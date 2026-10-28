AUH de ANSES en noviembre: cuánto se cobra y qué cambia con el 20% retenido

La asignación aumenta un 1,93% en noviembre y estrena un sistema de validación automática de salud y escolaridad. Qué monto se acredita

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,93% en noviembre de 2026, en línea con la actualización mensual vinculada a la inflación. Esta prestación se abona según el calendario mensual que emite el organismo previsional.

Este se paga entre la segunda y tercera semana del mes, según la terminación del DNI de sus titulares. En paralelo, el próximo pago llega con un cambio administrativo, ya que ANSES ampliará la verificación automática de los controles de salud, vacunación y escolaridad para liquidar el 20% reservado.

Si el organismo no puede validar los datos, los titulares pueden presentar la documentación correspondiente.

Cuánto se cobra por la AUH en noviembre de 2026

Con el aumento del 1,93%, el pago mensual de la AUH general será de $127.684,68 por hijo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad llegará a $415.759,20. Estos importes corresponden al pago mensual informado para noviembre y no deben confundirse con el valor total de la prestación antes de la retención.

En el esquema general, ANSES paga el 80% de la asignación y reserva el 20% restante hasta que se acrediten los controles sanitarios, el plan de vacunación y, para los chicos en edad escolar, la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.

Para la AUH general, el valor total estimado es de $159.605,85 por hijo: $127.684,68 corresponden al 80% y unos $31.921,17 al 20% reservado.

Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES y cuáles son los requisitos

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que tienen niños a cargo y se encuentran desocupados, trabajan sin registración ni aportes, son personal de casas particulares o están inscriptos como monotributistas sociales.

La prestación se paga por cada hijo menor de 18 años y no tiene límite de edad cuando se trata de una persona con discapacidad. Para acceder al beneficio, el titular y los chicos deben cumplir las condiciones de identidad y residencia previstas en la normativa.

En el caso de personas extranjeras o naturalizadas, se exige acreditar dos años de residencia legal en el país. Además, los hijos no deben tener trabajo, estar emancipados ni percibir otra de las prestaciones incompatibles contempladas en el régimen de asignaciones familiares.

La AUH puede quedar a cargo de uno de los progenitores, un tutor o, en determinadas circunstancias, otro familiar autorizado por la normativa. Para iniciar el trámite, ANSES solicita documentación que permita acreditar la identidad del titular y del hijo, el vínculo familiar y que el adulto tiene al menor a su cargo. Si los vínculos no están actualizados en el organismo, primero se debe regularizar esa información.

Qué cambia con el pago automático del 20% retenido

Desde noviembre, ANSES ampliará el mecanismo de validación automática para que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación informen directamente si se cumplen los requisitos de salud, vacunación y escolaridad de los titulares de la AUH de entre 5 y 17 años.

El intercambio de información se realizará mediante un sistema seguro entre organismos, sin necesidad de presentar una certificación presencial en papel cuando los datos puedan verificarse de forma automática.

El objetivo es simplificar el trámite para las familias y verificar el cumplimiento de las condicionalidades directamente en los registros oficiales, lo que también busca reducir errores asociados a la certificación manual.

Cuando el cruce de datos permita confirmar los requisitos, ANSES podrá liquidar el 20% retenido junto con el pago mensual, sin que el titular tenga que presentar la Libreta. Si falta información o existen inconsistencias en los registros, los titulares podrán presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación por los canales habilitados.