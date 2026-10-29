El BCRA cortó la racha y volvió a comprar dólares luego de tres días sin intervenciones

Luego de tres ruedas en las que no compró divisas, el BCRA sumó este jueves u$s47 millones y alcanzó los u$s1.299 millones en lo que va de octubre

El Banco Central (BCRA) cortó su racha de tres jornadas sin comprar dólares y sumó este jueves u$s47 millones, en una jornada en la que el dólar mayorista también cedió.

Con las compras de este jueves, el BCRA acumula compras por u$s1.299 millones en lo que va de octubre. Las reservas, de todas formas, cedieron u$s447 millones en la jornada y se ubicaron en u$s50.154 millones.

El mercado comenzaba a mostrar preocupación por la falta de compras del BCRA esta semana: es que sin contar estos tres días, a lo largo de todo el 2026 solo en otras tres ruedas el Banco Central no había participado en el mercado, pero de manera aislada.

Las elecciones en Brasil, mayor cobertura por fin de mes y la suba del riesgo país fueron algunos de los factores que esgrimieron analistas para explicar la falta de compra en las primeras tres ruedas de la semana.

Aunque este jueves, finalmente, la racha se cortó.

El dólar mayorista frenó su escalada y cedió $3

En ese marco, el dólar oficial mayorista registró una baja este jueves y encontró un respiro tras las últimas jornadas de presión alcista. En un mercado atento a la estrategia del Banco Central (BCRA) para acumular reservas, la cotización retrocedió $3 y cerró a $1.539 para la venta, cerca de su máximo nominal de $1.542.

La reciente suba del tipo de cambio estuvo vinculada con una mayor demanda de cobertura ante la proximidad del cierre de mes. A ese factor se sumó la presión derivada de la depreciación del real brasileño, en un escenario marcado por la reacción de los mercados a la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva el último domingo.

Pese al retroceso de la jornada, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria se mantuvo cerca de su máximo histórico. Con el límite superior ubicado en $1.949,91, el dólar mayorista quedó un 26,7% por debajo de ese valor.

A cuánto cerraron el dólar oficial, el blue y los financieros

En el segmento minorista, el dólar oficial cerró sin cambios a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con ese valor como referencia, el dólar tarjeta se ubicó en torno a $2.028. En tanto, el promedio ponderado informado por el Banco Central fue de $1.560,69 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo estable en $1.565, de acuerdo con un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzó hasta los $1.565,41, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró una leve baja y se ubicó en $1.653,80.

La atención del mercado continúa centrada en la evolución de las cotizaciones, la demanda de cobertura y las decisiones del BCRA en materia de reservas, factores que inciden sobre las expectativas cambiarias en el corto plazo.