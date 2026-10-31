Pensión para madres de 7 hijos y AUH: qué dice ANSES y qué resolvió la Justicia

La normativa establece una incompatibilidad entre prestaciones, pero un fallo reconoció el derecho a cobrar ambas en un caso concreto

La Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 Hijos y la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen reglas distintas, pero su cobro simultáneo genera una controversia dentro del sistema de seguridad social.

Aunque la normativa de ANSES establece una incompatibilidad general, la Justicia reconoció que ambas prestaciones pueden coexistir en determinadas circunstancias. El antecedente más reciente que difundió este medio corresponde a una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que ordenó otorgar la AUH para un menor pese a que su madre ya cobraba la pensión.

Sin embargo, el fallo no implica que todas las titulares puedan recibir automáticamente los dos beneficios.

Qué dice ANSES sobre la incompatibilidad entre la pensión y la AUH

El artículo 9 de la Resolución 266/2018 establece que la pensión para madres de siete o más hijos es incompatible con el cobro de otras prestaciones contributivas o no contributivas de jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa disposición constituye la base normativa que utiliza el organismo previsional para rechazar la percepción simultánea de beneficios. La Justicia, sin embargo, analizó casos en los que la aplicación de esa regla podía afectar derechos de niños y adolescentes.

Uno de los argumentos principales es que la AUH está destinada a brindar protección económica a los menores, mientras que la pensión por siete hijos es una prestación personal y vitalicia para la madre.

Desde esa perspectiva, los beneficios no necesariamente cubren las mismas necesidades ni tienen el mismo destinatario.

Qué resolvió la Justicia sobre el cobro de ambas prestaciones

El 5 de febrero de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó una sentencia que ordenó a ANSES otorgar la AUH para el hijo menor de una mujer que ya percibía la pensión para madres de siete hijos.

La mujer había acudido a la Justicia luego de que el organismo rechazara su pedido por considerar que los beneficios eran incompatibles. El tribunal consideró que, en ese caso en particular, ambas prestaciones respondían a finalidades diferentes.

Mientras la pensión constituía un beneficio personal para la madre, la AUH buscaba proteger al niño. En ese caso, los jueces entendieron que correspondía priorizar los derechos del menor, en un contexto particular de vulnerabilidad socioeconómica. No obstante, por regla general, ANSES establece que ambos beneficios son incompatibles.

Quiénes pueden solicitar la Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos

La prestación está dirigida a mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, incluidos los adoptados, sin importar su edad ni estado civil. Se trata de un beneficio mensual y vitalicio, pero que requiere cumplir ciertas condiciones de residencia, ingresos y situación previsional. Entre los requisitos se encuentran

Tener siete hijos o más: se deben acreditar los nacimientos y las adopciones que correspondan. La información oficial también aclara que los hijos pueden ser mayores de edad y que, para el cómputo, deben haber nacido con vida

Cumplir con los requisitos de nacionalidad y residencia: las argentinas pueden solicitarla. Las mujeres naturalizadas deben acreditar al menos un año de residencia en el país, mientras que las extranjeras deben demostrar una residencia mínima de 15 años

No cobrar una jubilación o pensión incompatible: la normativa establece que la beneficiaria no puede percibir otras prestaciones contributivas o no contributivas comprendidas en el régimen de incompatibilidades

No tener recursos suficientes para la subsistencia: ANSES evalúa los bienes y los ingresos de la solicitante y de su grupo familiar. La normativa fija como parámetro que los ingresos brutos computables no superen el equivalente a dos haberes previsionales mínimos vigentes

Cumplir con la evaluación socioeconómica: para analizar los ingresos, se considera como grupo familiar a la titular y a su cónyuge o conviviente. La regulación también contempla la existencia de familiares obligados a prestar alimentos que tengan capacidad económica suficiente

Para iniciar el trámite, la interesada debe reunir:

DNI original y copia

Formulario PS 6.18, Solicitud de Prestaciones Previsionales: hay que marcar la opción "Otras" en el tipo de prestación y aclarar "Pensión madre 7 hijos"

Documentación que acredite los nacimientos, las adopciones y los vínculos familiares, en particular si esos datos no aparecen actualizados en los registros de ANSES

Documentación adicional que permita verificar la residencia y los demás requisitos, si el organismo la solicita, según la situación de la solicitante

Antes de presentarse, lo recomendable es ingresar a Mi ANSES y comprobar que los datos personales y las relaciones familiares estén actualizados. El trámite es gratuito y se realiza en una oficina de ANSES sin necesidad de sacar turno.