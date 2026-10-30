Cedió el dólar y las reservas cayeron casi u$s1.600 millones, pese a compras del BCRA

El Banco Central compró divisas por segunda rueda consecutiva, pero las reservas cayeron por la baja del oro y movimientos de fin de mes

Octubre cerró con un dólar oficial en alza, el Banco Central comprando divisas y una fuerte caída de las reservas, que puede explicarse por distintos factores.

Luego de no intervenir en el mercado en los primeros tres días de la semana, el BCRA sumó la segunda rueda con compras este viernes. En concreto, la autoridad monetaria compró u$s96 millones, para sumar u$s1.395 millones en octubre. Así, en lo que va del año, ya alcanzó los u$s15.963 millones en compras.

De todas formas, más allá de terminar en positivo en el mercado, las reservas cayeron fuerte: bajaron u$s1.592 millones para ubicarse en los u$s48.562 millones.

La caída de más del 3% del oro, uno de los principales componentes de las reservas brutas, y movimientos bancarios típicos de fin de mes pueden ser dos de los factores que hayan influido en la baja de reservas, tal como analizaron fuentes del mercado.

En ese escenario, acotaron que es probable que en las primeras ruedas de la semana próxima los niveles de reservas vuelvan a subir.

El dólar cerró la semana en baja

El dólar oficial mayorista aceleró su caída sobre el cierre de la última rueda de octubre y tomó distancia de los máximos nominales registrados durante los últimos días.

El tipo de cambio mayorista retrocedió $5 este viernes y cerró en $1.534 para la venta, por debajo de los $1.542 que había alcanzado como máxima cotización nominal en las últimas jornadas. A su vez, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.950,57, se mantuvo cerca de su máximo histórico, en 26,89%.

Pese a la baja de este viernes, el dólar oficial acumuló un avance de $4,50 en la semana y registró su tercera suba semanal consecutiva. En octubre, en tanto, escaló $17 (+1,1%), un incremento inferior a la inflación esperada para el mes, que se ubica entre el 1,8% y el 2%.

La presión alcista de las últimas ruedas estuvo vinculada con una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes. A ese factor se sumó la devaluación del real brasileño, luego de la victoria electoral de Lula da Silva el último domingo, que también incidió sobre el comportamiento del mercado cambiario local.

En el segmento minorista, el dólar oficial cotizó sin variación a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en torno a los $2.028.

En el mercado informal, el dólar blue operó a $1.565. Entre los tipos de cambio financieros, el MEP avanzó 0,5%, hasta los $1.568,10, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1% y llegó a los $1.660,94.

Por último, en las primeras operaciones del mercado de futuros, el dólar oficial mayorista pactado para diciembre se ubicó en $1.598,50, mientras que los contratos para marzo se negociaron a $1.688,50.

El riesgo país subió a un nuevo máximo en un año

El riesgo país sube más de 6% este viernes y se disparó 30% en todo octubre, cierra el mes en torno a los 787 puntos básicos, y ya duplicó el nivel que alcanzó a mediados de julio. Un denso panorama local e internacional, donde las altas tasas mundiales de referencia y la incertidumbre doméstica de cara a las elecciones del año que viene, generó una mayor exposición al riesgo de los inversores. Por eso, desde la City indican hasta dónde puede escalar en las próximas semanas.

En resumidas cuentas, ya alcanzó su nivel más alto en todo 2026, aunque todavía se ubica más lejos del último máximo registrado, que fue de 1.300 puntos básicos en la previa de las elecciones legislativas del año pasado.

En este caso, el ascenso del riesgo país se sustenta en la suba de las tasas mundiales de referencia, donde el bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años se posiciona por encima del 5%. Por lo que genera la salida de capitales de los mercados emergentes.

Y, desde la plaza doméstica, está incidiendo el incremento de la incertidumbre política y económica local, tras los negativos datos de actividad difundidos a mediados de mes en el EMAE, y los ruidos tras la reelección como Presidente en Brasil de Lula da Silva, hecho que debilitó a la moneda brasileña (el real) y que genera presión al tipo de cambio argentino. Más allá de la incidencia en el comercio internacional.

"El componente internacional hoy es muy importante ya que los inversores pueden obtener un rendimiento elevado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es un activo considerado prácticamente libre de riesgo. Eso obliga a Argentina a ofrecer tasas mucho mayores para atraer capital. A esto se suma que el mercado doméstico comienza a incorporar el calendario electoral de 2027", resume Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, a iProfesional.

Para tener en cuenta, el riesgo país es un indicador económico que mide la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default), y la cifra reflejada es la distancia que se ubica por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Por lo que este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento.

Incluso, la suba del riesgo país implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto.