Paritaria para empleados de concesionarias de autos: cómo quedó la escala salarial

SMATA y ACARA pactaron un aumento para el último trimestre del año con mejoras nominales específicas por escalafón. Retoman las negociaciones en enero

l consejo directivo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y los representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), actualizaron los ingresos del sector para el último trimestre del año, beneficiando al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 99/23.

Según informaron las partes, el incremento salarial se pactó desde el 1° de octubre, con mejoras nominales específicas por escalafón que unifican los sueldos para los meses de octubre y noviembre, en tanto que en diciembre se aplica un aumento complementario. Por lo tanto, no se trata de un porcentaje único y uniforme para las distintas categorías de la actividad.

Escala salarial según la categoría

A raíz de este acuerdo, la organización gremial y la cámara patronal detallaron que la mejora para los meses de octubre y noviembre, serán las siguientes:

Personal de servicios del automotor

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.146.145,85

Especialista Superior en Servicios: $1.899.568,77

Especialista en Servicios: $1.734.267,74

Experto en Servicios: $1.635.432,24

Ayudante en Servicios: $1.334.285,22

Personal administrativo, maestranza y lavado

Administrativo Múltiple Especializado: $2.146.145,85

Administrativo Especializado: $1.915.828,80

Administrativo Calificado: $1.711.230,52

Administrativo Auxiliar: $1.590.647,39

Administrativo Básico: $1.334.285,22

Lavador: $1.515.347,72

Maestranza A: $1.334.285,22

Mínimos garantizados del sector ventas

Vendedor y/o Promotor de Ventas: $1.341.346,45

Vendedor de Planes de Ahorro y Vendedor Itinerante de Repuestos: $1.073.088,67

Cómo quedaron los ingresos en diciembre

Personal de servicios del automotor

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.199.799,49

Especialista Superior en Servicios: $1.947.057,99

Especialista en Servicios: $1.777.623,92

Experto en Servicios: $1.676.318,05

Ayudante en Servicios: $1.367.642,35

Personal administrativo, maestranza y lavado

Administrativo Múltiple Especializado: $2.199.799,49

Administrativo Especializado: $1.963.724,52

Administrativo Calificado: $1.754.011,28

Administrativo Auxiliar: $1.630.413,38

Administrativo Básico: $1.367.642,35

Lavador: $1.553.231,42

Maestranza A: $1.367.642,35

Mínimos garantizados del sector ventas

Vendedor y/o Promotor de Ventas: $1.374.880,11

Vendedor de Planes de Ahorro y Vendedor Itinerante de Repuestos: $1.099.915,89

Homologación de hecho y próximas negociaciones

Los representantes de SMATA y ACARA se comprometieron en continuar con el actual clima de armonía laboral, evitando tanto la adopción de medidas de fuerza mientras dure la vigencia del acuerdo como el despido de personal.

Como corresponde en cada cierre de la paritaria, el acta fijando los incrementos salariales fue derivado a la secretaría de Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano, para la homologación. Sin embargo, aclararon que el convenio es de cumplimiento forzoso e inmediato para todas las agencias del país a partir de su firma, en virtud del artículo 959 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En cuanto a una nueva actualización salarial en el marco de la paritaria 2026-2027, el gremio y los empresarios dejaron expresamente establecido que se reunirán a partir del 2 de enero próximo, con la intención de evaluar la inflación del trimestre octubre-diciembre y aplicar una mejora que sostenga los ingresos de la actividad.

Subas en las asignaciones que mejoran los salarios

Además del aumento salarial, las partes establecieron que el personal de ventas conserva una comisión mínima garantizada del 0,5 por ciento sobre el precio de venta libre de tributos, y que las empresas deben encuadrar al menos el 10 por ciento de su dotación dentro de los escalafones más altos ("administrativo múltiple especializado" y "especialista múltiple superior en servicios).

Asimismo, detallaron que se actualizaron mejoras dentro del convenio 499/23: