El Gobierno aumentará los subsidios a los colectivos para evitar que suba el boleto

El Estado destinará nuevos fondos a empresas prestadoras para sostener el costo de los pasajes y evitar subas hasta fin de año en el AMBA

El Gobierno aumentará los subsidios a los colectivos para evitar una suba de tarifas en las 104 líneas de jurisdicción nacional. La medida entrará en vigor desde el domingo y será oficializada este viernes en el Boletín Oficial.

Las autoridades de la Secretaría de Transporte informaron los detalles esta tarde en una reunión con representantes de las cámaras empresarias del sector: Cetuba, CEAP y AAETA. El titular de la cartera, Mariano Plencovich, ya había avanzado la semana pasada en la actualización de la estructura de costos.

La idea de otorgar más fondos tiene que ver con evitar que se replique lo que ocurrió en las líneas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde las tarifas vienen ajustándose. El objetivo es cubrir los costos del sector sin encarecer el boleto.

Las líneas nacionales son aquellas que cubren un recorrido entre Capital Federal y el conurbano bonaerense. El boleto está congelado desde julio, con una tarifa mínima de $742 y una máxima de $1.337.

Por qué el Gobierno decidió congelar la tarifa en lugar de autorizar un aumento

La estrategia oficial busca evitar un encarecimiento que reduzca aún más el uso del transporte público. Esa caída en la demanda impacta directamente en menores ingresos para las empresas.

Desde diciembre de 2023, el boleto de colectivo acumula un aumento del 1.513%, según el observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). Cualquier nueva suba podría profundizar la pérdida de pasajeros que ya sufre el sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también sigue con atención el comportamiento de la inflación. En septiembre, el IPC arrojó una suba del 1,9% mensual, por encima del 1,7% de agosto.

Los analistas esperan un incremento de entre 1,7% y 2% para octubre. Con todo, el transporte público representa solo un 3,35% en la canasta del IPC, según EcoGo.

Qué pasa con las tarifas en CABA y Provincia de Buenos Aires

A diferencia de las líneas nacionales, el gobierno porteño y el distrito bonaerense vienen ajustando sus tarifas. La Ciudad anunció un aumento del 3,9% desde noviembre, con lo cual el boleto mínimo pasará a $956.

La provincia de Buenos Aires, por su parte, confirmó una suba del 5%. El piso se ubicará en $1.263 a partir del próximo mes.

Estas diferencias generan distorsiones en el sistema. Un pasajero que viaja en una línea nacional paga menos que uno que se mueve solo dentro de la Ciudad o la Provincia.

Las cámaras empresarias vienen reclamando hace semanas una recomposición de ingresos. Argumentan que los subsidios actuales no alcanzan para cubrir los costos operativos.

Cuánto dinero adicional recibirán las empresas de colectivos

Según el IIEP, los fondos al transporte nacional acumularon $679.000 millones entre enero y el 19 de octubre. Los empresarios proyectan que el rubro demanda $1 billón al año.

Las cámaras habían pedido un incremento del 15%, equivalente a una partida adicional de $150.000 millones. El Gobierno accedió a aumentar los subsidios, aunque no trascendió el monto exacto.

De acuerdo con la postura oficial, el aumento se podrá implementar porque anteriormente hubo un ahorro en el esquema que ahora puede ser compensado. Además, reforzaron que la prioridad es sostener sin cambios el valor de la tarifa.

Nación se comprometió a actualizar mensualmente la estructura de costos a partir de octubre y hasta enero. Las autoridades también ofrecieron saldar una deuda de $40.000 millones en tres pagos, aunque las empresas buscaban cobrarlo en una única vez.

Transporte informó en un comunicado: "Las autoridades nacionales presentaron la actualización de la estructura de costos, vigente desde octubre, que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y su correspondiente impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas".

La crisis estructural del transporte público en Argentina

El sistema de colectivos atraviesa una crisis desde hace 10 años. La retirada de subsidios en las tres jurisdicciones, una tarifa por arriba de la inflación y los salarios, el estancamiento en la actividad y cambios en la movilidad son algunos de los factores.

Los colectivos perdieron un tercio de los pasajeros en la última década. El récord de ventas en motos y el auge de las aplicaciones de transporte aceleraron esa caída.

Desde comienzos de 2024, el Gobierno autorizó una fuerte recomposición de tarifas de transporte público. Esa medida permitió reducir el costo fiscal en compensaciones.

En términos reales, el mayor ajuste se dio en la provincia de Buenos Aires (-54%), seguido por Nación (-44%). La Ciudad, en cambio, subió el gasto (2%) por el traspaso de las líneas en septiembre de 2024.

Cuál es la diferencia entre el boleto actual y la tarifa técnica sin subsidios

Las empresas sostienen que el valor del boleto y los subsidios no alcanzan para cubrir los costos de operación. La tarifa técnica sin subsidios que informan las cámaras es de $2.494,13.

Eso contrasta con el boleto mínimo actual de $742,81. La diferencia es de $1.751,32, equivalente al 70,2% del costo real.

Las compañías ya no pueden absorber ese desfasaje. A raíz de eso, algunas líneas alertaron que comenzarían a reducir sus frecuencias nocturnas de manera escalonada.

El reclamo de las cámaras de transporte aplica a las 104 líneas nacionales. Las empresas también mencionan la presión de las negociaciones paritarias y el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre.

Transporte explicó que desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del transporte de Nación pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%.

Las autoridades acordaron realizar una nueva reunión la próxima semana. En ese encuentro se presentará el detalle de las actualizaciones previstas antes de la próxima liquidación de compensaciones.