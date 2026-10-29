Por primera vez en el año, el BCRA no sumó reservas durante tres ruedas seguidas y genera inquietud. Aspectos locales y mundiales son los causantes

El Banco Central no intervino en el mercado de cambios durante las primeras tres ruedas de la semana, de manera consecutiva, en las que no compró, ni vendió dólares para las reservas. En la City, esgrimen cuatro diversos factores que están incidiendo, en la que pesan aspectos locales e internacionales, como el impacto negativo de los resultados de las elecciones en Brasil y la mayor demanda de fin de mes.

La lectura de los analistas es que el Gobierno sacó el pie del acelerador en la compra de divisas para "pisar" al tipo de cambio y no generar más ruido en el precio del dólar, en momentos de mayor demanda estacional de fin de mes y en que existe una presión por la devaluación del real.

Es decir, al dejar el Banco Central de comprar divisas para las reservas en los primeros días de la semana, produjo una menor tensión en la demanda y, en consecuencia, una mayor tranquilidad en su cotización.

Las autoridades también están esperando unos días para que se disipen las tensiones desde Brasil y de demanda estacional de fin de mes.

Por lo pronto, el billete mayorista cerró el miércoles a $1.542, por lo que subió 4 pesos (0,3%) respecto a la rueda previa, y en todo octubre acumula un alza de 1,7%, un nivel similar al de la inflación.

Cabe recordar que la presión cambiaria ya tiene unas semanas, debido a la suba del riesgo país ya superó los 750 puntos básicos, a causa de la suba de las tasas de referencia de Estados Unidos. Y también por los ruidos políticos y económicos domésticos; los datos oficiales de actividad (EMAE) fueron más bajos a lo esperado y se está poniendo en duda el rumbo del modelo para luego de las elecciones presidenciales del año que viene.

"La verdad es una señal negativa que no intervenga el BCRA, porque significa que hay una decisión de ´pisar´ el tipo de cambio", resume Pablo Repetto, gerente de Aurum Capital.

Más allá de este panorama, por la suba en las cotizaciones del oro y otros títulos, las reservas brutas escalaron unos u$s400 millones en esta semana, y se ubican en la actualidad en u$s50.601 millones.

El dato que sobresale es que en todo el 2026, y sin contar las primeras tres jornadas de esta semana, se registraron un total de otras 3 ruedas en las que el BCRA no había tenido participación en el mercado, pero esto fue de manera aislada.

Por el momento, esto no está generando preocupación en la City porque se considera como una situación puntual pero, de continuar este escenario, se advierte que el Gobierno tiene la imperiosa misión de comprar reservas debido a que necesita dólares para cancelar los numerosos y cuantiosos vencimientos de deuda internacional, cercanos a los u$s30.000 millones en 2027.

"Si ya para la semana que viene no arrancan las compras nuevamente del BCRA, puede incidir muy negativamente, sobre todo en el riesgo país, porque implica menores recursos para pagar la deuda en 2027 y 2028, ya con un programa financiero que, desde mi punto de vista, está ajustado", advierte Federico Machado, economista de Economía Open.

4 factores que llevaron al Gobierno a no comprar reservas

Para el mercado se solaparon 4 factores diferentes que generaron que el Banco Central decida no comprar dólares en los primeros días de la semana, a la espera de que se tranquilice el panorama cambiario y no echar más "leña al fuego" en un momento de incertidumbre.

1. Devaluación real en Brasil

Las consecuencias negativas en el mercado respecto al resultado en las elecciones presidenciales de Brasil, en el que fue elegido Lula da Silva, mientras que los inversores estaban "comprados" a un triunfo de Flávio Bolsonaro, generó un desplome en la plaza bursátil con las acciones de empresas del vecino país y, además, una fuerte devaluación del real.

El real se ubica en 5,35 reales por dólar, por lo que se devalúa 6,5% en una semana y arrastra una depreciación de 7,5% desde el 17 de octubre.

"Creo que no está apurado el Gobierno por salir a comprar dólares, prefiere esperar unos días a que baje un poco toda la inestabilidad de Brasil con la devaluación del real, y después seguir con el ritmo normal de compra de dólares y acumulación. En resumen, no está queriendo ponerle más fuego al tipo de cambio", simplifica Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la consultora Quaestus.

2. Riesgo país alto y cambio de condiciones globales

A ello se suma el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del miércoles, en que seguirá manteniendo sin cambios la tasa de referencia de 3,75% a 4% anual, aunque podría haber una suba en diciembre que viene.

Es decir, la tasa de referencia de los títulos del Tesoro estadounidense se ubica cerca del 5%, por lo que el riesgo país argentino, sumado otros aspectos internos, hoy esté en 763 puntos básicos, casi el doble de julio pasado.

"Hay un cambio en las condiciones, ya sea internacionales, porque Brasil devaluó y por el riesgo de que Donald Trump pierda en Estados Unidos, en un contexto donde las tasas de interés internacionales son más altas. Por ende, el tipo de cambio un poco más alto y el freno en las compras de reservas del BCRA pueden indicar el cambio de condiciones globales y a obligar a modificar la política", resume Repetto a iProfesional.

3. Mayor demanda de dólares de fin de mes

A los factores geopolíticos se suman aspectos domésticos estacionales propios del mercado, como es la mayor demanda de dólares que se registra cada fin de mes, por las necesidades de divisas por parte de las empresas para pagar compromisos en el exterior y pagos de los resúmenes de las tarjetas de créditos por consumos en el exterior.

Y, por el contrario, hay una menor oferta estacional de exportadores, por la temporada baja de los envíos al exterior del campo.

En cifras, el volumen operado en el mercado el miércoles mostró "una importante recuperación, aumentando un 46% respecto a la rueda previa, hasta alcanzar los u$s628 millones, afirmaron desde ABC Mercados de Cambios.

"La no compra de reservas en estos días es acorde con la estrategia de intervención oficial, donde se corre del mercado cuando la demanda es mayor, en este caso por fin de mes, entre otras cuestiones", detalla Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, a iProfesional.

4. Tensión política y brecha cambiaria

Otro de los factores que pesa en que el Gobierno no quiera presionar al precio del dólar es la tensión doméstica tanto política como económica, donde existen diferentes indicadores positivos y negativos que no logran dilucidar un rumbo claro para el modelo de Javier Milei.

En lo cambiario, ello se refleja en el precio del dólar contado con liquidación (CCL), que es el que se opera en el mercado bursátil para poder sacar del país a las divisas, y que se encuentra a un nivel sensiblemente mayor al del resto de la plaza cambiaria.

En concreto, mientras el tipo de cambio mayorista se ubica en $1.542 y el MEP está a $1.573, el valor del contado con liquidación es de un promedio de unos 100 pesos más alto, es decir, 6% por encima, al ubicarse a $1.665.

"Podemos ver por el lado del canje con la brecha entre el MEP y el dólar cable (CCL) en un 6%, que es de la más amplia que registra este gobierno", alerta Bernues.

Finalmente, Jorge Colina, economista de Idesa, deja como reflexión: "No veo que sea grave que no compre reservas el Banco Central en algunas jornadas, al lado de la gravedad que tienen las tasas de interés tan altas. Esto último es lo que trajo la recesión y la puede agravar. Comprar dólares con recesión y caída del empleo formal no suma nada".