Mineras de Australia, Corea y multinacionales ponen en marcha 4 plantas de litio en un mes

La adhesión al RIGI, la tracción de gigantes multinacionales y la meta de alcanzar más de 80.000 toneladas anuales de carbonato de litio

Catamarca vive un mes histórico tras confirmar el inicio de operaciones de cuatro plantas extractivas de litio, un despliegue de infraestructura extractiva que moviliza inversiones por más de u$s2.000 millones concentradas en la provincia.

Todas las miradas de los inversores mineros convergen en el Salar del Hombre Muerto, la joya de la Puna catamarqueña donde se asientan los desarrollos que llevarán la producción conjunta a una capacidad proyectada de 83.000 toneladas anuales de carbonato de litio (LCE).

El impacto macroeconómico y provincial no es menor: Catamarca es actualmente la jurisdicción con mayor representatividad bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al albergar seis de los trece megaproyectos mineros aprobados en todo el país a través del Ministerio de Economía.

Una por una: las cuatro plantas que cambian el mapa minero

El desembarco de capitales directos combina desarrollos de capitales surcoreanos, australianos y anglo-australianos que operan bajo diferentes etapas tecnológicas de extracción e industrialización.

Sal de Oro (POSCO Argentina)

La compañía surcoreana POSCO dio el puntapié inicial al concretar la puesta en marcha de la Planta II del proyecto Sal de Oro, ubicada en la franja limítrofe entre Catamarca y Salta. Con un desembolso asociado que superó los u$s800 millones, la nueva instalación suma una capacidad instalada de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería. Se trata del primer desarrollo operativo formalmente impulsado en el marco del esquema de incentivos fiscales y cambiarios de gran escala.

Sal de Vida (Rio Tinto / Galaxy Lithium)

El gigante minero multinacional Rio Tinto avanza en la habilitación operativa de la planta comercial del proyecto Sal de Vida. Con una inversión total comprometida en el proyecto que escala a los u$s818 millones, la primera fase prevé incorporar al mercado internacional 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Expansión Fénix 1B (Minera del Altiplano / Rio Tinto)

Pionera en la extracción de litio en el país, la emblemática operación Fénix pone en marcha su módulo de expansión Fénix 1B. La inversión requerida para este tramo demandó unos u$s531 millones y permitirá consolidar la producción del bloque hasta alcanzar las 38.000 toneladas anuales. Desde la operadora destacaron además el encadenamiento de valor local, informando compras e integración con proveedores nacionales por más de u$s1.800 millones durante su curva de desarrollo.

Hombre Muerto Oeste (Galan Lithium)

Completando el paquete de proyectos, la australiana Galan Lithium avanza en la puesta a punto final de su planta en Hombre Muerto Oeste (HMW). El emprendimiento prevé una primera etapa con capacidad para aportar 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio, respaldado por una inversión informada bajo el RIGI que alcanza los u$s292 millones. Adicionalmente, la compañía selló compromisos de contribución directa a fondos de infraestructura vial provinciales para la mejora de la Ruta Provincial N° 43.

RIGI, divisas y empleo

El gobernador Raúl Jalil destacó que la concentración de aperturas mineras marcará un punto de inflexión para el perfil exportador del Noroeste Argentino (NOA). "La puesta en marcha de la producción de estos proyectos permitirá el ingreso de más regalías, más exportaciones, más desarrollo de proveedores locales, más empleo local y para las comunidades, y más obras para el desarrollo del Oeste catamarqueño".

Si se computa la totalidad de los proyectos mineros vinculados a la provincia registrados en el RIGI —sumando la mega iniciativa de cobre y oro MARA y la mina de litio Tres Quebradas en Fiambalá—, el monto global adjudicado a Catamarca trepa a los u$s6.844 millones.