El efectivo pierde terreno, pero todavía resiste en supermercados y mayoristas

Las extracciones cayeron a mínimos históricos y crecieron los pagos digitales, pero el efectivo todavía conserva peso en supermercados y mayoristas

El uso de efectivo en Argentina atraviesa una transformación, aunque no todos los indicadores muestran la misma tendencia. Cada vez se realizan menos extracciones en cajeros automáticos y crecen los pagos digitales.

Sin embargo, el monto de las compras abonadas en efectivo aumentó durante el primer semestre de 2026 en supermercados y autoservicios mayoristas. Los últimos informes del Banco Central (BCRA), publicados el 30 de octubre, reflejan este cambio.

Entre enero y junio, cada adulto realizó en promedio 1,3 extracciones mensuales, un 33,4% menos que en el mismo período de 2025. En paralelo, el monto de las ventas abonadas en efectivo creció un 3,2% en supermercados y un 10,4% en autoservicios mayoristas.

Las extracciones de efectivo cayeron a su nivel más bajo

La cantidad de retiros de dinero alcanzó su nivel más bajo desde que el Banco Central cuenta con registros comparables. En 2023, cada adulto realizaba en promedio 2,9 extracciones mensuales, mientras que en 2024 el indicador bajó a 2,7.

A su vez, en 2025, llegó a 1,7 y, durante el primer semestre de 2026, descendió a 1,3. Esto refleja que la tendencia a la baja se profundizó durante los últimos años La caída también se reflejó en el monto retirado.

El dinero extraído por adulto disminuyó un 14,1% interanual en términos reales durante la primera mitad del año. Sin embargo, el importe promedio de cada operación aumentó cerca de un 29%, hasta ubicarse en torno a los $105.000.

Qué medios de pago ganan terreno frente al efectivo

La menor frecuencia de extracciones coincide con una mayor utilización de medios de pago electrónicos. Durante el primer semestre de 2026, cada adulto realizó en promedio 32,8 pagos electrónicos por mes, frente a los 28,5 del mismo período de 2025.

Dentro de ese universo, las transferencias y los pagos con transferencia fueron los principales impulsores del crecimiento. Las transferencias por adulto pasaron de 7,7 operaciones mensuales en 2023 a 19,2 en el primer semestre de 2026.

En paralelo, los pagos con transferencia iniciados mediante códigos QR crecieron un 57,2% interanual durante la primera mitad del año. Los datos más recientes del sistema de pagos confirman esa tendencia.

Durante septiembre se registraron 791,6 millones de transferencias inmediatas en pesos, por un total de $99,7 billones. La cantidad de operaciones creció un 21,9% interanual y el 75% tuvo como origen o destino una cuenta virtual (CVU).

El QR también mostró una expansión significativa. En septiembre se realizaron 122,8 millones de pagos con transferencia iniciados mediante códigos QR, un 71,5% más que en el mismo mes de 2025. El monto operado alcanzó los $3,1 billones, con un incremento interanual del 64,5% en términos reales.

En qué comercios todavía resiste el efectivo

Aunque las extracciones disminuyen y los pagos digitales ganan terreno, los billetes todavía tienen una participación relevante en determinados canales de consumo. Según el informe del BCRA, durante el primer semestre de 2026 el efectivo representó el 16,9% del monto total vendido en supermercados y el 25,4% en autoservicios mayoristas.

La diferencia entre ambos rubros muestra que el uso de efectivo no retrocede de la misma manera en todos los comercios. En los mayoristas, su participación fue 8,5 puntos porcentuales superior a la registrada en supermercados.

De esta forma, aunque cada vez se retira menos dinero de los cajeros y crecen las transferencias y los pagos con QR, el efectivo todavía conservan un lugar importante en las operaciones comerciales.