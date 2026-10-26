Cuánto gana un cajero de Coto y Carrefour en noviembre y qué adicionales pueden sumar

Los salarios para empleados de supermercados varían según categoría y pueden incrementarse por sumas fijas, presentismo y antigüedad

Paritarias en curso. Un bono se integra al básico desde diciembre.

Adicionales como antigüedad, presentismo y manejo de caja lo aumentan mucho.

Cajeros de Coto/Carrefour tienen un sueldo base según su categoría.

Los cajeros de supermercados como Coto, Carrefour y Jumbo cobran desde $1.320.875 en noviembre de 2026. Esa cifra corresponde al sueldo básico de convenio para jornada completa bajo el CCT 130/75 de empleados de comercio.

Los sueldos de noviembre todavía se rigen por la escala de octubre porque la FAECYS y las cámaras empresarias no cerraron un nuevo acuerdo paritario. Las negociaciones están en curso, pero hasta ahora no hay incremento confirmado.

El monto que figura en los recibos puede ser considerablemente mayor. Los adicionales por antigüedad, presentismo y manejo de caja elevan el ingreso final.

Hay que tener en cuenta que el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 es el más grande del país. Alcanza a vendedores, cajeros, administrativos, personal de maestranza y otras actividades del comercio y los servicios.

Los cajeros quedan incluidos en ese régimen salarial. Por eso, su remuneración toma como base la escala prevista en el convenio.

El sueldo final de cada trabajador depende de dos variables clave: la categoría laboral en la que está encuadrado y los adicionales que le correspondan según su situación.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en noviembre 2026 según su categoría

Para noviembre de 2026, los valores de convenio quedan establecidos de la siguiente manera:

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462

Estos importes representan el básico de convenio. Incluyen la suma no remunerativa de $120.000 que se viene arrastrando desde acuerdos anteriores.

No son necesariamente el sueldo de bolsillo. A esas cifras se agregan adicionales que pueden elevar significativamente el monto bruto del recibo.

La diferencia entre categorías es relativamente pequeña en el básico. Pero los adicionales pueden marcar distancias importantes entre un cajero y otro.

Qué adicionales puede cobrar un cajero de supermercado

Además del salario de convenio, los cajeros suman conceptos extra que aumentan el ingreso mensual. Los principales están vinculados con el manejo de dinero, la antigüedad laboral y el presentismo.

Uno de los conceptos más relevantes es el adicional por falla de caja, regulado por el artículo 30 del CCT 130/75. Este pago compensa las tareas de manejo de fondos y las responsabilidades que implica operar con dinero.

Para el período septiembre-noviembre de 2026, los montos son:

Cajeros A y C: $147.107,23 mensuales

Cajeros B: $579.273,89 mensuales

La diferencia entre categorías B y el resto es notoria. Un cajero B puede sumar casi cuatro veces más por este concepto que un cajero A o C.

El adicional por antigüedad también tiene peso. Equivale al 1% por cada año de servicio, calculado sobre los conceptos que el convenio define como base.

Un trabajador con 10 años en la empresa cobra un 10% adicional sobre su sueldo básico. Con 20 años, ese porcentaje trepa al 20%.

El presentismo es otro ítem que puede aparecer en el recibo. Está regulado por el artículo 40 del CCT 130/75 y se paga cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Por estos motivos, dos empleados de una misma cadena cobran importes diferentes aunque trabajen en puestos similares. La categoría, los años en la empresa, los adicionales y el tipo de jornada influyen en la liquidación final.

Cómo fue el acuerdo paritario de empleados de comercio para julio-septiembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró el último acuerdo con las cámaras empresariales a fines de julio de 2026.

Las entidades firmantes fueron la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento fijó una recomposición salarial total del 5,7% sobre las escalas básicas de junio de 2026, distribuida en tres tramos mensuales del 1,9% cada uno que se abonan de forma nominal y no acumulativa.

La estructura del aumento quedó así:

Julio de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio

Agosto de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio

Septiembre de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio

El esquema no acumulativo implica que cada mes se calcula el 1,9% sobre la misma base de junio. Los porcentajes no se van sumando mes a mes.

Este mecanismo difiere de un aumento acumulativo, donde cada incremento se aplica sobre el resultado del mes anterior.

Escala salarial completa de empleados de comercio en noviembre 2026

Las cifras abarcan la suma del sueldo básico de convenio, el incremento no remunerativo acumulado y la segunda cuota de la asignación extraordinaria de $25.000.

La escala salarial completa para cada categoría del CCT 130/75 queda así:

Maestranza

Maestranza Categoría A: $1.305.461

Maestranza Categoría B: $1.308.793

Maestranza Categoría C: $1.320.464

Administrativos

Administrativo Categoría A: $1.317.965

Administrativo Categoría B: $1.322.971

Administrativo Categoría C: $1.327.970

Administrativo Categoría D: $1.342.978

Administrativo Categoría E: $1.355.482

Administrativo Categoría F: $1.373.824

Cajeros

Cajeros Categoría A: $1.322.132

Cajeros Categoría B: $1.327.970

Cajeros Categoría C: $1.335.474

Auxiliares

Auxiliar Categoría A: $1.322.132

Auxiliar Categoría B: $1.330.469

Auxiliar Categoría C: $1.357.983

Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140

Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145

Vendedores

Vendedor Categoría A: $1.322.132

Vendedor Categoría B: $1.347.148

Vendedor Categoría C: $1.355.482

Vendedor Categoría D: $1.373.824

Estas cifras sirven de referencia para todos los trabajadores del sector comercio. Los montos pueden variar según la empresa y los convenios particulares de cada cadena.