Qué falta para que el FMI le gire u$s900 millones a la Argentina y cuándo se aprobaría

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el organismo por la tercera revisión del programa. Qué pasos restan para que se concrete el desembolso

La Argentina quedó más cerca de recibir un nuevo desembolso de aproximadamente u$s900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero todavía debe cumplir una serie de pasos antes de que los fondos puedan ser liberados. El organismo anunció que su equipo técnico y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo por la tercera revisión del programa económico, aunque aclaró que la aprobación final depende de su directorio ejecutivo.

En el comunicado, el Fondo precisó que el país accedería a unos u$s900 millones, equivalentes a 600 millones de derechos especiales de giro (DEG), sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI.

Antes de que esa instancia pueda concretarse, las autoridades deberán completar los pasos pendientes acordados con el organismo. Una vez cumplida esa condición, la revisión será elevada para su consideración, que el comunicado prevé para comienzos de diciembre.

El entendimiento técnico representa un avance en la evaluación del programa respaldado por el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), de 48 meses. Sin embargo, el anuncio no equivale todavía a una autorización definitiva para girar el dinero: la decisión formal quedará en manos de las autoridades ejecutivas del Fondo.

Qué evaluó el FMI para alcanzar el acuerdo técnico

En su comunicado, el organismo destacó los resultados del programa económico argentino, pese a un escenario internacional más complejo. Según su evaluación, las políticas fiscales y monetarias contribuyeron a sostener la desaceleración de la inflación y a fortalecer la posición externa del país.

Entre los indicadores mencionados, el FMI señaló que las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente u$s4.000 millones la meta establecida para fines de junio. Además, el Banco Central (BCRA) compró cerca de u$s16.000 millones en lo que va del año, mientras que el Tesoro obtuvo más de u$s5.000 millones en moneda extranjera a través del mercado local.

El comunicado también destacó que el BCRA refinanció u$s6.000 millones correspondientes a acuerdos de recompra (repos), de los cuales u$s5.000 millones ahora tienen vencimiento en 2028.

A esos recursos se sumó el financiamiento bancario transfronterizo con garantía, por u$s3.200 millones, movilizado por el Gobierno con el respaldo de acreedores oficiales. El Fondo agregó que las autoridades estaban avanzadas en las gestiones para conseguir otros u$s1.000 millones antes de fin de año.

Política fiscal: superávit primario del 1,4% del PBI en 2026

Uno de los pilares del entendimiento es la continuidad del ancla fiscal. El FMI indicó que el programa mantiene como objetivo un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027, en línea con el proyecto de Presupuesto 2027 presentado ante el Congreso.

De cumplirse esas metas, la Argentina alcanzaría su cuarto año consecutivo con superávit primario y equilibrio fiscal global.

El organismo señaló que la disciplina del gasto público y las reformas de los marcos tributario y fiscal deberán contribuir a profundizar la consolidación de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, indicó que el proceso deberá proteger las partidas prioritarias, en particular las destinadas al gasto social y a la infraestructura.

Política monetaria: el BCRA mantendrá el esquema de agregados monetarios

En materia monetaria, el FMI señaló que el Banco Central continuará utilizando los agregados monetarios como referencia para orientar su política. La calibración de esas variables deberá contribuir a sostener la desinflación y la acumulación de reservas.

El esquema contempla mantener la flexibilidad cambiaria dentro del sistema de bandas vigente. También prevé continuar con los esfuerzos para fortalecer las operaciones de administración de liquidez y mejorar la transmisión de la política monetaria hacia la economía.

Otro de los objetivos será acompañar la remonetización -una recuperación de la demanda de dinero- y una expansión prudente del crédito.

Reservas y financiamiento: el Gobierno buscará ampliar los recursos disponibles

El fortalecimiento de las reservas internacionales continuará como una prioridad del programa, respaldado por las mejoras proyectadas en la posición externa argentina.

Para sostener esa estrategia, el Gobierno prevé continuar movilizando financiamiento a través del mercado de capitales local, los organismos y socios oficiales y los ingresos provenientes de privatizaciones.

El FMI indicó, además, que las autoridades acordaron mantener la preparación necesaria para volver a los mercados internacionales de deuda cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes si resulta necesario.

El organismo también remarcó que continuarán los esfuerzos para extender los plazos de vencimiento de las obligaciones financieras, con el objetivo de reducir las presiones de corto plazo.

Reformas estructurales: el RIGI y las concesiones de infraestructura

El último eje del entendimiento apunta a profundizar las reformas destinadas a impulsar la inversión, ampliar el financiamiento de largo plazo y mejorar las condiciones para la actividad privada.

Entre las prioridades figuran el desarrollo del mercado de capitales local, la ampliación del acceso a financiamiento de mayor duración y la agilización de las inversiones estratégicas encuadradas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este último punto, el Fondo destacó que las inversiones aprobadas bajo el régimen ya superan los u$s76.000 millones y consideró que su ejecución contribuirá a fortalecer el crecimiento y la creación de empleo a lo largo del tiempo.

El programa también contempla avanzar con las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente, además de continuar con las reformas laborales y de mercado implementadas durante este año.

Según el FMI, estos cambios, combinados con la prudencia macroeconómica, pueden mejorar las perspectivas de crecimiento y empleo. El organismo también destacó que las reformas comerciales, laborales, de inversión y de los mercados de capitales están contribuyendo a una economía más eficiente y orientada al mercado, con volúmenes de exportación que alcanzaron nuevos máximos.

Cuándo se concretaría el desembolso de u$s900 millones

El próximo paso será completar las instancias pendientes acordadas entre el Gobierno y el equipo técnico del Fondo. Una vez cumplidos esos requisitos, la tercera revisión será presentada al directorio ejecutivo del organismo para su evaluación.

La consideración está prevista para comienzos de diciembre, según el comunicado oficial. Si el directorio aprueba la revisión, la Argentina podrá acceder a los aproximadamente u$s900 millones contemplados en el acuerdo.

El FMI cerró su comunicación con un reconocimiento al diálogo mantenido con las autoridades argentinas y a su compromiso con las políticas económicas acordadas. No obstante, hasta que el directorio no dé su aprobación, el desembolso seguirá pendiente.