Arranca la construcción de un complejo extractivo clave en Catamarca, con beneficios fiscales, debate social y promesas de empleo para la zona

El Gobierno aprobó la adhesión del proyecto minero MARA (Glencore) en Catamarca al RIGI, con inversión de u$s6.394M.

El Gobierno nacional aprobó la adhesión del proyecto minero MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), de la empresa Glencore, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa se desarrollará en Catamarca y prevé una inversión total de u$s6.394 millones a lo largo de las distintas etapas de explotación, con producción de cobre, oro, plata y molibdeno.

El emprendimiento contempla una explotación minera a gran escala durante 23 años. Según las estimaciones difundidas sobre el proyecto, durante las etapas de construcción y operación se generarían 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La medida establece las condiciones de incorporación de la iniciativa al régimen de incentivos previsto para grandes inversiones en la Argentina, que incluye beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para proyectos que cumplan con los requisitos de la normativa.

El proyecto está a cargo de Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, que presentó la solicitud de adhesión al RIGI el 18 de agosto de 2025. La explotación se realizará en un yacimiento ubicado a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Catamarca.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la inversión total proyectada asciende a u$s6.393.631.995. De ese monto, u$s3.310.574.165 corresponden a activos computables dentro del régimen, es decir, aquellos que se consideran para el cumplimiento de los compromisos de inversión establecidos por la normativa.

Cuándo comenzaría la construcción de la mina Agua Rica

El cronograma presentado por la compañía establece que la construcción del proyecto comenzaría el 1 de noviembre de 2027. En tanto, el inicio de las operaciones está previsto para el 1 de octubre de 2031.

La diferencia entre ambas fechas responde al período necesario para desarrollar las obras y la infraestructura requerida para poner en funcionamiento el emprendimiento, que demandará cuatro años de construcción antes de alcanzar la fase productiva. El plan contempla distintas etapas de inversión antes de alcanzar la fase productiva.

La explotación se extendería durante 23 años, de acuerdo con las previsiones incorporadas a la solicitud de adhesión. Durante ese período, la empresa espera extraer y procesar mineral para obtener concentrados con cobre, oro y plata, además de molibdeno.

El desarrollo de la iniciativa requerirá desembolsos destinados a la construcción de instalaciones, la incorporación de equipos y la infraestructura vinculada con la actividad minera. El monto total informado contempla las inversiones previstas para las distintas etapas del proyecto.

Las fechas de construcción y puesta en marcha corresponden al cronograma declarado por la empresa. Por lo tanto, su ejecución dependerá del cumplimiento de las etapas previstas y de las obligaciones asumidas ante las autoridades nacionales.

Cuánto cobre, oro, plata y molibdeno producirá el proyecto

El plan aprobado contempla la explotación de aproximadamente 780 millones de toneladas de mineral durante la vida útil del yacimiento. Sobre esa base, la compañía presentó estimaciones de producción para los cuatro minerales que integran el desarrollo.

Las proyecciones incluidas en la resolución establecen los siguientes volúmenes acumulados para el período de explotación:

Cobre: 3.457.518 toneladas

Oro: 2.339.395 onzas

Plata: 41.161.815 onzas

Molibdeno: 99.854 toneladas

Además, la empresa calcula una producción promedio anual cercana a las 160.000 toneladas de cobre contenido en concentrado. Ese producto incluiría también cantidades asociadas de oro, plata y molibdeno.

Los volúmenes previstos corresponden a estimaciones para toda la vida útil del emprendimiento y no a producción efectivamente realizada. La cantidad final obtenida dependerá del desarrollo de las operaciones y de las condiciones de explotación del yacimiento.

La composición de los minerales permitirá obtener distintos productos destinados a la comercialización. El cobre constituye el principal componente de la producción proyectada, mientras que el oro, la plata y el molibdeno forman parte de los recursos que la compañía prevé recuperar durante el procesamiento.

El plan productivo también incluye estimaciones de extracción y procesamiento que sirven como base para calcular las inversiones, los ingresos esperados y los volúmenes destinados a los mercados externos.

Las exportaciones previstas durante los 23 años de explotación

El proyecto MARA contempla una producción destinada, en parte, a los mercados internacionales. Según la documentación presentada por la compañía, las exportaciones acumuladas alcanzarían los 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata.

A ese volumen se sumarían aproximadamente 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno durante el período de explotación.

Las cifras forman parte de las previsiones comerciales incorporadas al expediente de adhesión al RIGI. No representan exportaciones concretadas ni permiten establecer, por sí solas, el monto de divisas que ingresaría al país, ya que ese resultado dependerá de los precios internacionales, las cantidades efectivamente comercializadas y las condiciones de venta.

La producción de concentrados constituye una de las etapas del proceso minero. Una vez obtenido el material mediante las operaciones de extracción y procesamiento, la compañía prevé destinarlo a su comercialización.

La magnitud de los volúmenes proyectados vincula al emprendimiento con el comercio exterior argentino, especialmente a través de las exportaciones de minerales. Sin embargo, los resultados efectivos se conocerán una vez que la mina comience a operar y se registren las ventas correspondientes.

Qué beneficios tendrá Glencore con la incorporación al RIGI

La adhesión permitirá que el proyecto acceda a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, contemplado en la Ley 27.742.

El RIGI establece un esquema de beneficios y condiciones para proyectos que cumplan con los requisitos previstos en la normativa. En el caso de Agua Rica, la resolución del Ministerio de Economía formaliza la incorporación y dispone medidas para instrumentar los incentivos correspondientes.

Entre las decisiones incluidas en el acto administrativo, se autorizó un listado de bienes que la compañía podrá importar bajo las franquicias contempladas en el régimen. La medida está vinculada con los equipos y los recursos necesarios para desarrollar las distintas etapas del emprendimiento, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Además, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que genere una identificación tributaria especial para el vehículo societario del proyecto y aplique los beneficios que correspondan.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), por su parte, deberá implementar los incentivos cambiarios previstos por la normativa para la iniciativa.

Estos mecanismos forman parte del marco de condiciones bajo el cual se aprobó la adhesión. Su aplicación estará sujeta a las disposiciones del régimen y al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.

Cuánto deberá invertir la empresa durante los primeros dos años

Además del monto total proyectado, la documentación establece compromisos específicos de inversión en activos computables durante los primeros años posteriores a la incorporación.

La compañía declaró que destinará u$s111,6 millones a esos activos durante el primer año y u$s659,9 millones durante el segundo, contados desde la notificación de la resolución.

En conjunto, los desembolsos comprometidos para ese período suman aproximadamente u$s771,5 millones.

La resolución también fija el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables exigido por el régimen.

Este compromiso se diferencia de la inversión total prevista para el proyecto. Mientras los u$s6.393,6 millones representan el desembolso estimado para las distintas etapas de desarrollo, los montos correspondientes a los primeros dos años responden a obligaciones específicas contempladas dentro del RIGI.

El cumplimiento de esos compromisos quedará sujeto a los mecanismos de fiscalización previstos por la normativa. La empresa deberá acreditar las inversiones realizadas y respetar los plazos y condiciones establecidos para mantener su adhesión.

Qué porcentaje de proveedores locales participará del proyecto

Otro de los puntos incluidos en el expediente es el plan de desarrollo de proveedores presentado por la compañía.

Según la declaración incorporada a la solicitud, el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura correspondería a proveedores locales. Esa proporción supera el mínimo del 20% exigido por el régimen, de acuerdo con las condiciones aplicables al proyecto.

La participación de proveedores locales contempla las compras de bienes, la contratación de servicios y las obras de infraestructura que demande el desarrollo de la mina, conforme al alcance declarado por la empresa.

El porcentaje informado corresponde a una previsión del gasto destinado a proveedores y no equivale a una cantidad determinada de compañías contratadas ni de puestos laborales. Su cumplimiento deberá verificarse durante la ejecución del emprendimiento.

La documentación también incluye estimaciones de empleo vinculadas con las etapas de construcción y operación. Según las proyecciones difundidas para el proyecto, se generarían 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

La cifra comprende las oportunidades laborales previstas para el desarrollo y el funcionamiento de la explotación. La cantidad efectiva de empleos dependerá de las necesidades de cada etapa y de la ejecución del cronograma.

Quién controlará el cumplimiento de las obligaciones del RIGI

La resolución del Ministerio de Economía encomienda a la Secretaría de Minería la fiscalización y el control de las obligaciones asumidas por la compañía.

Esa tarea comprende el seguimiento de los compromisos establecidos en el marco de la adhesión, incluidos los vinculados con las inversiones computables y las demás condiciones aplicables al proyecto, para verificar el cumplimiento durante las distintas etapas de desarrollo y operación.

La incorporación al RIGI quedó establecida con fecha del 30 de septiembre de 2026, según la documentación del expediente, una vez completados los requisitos correspondientes.

A partir de la aprobación, la empresa deberá desarrollar el proyecto conforme a las condiciones declaradas y a las disposiciones del régimen. Las autoridades competentes tendrán a su cargo verificar el cumplimiento de esas obligaciones durante las distintas etapas.

Con una inversión total prevista de u$s6.394 millones, una vida útil estimada de 23 años y una producción proyectada de cobre, oro, plata y molibdeno, Agua Rica se incorpora al conjunto de iniciativas mineras que accedieron al régimen de incentivos para grandes inversiones. El inicio de la construcción está previsto para noviembre de 2027 y la puesta en marcha, para octubre de 2031, de acuerdo con el cronograma presentado por la compañía.