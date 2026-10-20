El presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que facturan más con 2.200 empleados menos

Fabián Lombardo explicó cómo la compañía revirtió pérdidas, alcanzó dos años consecutivos de superávit y redujo su dependencia de los fondos públicos

Aerolíneas Argentinas logró revertir sus resultados financieros y cerrar dos años consecutivos con superávit, luego de un proceso de reestructuración que incluyó la reducción de su plantilla, la cancelación de rutas y cambios en la organización interna. Según su presidente, Fabián Lombardo, esas decisiones permitieron mejorar la productividad de la compañía y dejar atrás años de pérdidas.

"Hoy estamos volando y facturando más que en los años anteriores con 2.200 personas menos", afirmó el ejecutivo durante su participación en el 22° ALTA AGM & Airline Leaders Forum, realizado en Ciudad de México, donde repasó los resultados de su gestión al frente de la aerolínea de bandera.

Lombardo detalló que la empresa pasó de registrar pérdidas millonarias a obtener ganancias por u$s56 millones en 2024 y u$s121 millones en 2025. El objetivo, explicó, fue garantizar la continuidad de las operaciones sin depender de las transferencias del Estado nacional para cubrir los desequilibrios financieros.

Aerolíneas Argentinas pasó de las pérdidas al superávit

Durante el encuentro, Lombardo recordó la magnitud del déficit acumulado por la compañía en los años previos a la reestructuración. Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas acumuló pérdidas por u$s6.400 millones y recibió aportes estatales por u$s8.500 millones.

Frente a ese escenario, el ejecutivo señaló que la prioridad al asumir la presidencia fue sostener la operación de la empresa, pero bajo un esquema que le permitiera financiarse con sus propios ingresos.

"Trabajamos fuertemente y tomamos decisiones extremadamente complicadas. Una de las más difíciles fue que sacamos a 2.200 personas, lo que equivale al 20% de la compañía", sostuvo.

La reestructuración también contempló la cancelación de rutas, entre ellas el vuelo a Nueva York, además de servicios domésticos que, según Lombardo, respondían a pedidos políticos y no necesariamente a criterios de rentabilidad.

"Todo ese combo hizo que los resultados aparecieran, porque Aerolíneas es una gran marca y tiene un gran producto", agregó.

El ejecutivo destacó que la compañía consiguió mantener su actividad y mejorar sus números a partir de una revisión de los costos y de la forma en que se organizaban las tareas dentro de la empresa.

El cambio de productividad y la reducción de personal

Para Lombardo, uno de los principales problemas de Aerolíneas Argentinas estaba relacionado con la estructura de sus procesos internos y la cantidad de empleados necesarios para realizar determinadas funciones.

"Yo necesito ser muy claro: el problema que teníamos eran los procesos. Procesos que se podían realizar con dos personas, los hacíamos con cuatro. ¿Por qué? Porque en el pasado se hacían con cuatro", explicó.

En ese sentido, señaló que la mejora de la productividad fue una consecuencia central de la reorganización. La compañía cuenta actualmente con alrededor de 9.800 trabajadores, después de la reducción de 2.200 puestos mencionada por su presidente.

El ejecutivo también agradeció a quienes permanecieron en la empresa y participaron de la transformación. "Entonces, la productividad tuvo que aumentar. Y en esto agradezco a las 9.800 personas que trabajan en Aerolíneas porque le han puesto el cuerpo", afirmó.

El desafío, de acuerdo con su planteo, consistió en modificar una cultura organizacional en la que determinadas tareas se realizaban de una manera por costumbre, sin revisar si existían alternativas más eficientes.

La premisa transmitida a los empleados fue que la compañía debía subsistir con sus propios recursos y que ya no podía depender de fondos públicos para compensar sus pérdidas.

Qué dijo el CEO de JetSMART sobre la competencia

La situación de Aerolíneas Argentinas también fue analizada por Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART, quien consideró que la mejora de los resultados de la aerolínea estatal tiene efectos sobre el funcionamiento de todo el mercado aerocomercial.

"Era muy difícil para nosotros competir contra millones de dólares en subsidios, versus una aerolínea que está manejada profesionalmente", sostuvo.

Ortiz destacó los cambios regulatorios implementados en la Argentina durante 2024 y consideró que abrieron nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad.

"Creo que la Argentina está viviendo un momento impresionante en la aviación. El cambio regulatorio que se dio en 2024 abrió las puertas de una manera sin precedentes", afirmó.

El ejecutivo también señaló que septiembre registró un récord en la cantidad de pasajeros transportados en el país y sostuvo que la mayor conectividad y la ampliación de la oferta de vuelos contribuyeron a modificar el escenario competitivo.

Para Ortiz, la transformación del sector responde a cambios estructurales y no solamente a una mejora coyuntural de la demanda.

El combustible, un desafío para las aerolíneas

Pese a los resultados positivos, Lombardo reconoció que el aumento del precio del petróleo obligó a las compañías a revisar sus operaciones y tomar decisiones para preservar la rentabilidad, especialmente durante la temporada baja, entre abril y junio.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, el encarecimiento del combustible representó un costo adicional de u$s150 millones, un 50% más de lo previsto inicialmente.

El presidente de la compañía señaló que, después de un período de mayor presión sobre los números del sector, desde junio los resultados volvieron a ser positivos, pese al impacto de ese incremento de costos.

También destacó la capacidad de la demanda doméstica para absorber cambios en la oferta de vuelos y mencionó los registros de pasajeros alcanzados desde septiembre.

"Los números de la Argentina son notables. No existe un mercado que aumente asientos y frecuencias un 40% en dos años", afirmó Lombardo al referirse a la expansión de la actividad aerocomercial.

En ese contexto, el ejecutivo concluyó que, pese a las dificultades vinculadas con los costos operativos, la evolución del mercado argentino ofrece perspectivas favorables para las compañías.

"Dentro de lo malo, quiero destacar lo bueno. Estamos contentos con cómo está funcionando la Argentina", expresó.