El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina: "Resultados impresionantes"

El visto bueno del organismo allana el camino para el desembolso de unos u$s900 millones, aunque todavía resta la confirmación del Directorio

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo técnico con Argentina para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado. El entendimiento marca un paso clave, pero todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo.

Este visto bueno a nivel técnico habilita el desembolso de u$s900 millones (equivalentes a 600 millones de Derechos Especiales de Giro). Sin embargo, hay un problema de timing: el Directorio del organismo internacional debería tratar la revisión recién a principios de diciembre.

"Resultados impresionantes": los elogios del FMI al Gobierno

Ese calendario complica las cosas. El próximo lunes, el Gobierno argentino debe afrontar un vencimiento de u$s800 millones en concepto de intereses con el propio FMI. La plata del desembolso no llegaría a tiempo para cubrir ese compromiso.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva elogió los resultados macroeconómicos. "El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo", destacaron en el comunicado oficial.

Según el FMI, esos logros son consecuencia directa de las políticas fiscales y monetarias implementadas. La inflación sigue desacelerándose y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula divisas.

En números concretos, el BCRA compró cerca de u$s16.000 millones en lo que va de 2026. Una cifra que el organismo internacional considera clave para fortalecer la posición externa del país.

El superávit primario es el pilar del acuerdo con el FMI. Para 2026, el organismo aseguró que el superávit de 1,4% del PBI seguirá siendo fundamental, mientras que para 2027 se espera un esfuerzo similar según el proyecto de presupuesto enviado al Congreso.

De cumplirse, sería el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas. El FMI destacó que la disciplina en el gasto se complementa con reformas estructurales.

"La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales", agregaron desde Washington.

El organismo destacó la continuidad de las políticas macroeconómicas y las reformas orientadas al mercado, que, según indicó, contribuyen a sostener la desinflación y mejorar la posición externa del país. También remarcó que la acumulación de reservas internacionales supera los compromisos asumidos en el programa.

"Sobre la base de estos avances, se alcanzaron acuerdos en torno a un conjunto equilibrado de políticas que tiene por objeto reforzar aún más la estabilidad y la resiliencia sin dejar de fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento", señaló el organismo.

El encuentro de Caputo con Georgieva

El 13 de octubre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Bangkok, Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial.

En ese momento, Caputo había señalado que los equipos de ambas partes seguían trabajando para completar la tercera revisión del programa económico.

Las negociaciones se desarrollaron mientras el Fondo mantenía su atención sobre algunos indicadores de la economía argentina, entre ellos la evolución del crecimiento y el cumplimiento de las metas fiscales.

Uno de los aspectos relevantes de la revisión fue el resultado fiscal del primer semestre de 2026. En ese período, la Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones prevista en el programa.

En cambio, el país cumplió el objetivo de reservas netas correspondiente a junio, después de que el organismo flexibilizara la exigencia.

La acumulación de reservas es uno de los indicadores que el FMI destacó en su comunicado, al señalar que el desempeño argentino superó los compromisos asumidos en ese frente.

Con el acuerdo a nivel técnico, el Gobierno queda a la espera de la decisión del directorio ejecutivo para avanzar hacia el próximo desembolso. La aprobación permitiría incorporar alrededor de US$900 millones, aunque el giro todavía depende de esa instancia formal.

La estrategia del BCRA con las reservas internacionales

El organismo internacional confirmó que el BCRA, que conduce Santiago Bausili, continuará comprando divisas. El objetivo es fortalecer la resiliencia del sistema cambiario y acumular un colchón de reservas más robusto ante eventuales shocks externos.

Esa estrategia se complementará con otras fuentes de financiamiento en dólares. El Gobierno seguirá buscando fondos en los mercados de capitales locales, con socios oficiales y a través de ingresos por privatizaciones.

Las autoridades argentinas acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan. También se comprometieron a activar líneas de crédito contingentes según sea necesario.

La aprobación final del Directorio del FMI es el último obstáculo para destrabar los u$s900 millones pendientes. Mientras tanto, el Gobierno deberá arreglárselas para afrontar el vencimiento del próximo lunes con recursos propios.