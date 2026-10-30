Jubilados de ANSES: cuánto cobrarían en diciembre y enero con los próximos aumentos

Las jubilaciones se actualizarán por inflación en los próximos meses. Qué montos podría cobrar la mínima y cuándo se conocerán los porcentajes

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán nuevos aumentos en diciembre de 2026 y enero de 2027. Si bien los porcentajes todavía no están definidos, gracias a las proyecciones privadas se puede estimar cuánto podría cobrar una persona que percibe el haber mínimo.

El ajuste de diciembre dependerá de la inflación de octubre, mientras que el de enero se calculará con el IPC de noviembre. Cabe recordar que el mecanismo de movilidad mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que vincula las actualizaciones previsionales con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Cuánto aumentarían las jubilaciones de ANSES en diciembre de 2026

El aumento de diciembre se conocerá después de que el INDEC publique la inflación de octubre, prevista para el 12 de noviembre. Los relevamientos privados ubican ese índice entre el 1,8% y el 2% aproximadamente.

En noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46, sin contar el bono extraordinario. Si en diciembre se aplicara una suba del 1,8%, el haber mínimo pasaría a unos $452.153,31. Con un bono de $70.000, el ingreso total llegaría a $522.153,31, siempre que el Gobierno mantenga ese refuerzo.

Cuánto podrían aumentar las jubilaciones en enero

El incremento de enero se calculará con la inflación de noviembre, cuyo dato oficial se conocerá en diciembre. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una suba del 1,6% para ese mes. Por su parte, Analytica proyectó que la inflación podría ubicarse entre el 1,7% y el 2% durante noviembre y diciembre.

No obstante, al faltar muchos días, el porcentaje estimado puede ir variando. Si el IPC de noviembre se ubicara en el 1,6% previsto por el REM, la jubilación mínima pasaría de $452.153,31 en diciembre a unos $459.388,76 en enero de 2027. Con un eventual bono de $70.000, el ingreso total sería de aproximadamente $529.388,76.

Cuánto cobraría un jubilado de la mínima en diciembre y enero

Tomando como escenario una inflación del 1,8% en octubre y del 1,6% en noviembre, los importes estimados serían los siguientes:

Noviembre de 2026: haber mínimo de $444.158,46; total con bono hipotético de $70.000; $514.158,46

Diciembre de 2026: haber mínimo de $452.153,31; total con bono hipotético de $70.000; $522.153,31

Enero de 2027: haber mínimo de $459.388,76; total con bono hipotético de $70.000; $529.388,76

Cuándo se confirmarán los aumentos de diciembre y enero

Los jubilados deberán prestar atención a dos fechas para conocer los porcentajes que determinarán sus próximos haberes:

12 de noviembre de 2026: fecha prevista para la publicación del IPC de octubre, que definirá el aumento de diciembre

15 de diciembre de 2026: fecha prevista para la difusión del IPC de noviembre, que determinará la movilidad de enero de 2027

En esas fechas se publican los índices oficiales y el aumento pasa a ser 100% oficial. Con respecto al bono, de momento, el Gobierno lo suele confirmar mes a mes.