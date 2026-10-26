APLA cuestionó los datos del presidente de la línea aérea. Afirmó que el ajuste y la salida de 2.200 empleados ya están generando inconvenientes.

La gestión de Aerolíneas Argentinas también cayó en la grieta. Mientras el presidente de la compañía, Fabián Lombardo, destacó el rumbo fiscal con utilidades operativas registradas en 2024 (u$s56 millones) y 2025 (u$s121 millones) gracias a una drástica reestructuración interna y la salida (despidos y retiros voluntarios) de 2.200 empleados, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) rechazó de plano los dichos y aseguró que está "en riesgo la calidad, seguridad y sustentabilidad en el tiempo del servicio".

En un comunicado titulado "Aerolíneas Argentinas y el marketing de la mentira", la organización gremial que lidera Pablo Biró cuestionó los dichos de Lombardo, afirmando que "la reducción del 20% de la dotación no es un logro", sino que generó un récord en la acumulación de fallas, que derivarán en una creciente inseguridad en los vuelos. Fuentes gremiales revelaron que "el deterioro va a continuar, muy lejos de la supuesta efectividad que quiere transmitir el gobierno desde un relato ficticio".

Qué dijo la empresa: ajuste de personal y superávit

Durante su reciente participación en el 22° ALTA AGM & Airline Leaders Forum, el titular de Aerolíneas Argentinas recordó que, entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas acumuló pérdidas por u$s6.400 millones y recibió aportes del Estado por u$s8.500 millones y detalló que cuando asumió como presidente, la premisa era que la compañía "continuara operando, pero sin depender de las transferencias estatales".

Afirmó que "trabajamos fuertemente y tomamos decisiones extremadamente complicadas. Una de las más difíciles fue que sacamos a 2.200 personas, lo que equivale al 20% de la compañía" y repasó que "también cancelamos rutas estratégicas, como el vuelo a Nueva York, o vuelos domésticos que eran pedidos de la política".

Lombardo planteó que "todo ese combo hizo que los resultados aparecieran, porque Aerolíneas es una gran marca y tiene un gran producto. En 2024 pasamos a ganar u$s56 millones, que es una enormidad porque veníamos de pérdidas, y en 2025 ganamos u$s121 millones".

Sobre el punto de inflexión de la empresa, apuntó que se dio al transmitir a los empleados que Aerolíneas debía subsistir por sus propios medios y que, si no se gestionaba de manera eficiente, ya no contaría con fondos públicos para cubrir sus pérdidas.

Expresó: "Necesito ser muy claro, el problema que teníamos eran los procesos. Procesos que se podían realizar con dos personas, los hacíamos con cuatro. ¿Por qué? Porque en el pasado se hacían con cuatro. Hoy estamos volando y facturando más que en los años anteriores con 2.200 personas menos. Entonces, la productividad tuvo que aumentar. Y en esto agradezco a las 9.800 personas que trabajan en Aerolíneas porque le han puesto el cuerpo".

Para el gremio, hay serios problemas con los vuelos

Conocida la exposición de Lombardo, el consejo directivo de APLA indicó que "presentar la reducción de personal como sinónimo de eficiencia es confundir el achicamiento con la mejora. Una aerolínea no es más eficiente porque tenga menos trabajadores: lo es cuando puede sostener una operación confiable, cumplir con sus pasajeros, responder ante las contingencias y contar con la infraestructura y la capacitación necesarias".

El sindicato enumeró una serie de problemas en la gestión de la línea aérea:

Caída en la efectividad de la puntualidad: "Apenas seis de cada diez vuelos de Aerolínea Argentinas lograron despegar y llegar a su destino en el horario estipulado, dejando al descubierto la fricción constante que padecen los usuarios por las cancelaciones y reprogramaciones"

"Apenas seis de cada diez vuelos de Aerolínea Argentinas lograron despegar y llegar a su destino en el horario estipulado, dejando al descubierto la fricción constante que padecen los usuarios por las cancelaciones y reprogramaciones" Alerta por la seguridad operativa: "Récords absolutos en la acumulación de fallas, contabilizando nueve contingencias graves de motor en un período de año y medio"

"Récords absolutos en la acumulación de fallas, contabilizando nueve contingencias graves de motor en un período de año y medio" Equipamiento e ítems MEL: "Proliferación de anotaciones en los Registros Técnicos de Vuelo (RTV) de las aeronaves con sistemas e instrumentos calificados bajo diferimiento inoperativo (MEL)"

"Proliferación de anotaciones en los Registros Técnicos de Vuelo (RTV) de las aeronaves con sistemas e instrumentos calificados bajo diferimiento inoperativo (MEL)" Fatiga de las tripulaciones: "Las continuas alteraciones de los diagramas y horarios de vuelo asignados a los tripulantes de mando acentúan el agotamiento físico y distorsiona la vida personal de los trabajadores y trabajadoras"

"Las continuas alteraciones de los diagramas y horarios de vuelo asignados a los tripulantes de mando acentúan el agotamiento físico y distorsiona la vida personal de los trabajadores y trabajadoras" Desinversión en instrucción: "Paulatino abandono del Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (CEFEPRA), una infraestructura clave para la seguridad operacional"

APLA denuncia "deterioro operativo"

Para la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, los resultados superavitarios difundidos ante los CEOs de las aerolíneas de la región responden a una política de "postergación de pagos y diferimiento de compromisos que terminará pasando factura a corto plazo", subrayando que las consecuencias de desatender el mantenimiento preventivo y el entrenamiento adecuado "generan secuelas elocuentes en la confiabilidad de la flota".

Frente a esta situación, Biró reclamó una auditoría transparente sobre las cifras reales de la línea aérea de bandera, manifestando que "Aerolíneas Argentinas no se resume en una cifra de facturación ni en un resultado anunciado" y agregó que "en realidad se mide también en su capacidad para volar bien, a tiempo y con los recursos necesarios".

La organización gremial exigió "transparencia" sobre los números que la conducción exhibe y respuestas "frente a un deterioro operativo que ningún balance puede disimular", destacando que "si no hay un urgente cambio en la gestión, en breve veremos fuertes resultados tanto desde la atención como del servicio".