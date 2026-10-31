El proceso de venta de la filial local avanza con tres fondos analizando quedarse con las tiendas, a pesar de los desafíos financieros y legales

La venta de la filial argentina de Supermercados DIA entró en una etapa decisiva, con tres potenciales compradores identificados y una valuación de referencia cercana a los u$s100 millones. El proceso está a cargo del banco Santander, que recibió el mandato de los accionistas españoles de la cadena para buscar interesados en adquirir el negocio o incorporar un socio estratégico.

Entre los nombres que aparecen en las negociaciones figuran el Grupo de Narváez (GDN), propietario de ChangoMâs; el conglomerado peruano Intercorp, que opera las cadenas Plaza Vea y Makro; y PedidosYa, la plataforma de entregas a domicilio que forma parte del grupo alemán Delivery Hero.

La operación contempla una estructura de 991 supermercados distribuidos en distintas provincias, una red de franquicias, centros de distribución y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, la situación financiera de la filial, los resultados comerciales y las contingencias vinculadas con su modelo de franquicias forman parte de los aspectos que los interesados deben evaluar antes de presentar una oferta.

Quiénes son los posibles compradores de Supermercados DIA

Los tres interesados que trascendieron tienen actividades y antecedentes diferentes en el negocio del consumo masivo y la distribución.

Grupo de Narváez (GDN): Conducido por Francisco de Narváez, controla ChangoMâs y cuenta con experiencia en la operación de grandes superficies. En 2020 adquirió el negocio argentino de Walmart, que incluía más de 90 locales y unos 9.500 empleados.

Intercorp: Es uno de los principales conglomerados empresarios de Perú. A través de Supermercados Peruanos opera Plaza Vea y Makro, además de participar en sectores como banca, seguros, educación, farmacias y centros comerciales.

PedidosYa: La plataforma de delivery, nacida en Uruguay y actualmente integrada al grupo alemán Delivery Hero, tiene un perfil vinculado con la logística digital, el comercio electrónico y la distribución de productos de consumo.

GDN también había presentado en 2025 una propuesta cercana a los u$s1.000 millones para adquirir Carrefour Argentina, aunque la compañía francesa decidió pausar ese proceso en febrero de 2026. Intercorp también había manifestado interés en esa operación.

En el caso de GDN, su antecedente más relevante es la compra de Walmart Argentina en noviembre de 2020. Esa operación le permitió incorporar una red de supermercados y una estructura logística ya instalada en el país.

Cuánto vale DIA Argentina y qué analiza Santander

La referencia económica que circula entre los interesados ronda los u$s100 millones. Esa cifra corresponde a una valuación preliminar atribuida a los accionistas de DIA y no implica que exista una oferta vinculante por ese importe.

El Santander ya mantuvo contactos con potenciales compradores y presentó información financiera y operativa de la filial. En una primera instancia, alrededor de seis interesados habrían revisado los números, aunque hasta octubre no se habían presentado propuestas vinculantes.

Durante el proceso de revisión, los potenciales compradores analizaron distintos aspectos de la operación:

La situación financiera y contable de la filial

La nómina de empleados y sus obligaciones laborales

Los contratos con los franquiciados

Las habilitaciones de los establecimientos

La situación de los centros de distribución

Las contingencias administrativas y judiciales

Uno de los puntos centrales es la composición de la red comercial: aproximadamente el 70% de los establecimientos funciona bajo el sistema de franquicias, mientras que el resto corresponde a locales propios.

Cuántos supermercados tiene DIA y cómo evolucionaron sus ventas

La filial argentina terminó septiembre de 2026 con 991 supermercados, frente a los 1.007 que tenía al cierre de diciembre de 2025. Esto representa una reducción de 16 establecimientos durante los primeros nueve meses del año, incluidos cinco cierres durante el tercer trimestre.

Los datos del último balance presentado por el grupo en España muestran que DIA Argentina registró ventas brutas por 378,4 millones de euros entre julio y septiembre, con un crecimiento interanual del 12,2%.

Sin embargo, ese incremento medido en euros no se reflejó en una mejora del volumen comercial. Las ventas comparables retrocedieron 5,2% y el volumen total cayó 2,5% durante el trimestre.

La empresa explicó que la evolución de sus resultados también estuvo condicionada por la apreciación promedio del 11% del euro frente al peso argentino durante ese período.

En los primeros nueve meses de 2026, las ventas brutas alcanzaron los 1.100,9 millones de euros. A tipo de cambio corriente, el resultado representó una caída del 5,3% frente al mismo período de 2025, mientras que a tipo de cambio constante mostró un incremento del 21,8%.

En cuanto a las ventas netas, totalizaron 872,7 millones de euros, con una baja del 5,5% a tipo de cambio corriente y una suba del 21,5% a tipo de cambio constante.

En su balance, la compañía señaló que la evolución trimestral refleja una estabilización del consumo y sostuvo que logró preservar su participación de mercado y su posición dentro del segmento de supermercados de proximidad.

Las pérdidas acumuladas y el ajuste de la operación argentina

Los resultados financieros de los últimos ejercicios constituyen otro elemento central para entender la decisión de explorar alternativas para el negocio local.

DIA Argentina registró pérdidas netas por 12,7 millones de euros en 2024. En 2025, el resultado negativo aumentó hasta los 51,3 millones de euros, en un ejercicio en el que las ventas brutas medidas en moneda europea cayeron 15,1%, hasta aproximadamente 1.510 millones de euros.

Durante el primer semestre de 2026, la filial volvió a registrar pérdidas por 24,4 millones de euros, frente a los 23,3 millones del mismo período del año anterior.

El EBITDA se ubicó prácticamente en equilibrio, con un resultado positivo de 100.000 euros, mientras que el EBITDA ajustado antes de NIIF 16 fue negativo en 1,3 millones de euros. El flujo de caja operativo, por su parte, registró un saldo negativo de 5,7 millones.

A fines de junio, la compañía informó una posición de caja neta de 40 millones de euros y acceso a líneas de crédito locales no garantizadas por hasta 75 millones de euros.

Como parte de su estrategia financiera, también comenzó a impulsar operaciones de sale & leaseback, un mecanismo por el cual una empresa vende determinados inmuebles y luego los alquila para continuar utilizándolos, con el objetivo de obtener liquidez.

El ajuste de la red comercial también se había profundizado durante 2025, cuando cerró 34 supermercados considerados deficitarios. En el primer semestre de 2026 se sumaron otros 11 cierres y, posteriormente, cinco establecimientos más durante el tercer trimestre.

Los problemas laborales y judiciales que debe considerar un comprador

La estructura de franquicias es uno de los aspectos que requiere especial atención en una eventual transferencia de la operación.

DIA cuenta con alrededor de 3.200 empleados directos y otros 4.500 puestos de trabajo vinculados con los establecimientos franquiciados. La red se abastece a través de cinco centros de distribución ubicados en distintos puntos del país.

A esa estructura se suma una causa judicial que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, en la que DIA Argentina fue procesada por presunta evasión previsional vinculada con contratos de franquicia, concesión y consignación. En ese expediente se dispuso un embargo de $800 millones sobre bienes de la compañía.

La investigación comprende 34 hechos correspondientes al período entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018 y analiza si determinadas modalidades contractuales habrían encubierto relaciones laborales y obligaciones por aportes y contribuciones a la seguridad social.

Según la resolución judicial, el expediente incluye información sobre 1.072 supuestos franquiciados y 13.690 trabajadores.

La empresa rechazó las imputaciones, defendió la legalidad de su modelo comercial y sostuvo que cumple con sus obligaciones laborales, tributarias y previsionales. La causa todavía no cuenta con una resolución definitiva.

Estos antecedentes forman parte de las contingencias que deben considerar los interesados al evaluar la adquisición de la filial.

Qué puede pasar con la venta de DIA antes del 17 de noviembre

Las negociaciones también coinciden con un cambio en el régimen de control de concentraciones económicas previsto por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

El 17 de noviembre de 2026 es la fecha establecida para la entrada en vigencia obligatoria del sistema suspensivo de control previo. Bajo ese esquema, las operaciones de fusión y adquisición que superen los umbrales legales deberán contar con autorización estatal antes de concretarse.

Por ese motivo, el avance de las conversaciones y la eventual presentación de ofertas también deben analizarse en función de los plazos regulatorios.

Por ahora, la búsqueda de un comprador continúa sin una propuesta vinculante conocida. Los tres grupos que trascendieron presentan perfiles diferentes: GDN aportaría experiencia en supermercados y escala operativa; Intercorp cuenta con presencia regional en el comercio minorista, y PedidosYa tiene infraestructura tecnológica y logística para el comercio de proximidad.

La eventual transferencia permitiría incorporar una red de casi mil establecimientos, una marca instalada, proveedores, franquiciados y centros de distribución. La definición dependerá de las condiciones económicas de la operación y de la evaluación que realicen los interesados sobre la situación financiera, laboral y comercial de la filial.