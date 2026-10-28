Las consultas por paquetes turísticos crecieron hasta un 50% en agencias, con nuevos récords de vuelos y asientos hacia el destino elegido

Brasil gana protagonismo entre los destinos elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano 2027. Tras el balotaje que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva, la depreciación del real frente al dólar coincidió con un fuerte aumento de las consultas en las agencias de viajes y las plataformas de venta online.

El lunes posterior a la elección, las empresas registraron entre un 42% y un 50% más de consultas de paquetes a Brasil respecto del mismo día de la semana anterior. También aumentaron las búsquedas y ventas de vuelos, en un contexto de planificación anticipada de las vacaciones.

Camboriú, Maragogi y Búzios lideran las búsquedas

Según datos de Despegar, Camboriú encabezó el crecimiento de las consultas para el verano, con un incremento del 112%. Le siguieron Maragogi, con el 80%, y Búzios, con el 75%.

También avanzaron las búsquedas para otros destinos del nordeste brasileño, como Pipa, con una suba del 68%, y Fortaleza, con el 56%. Desde Atrápalo, en tanto, señalaron que Florianópolis, Río de Janeiro, Porto de Galinhas y Natal figuran entre las opciones más elegidas por sus clientes.

La demanda se distribuye entre las playas del sur y las del nordeste, con diferencias de costos según el transporte, el alojamiento y la duración de la estadía.

Qué dicen las agencias sobre las ventas de paquetes

Despegar informó que las búsquedas para el verano crecieron un 44% el lunes posterior al balotaje frente al lunes anterior. Además, los paquetes turísticos representan el 53% de la demanda total de la plataforma, por encima de las compras de servicios por separado.

Turismocity registró un aumento del 50% en las consultas de paquetes y del 30% en las de vuelos durante esa jornada. El domingo electoral, las búsquedas habían subido un 49% y un 21%, respectivamente, frente al domingo previo.

Atrápalo reportó un 42% más de consultas de paquetes a Brasil y un crecimiento del 27% en las ventas de vuelos. CVC, grupo propietario de Almundo y OLA Mayorista, informó una suba del 20% respecto de los mismos días de la semana anterior.

Los porcentajes corresponden a períodos y métricas diferentes según cada empresa. Además, el aumento de las consultas no implica necesariamente que todas se conviertan en reservas confirmadas.

Cómo impacta la devaluación del real en los gastos

Tras el balotaje, el dólar llegó a cotizar a 5,45 reales, frente a los 4,99 reales del cierre del viernes anterior. La variación cambiaria puede reducir el costo en dólares de los consumos expresados en moneda brasileña, siempre que los precios locales se mantengan estables.

Por ejemplo, una comida de 250 reales equivale a u$s50 cuando el dólar cotiza a cinco reales. Con una cotización de 5,45 reales, ese mismo consumo representa unos u$s45,87.

El efecto no alcanza necesariamente a todos los componentes del viaje. Los pasajes y muchos alojamientos se comercializan en dólares o ajustan sus tarifas según la demanda, mientras que restaurantes, supermercados, traslados y excursiones suelen cobrarse en reales.

Para quienes pagan con pesos argentinos, el ahorro también depende de la evolución del peso frente al dólar y del tipo de cambio aplicado al realizar los consumos.

Cuánto cuestan los paquetes a Brasil para el verano 2027

Según un relevamiento difundido a mediados de octubre, los paquetes turísticos a Brasil acumulaban aumentos de entre el 30% y el 40% frente a la temporada anterior, de acuerdo con estimaciones del sector.

Entre las opciones publicadas por Despegar figuraban paquetes por persona, con siete noches de alojamiento en establecimientos de tres estrellas y vuelos directos de ida y vuelta:

Río de Janeiro: $1.051.306 , del 17 al 24 de enero

, del 17 al 24 de enero Florianópolis: $1.304.392 , para las mismas fechas

, para las mismas fechas Búzios: $1.406.392, del 15 al 22 de febrero

Los valores corresponden a referencias publicadas en octubre y pueden variar según la disponibilidad, las condiciones del alojamiento, el aeropuerto de salida y la modalidad de pago. Tampoco incluyen necesariamente todos los gastos de comidas, bebidas, traslados y actividades recreativas.

Brasil tendrá una oferta récord de vuelos

La expansión de la demanda coincide con un aumento de la conectividad aérea entre ambos países. Según la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), la temporada contará con 8.497 vuelos, 1,67 millones de asientos y 33 rutas directas entre ciudades argentinas y destinos brasileños.

La conectividad total creció un 7%, mientras que la oferta de vuelos hacia el nordeste aumentó un 9,5%, de acuerdo con los datos difundidos por el sector.

Brasil recibió 2.244.297 turistas argentinos entre enero y agosto de 2026, según cifras de Embratur. El flujo de visitantes y la ampliación de las conexiones aéreas sostienen la oferta de destinos para las próximas vacaciones.

Qué puede pasar con las reservas en noviembre

Las agencias esperan que el CyberMonday, previsto entre el 2 y el 4 de noviembre, impulse nuevas operaciones mediante promociones y alternativas de financiación.

La evolución de las reservas permitirá determinar cuánto del aumento de las consultas se traduce en compras, y también incidirán el comportamiento del real y los precios de los pasajes y alojamientos a medida que se acerque el verano.

Para quienes ya definieron el destino y las fechas, comparar el costo total del viaje y las condiciones de cancelación permitirá evaluar las opciones disponibles. La depreciación del real puede mejorar el poder de compra en los gastos realizados en Brasil, aunque el ahorro final dependerá de la evolución cambiaria y de las tarifas turísticas.