Aumento empleado de la construcción: cuánto cobra un obrero en noviembre 2026

La paritaria UOCRA cierra el trimestre septiembre-noviembre con un último aumento del 1,7% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes. El acuerdo alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresarias contempló una recomposición total del 5,4% en tres tramos.

Los trabajadores de la construcción comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 cobrarán desde el 1° de noviembre los nuevos valores. El incremento del 1,7% se calcula sobre los básicos actualizados de octubre, completando así el esquema de aumentos pactado para el último trimestre.

El entendimiento fue firmado el 21 de septiembre entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, y las cámaras del sector. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) participaron de la negociación.

La homologación llegó el 29 de septiembre. El acta ya tiene validez oficial y establece las nuevas escalas hasta fin de mes.

Cuánto cobran los trabajadores de UOCRA en noviembre 2026 por categoría

Para los empleados de la Zona A, los salarios básicos por hora vigentes desde el 1° de noviembre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $7.828 por hora

Oficial: $6.697 por hora

Medio oficial: $6.188 por hora

Ayudante: $5.696 por hora

Sereno: $1.034.783 mensuales

Estos importes corresponden a los básicos de convenio. No reflejan el salario neto que llega al bolsillo del trabajador.

La remuneración final depende de las horas efectivamente trabajadas, los adicionales que correspondan según tarea y ubicación, y los descuentos obligatorios aplicables. La seccional Córdoba de UOCRA aclaró que la escala incluye un adicional del 20% por asistencia, que debe distinguirse de los básicos publicados.

Las otras zonas geográficas tienen valores diferenciados. La Zona B registra escalas superiores, mientras que las zonas C y C Austral alcanzan los importes más altos debido a las condiciones de trabajo.

Cómo fue el esquema de aumentos del trimestre

El acuerdo contempló tres etapas de actualización entre septiembre y noviembre. Cada porcentaje se aplicó de forma acumulativa sobre el básico del mes anterior.

La distribución quedó así:

Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto

Octubre: 1,8% calculado sobre los valores actualizados de septiembre

Noviembre: 1,7% sobre las escalas vigentes al cierre de octubre

El mecanismo de aumentos progresivos permite que cada ajuste opere sobre una base ya actualizada. Así, el impacto acumulado del trimestre alcanza el 5,4% total.

Las empresas pueden compensar aumentos voluntarios otorgados desde agosto. Esta cláusula de absorción faculta a los empleadores a descontar, hasta su concurrencia, aquellos incrementos dados a cuenta de futuras subas.

Qué escalas rigen para las demás zonas geográficas

Los trabajadores de la Zona B cobran valores superiores a los de la Zona A. Desde el 1° de noviembre, un oficial especializado percibe $8.689 por hora, mientras que un sereno alcanza los $1.152.793 mensuales.

La Zona C presenta escalas aún más altas. El oficial especializado llega a $12.018 por hora, el oficial a $11.267, y el sereno a $1.729.932 al mes.

Para la Zona C Austral, las remuneraciones son las más elevadas del convenio. Un oficial especializado cobra $15.657 por hora. Los serenos de esta zona perciben $2.069.565 mensuales.

Estas diferencias responden a las condiciones particulares de cada región. La ubicación geográfica impacta directamente en los costos operativos y en las condiciones de vida de los trabajadores.

Qué aportes y contribuciones establece el acuerdo

El acta fijó un aporte extraordinario solidario del 2% mensual a cargo de los trabajadores. Se calcula sobre los rubros remunerativos, pero para el personal afiliado a UOCRA queda absorbido por la cuota sindical mensual.

Las empresas también deben realizar una contribución. El 2% patronal se destina a acciones de carácter social y asistencial en beneficio de los trabajadores del sector.

Estos aportes complementan el esquema de protección social que acompaña la actualización salarial. Financian programas de capacitación, salud y asistencia para los afiliados.

Hasta cuándo rige este acuerdo y qué viene después

El convenio tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes habían fijado una reunión para el 20 de octubre destinada a analizar las actualizaciones desde diciembre.

Esa fecha ya transcurrió sin anuncios oficiales sobre el resultado. Se espera que UOCRA y las cámaras empresarias retomen negociaciones en las próximas semanas para definir los aumentos del último mes.

El contexto inflacionario y la evolución de la actividad constructora serán factores clave en la nueva discusión paritaria. Los gremios buscan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza de precios.