Carlos Melconian anunció que será candidato y lanzó críticas al Gobierno de Milei

El economista confirmó que será candidato, cuestionó el modelo de Milei y advirtió que el 80% de la población atraviesa dificultades económicas

El economista Carlos Melconian anunció que será candidato y anticipó que buscará liderar un proyecto político con eje en la recuperación del crecimiento económico de la Argentina. Durante una entrevista concedida este lunes al programa Solo una vuelta más, que se emite por TN, cuestionó el rumbo de la gestión de Javier Milei, advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa buena parte de la población y consideró que comienza a agotarse la polarización entre los espacios políticos que dominaron los últimos años.

"Voy a ser candidato. Voy a liderar un proyecto de crecimiento en la Argentina", afirmó Melconian. Sin embargo, no especificó a qué cargo buscará acceder ni desde qué espacio político participará de una eventual competencia electoral.

En su diagnóstico, el economista sostuvo que existe un sector mayoritario de la sociedad que no encuentra respuestas a sus problemas económicos y que comienza a demandar una alternativa política diferente. Según su interpretación, el escenario abre una oportunidad para construir una propuesta que supere la confrontación entre los extremos y vuelva a colocar el desarrollo económico en el centro de la agenda.

"La información que yo recojo es que la gente está cansada de extremos. No hay nada explícito ahí, pero no quiere extremos. Y quiere un formato nuevo mirando hacia adelante, que de nuevo termine en volver a crecer", explicó.

En esa línea, insistió en que la recuperación económica debe ser el principal objetivo de cualquier proyecto político que pretenda gobernar el país. "El centro de esto es volver a crecer. El centro de esto es recuperar la aspiración del progreso", remarcó.

Melconian advirtió que el 80% de la población atraviesa dificultades económicas

Uno de los principales cuestionamientos de Melconian estuvo relacionado con la situación económica de los hogares. El economista planteó que existe una marcada diferencia entre un sector reducido de la población que mantiene una situación favorable y una mayoría que enfrenta dificultades para sostener sus ingresos y cubrir sus gastos.

"Yo veo que hoy estamos plantados en el mismo lugar donde estábamos en el 2011 como número global. Pero peor, porque el 15% de este país está bien y el 80% está mal", sostuvo durante la entrevista televisiva.

Con esa afirmación, Melconian buscó poner el foco en las condiciones económicas de la población y en las dificultades que, según su evaluación, no encuentran una respuesta suficiente en las actuales políticas del Gobierno.

Para el economista, el debate sobre la economía argentina no puede limitarse al equilibrio de las cuentas públicas o al control de las variables monetarias. Si bien reconoció la necesidad de corregir los problemas estructurales del Estado, consideró que la discusión también debe contemplar la recuperación de la actividad económica y de los ingresos de los trabajadores.

En ese sentido, mencionó tres cuestiones que considera necesarias para modificar el escenario actual: la generación de empleo, la recomposición de los salarios y la recuperación del acceso al crédito.

La posibilidad de volver a generar puestos de trabajo y mejorar el poder adquisitivo aparece, desde su perspectiva, como una condición para que las familias puedan recuperar capacidad de consumo y ordenar sus finanzas. También planteó que el crédito debe volver a ocupar un lugar dentro de las herramientas disponibles para los hogares y las empresas.

El planteo supone ampliar la discusión económica más allá de los indicadores fiscales. Para Melconian, la estabilidad debe estar acompañada por una estrategia que permita recuperar la producción, generar oportunidades laborales y mejorar las perspectivas de crecimiento.

Qué dijo Melconian sobre el modelo económico de Javier Milei

Durante la entrevista, el economista también se refirió a la orientación económica del Gobierno y reconoció que Javier Milei logró instalar en la discusión pública un cuestionamiento sobre el funcionamiento y las dimensiones del Estado argentino.

Sin embargo, consideró que las propuestas del Presidente tampoco constituyen una respuesta que pueda sostenerse en el tiempo.

"¿Qué nos enseñó Milei? Me voy a poner desde ahí: nos enseñó que un Estado como el que tenía la Argentina no puede funcionar. No puede funcionar. Ahora, lo que él quiere tampoco puede funcionar", afirmó.

De esta manera, Melconian planteó una diferencia entre reconocer los problemas de funcionamiento del Estado y considerar que la solución pasa por aplicar el esquema económico que impulsa la administración libertaria.

Su diagnóstico apunta a la necesidad de encontrar un modelo que permita corregir los desequilibrios fiscales y, al mismo tiempo, recuperar la actividad económica. En su análisis, ni el esquema estatal que predominó en etapas anteriores ni la orientación que propone Milei ofrecen por sí solos una salida sostenible.

El economista también cuestionó el estilo de conducción presidencial y reclamó una mayor capacidad de articulación política por parte del Gobierno.

"En algún momento, dejá la motosierra y agarrá una batuta", expresó, en referencia a la herramienta que Milei convirtió en uno de los principales símbolos de su programa de reducción del gasto público.

Con esa comparación, Melconian planteó que la administración nacional necesita avanzar hacia una etapa en la que la conducción política tenga mayor protagonismo y pueda ordenar las distintas áreas de gestión.

"Necesitás un ordenador, un tipo que llame, que tienda puentes, que tenga empatía, que tenga un país atrás de su cabeza, que sepa lo que quiere", agregó.

El planteo incluye una crítica a la forma en que el Presidente se relaciona con otros sectores políticos y a la necesidad de construir acuerdos para impulsar un programa económico de largo plazo.

"Hay olor a cambio de clima": la lectura política de Melconian

El anuncio de su candidatura estuvo acompañado por una interpretación del escenario político argentino. Melconian consideró que la sociedad comienza a mostrar señales de agotamiento frente a las alternativas que se enfrentaron durante los últimos años.

"Hay olor a cambio de clima. Y hubo hace poco olor a cambio de época", afirmó.

Para el economista, el país atravesó dos etapas políticas caracterizadas por posiciones enfrentadas que no consiguieron resolver los problemas estructurales de la economía.

"Nosotros vivimos un extremo. Y ahora estamos viviendo otro extremo. Y ninguno de los dos dio resultado", señaló.

En ese contexto, consideró que existe espacio para una propuesta que busque diferenciarse de la polarización y presente una alternativa orientada a recuperar el crecimiento, el empleo y las posibilidades de progreso económico.

Aunque no brindó precisiones sobre la estructura política que acompañará su candidatura, sus declaraciones dejaron en claro que pretende asumir un papel de conducción y participar directamente de la discusión electoral.

La referencia a un cambio en el clima social también estuvo vinculada con la percepción de que una parte de la ciudadanía comienza a buscar respuestas por fuera de las opciones que concentraron la competencia política en los últimos años.

Por qué Melconian decidió avanzar con una candidatura

Consultado sobre su decisión de pasar de la actividad económica y técnica a la competencia política, Melconian explicó que considera que llegó una etapa de su vida en la que debe asumir una responsabilidad mayor.

El economista recordó su formación en la Universidad de Buenos Aires y su trayectoria profesional en el país. También hizo referencia a sus vínculos familiares y a su decisión de continuar desarrollando su vida en la Argentina.

"Yo soy un economista. He surgido de la Universidad de Buenos Aires. Que hice mi carrera en mi Argentina. Que tengo mis hijos en la Argentina y que ninguno nos vamos. Y que llegado un momento de la vida, yo me siento con la responsabilidad y la obligación de devolver algo", explicó.

Sus declaraciones marcaron una diferencia respecto de su participación anterior en la política nacional, cuando fue presentado como posible ministro de Economía de Patricia Bullrich durante la campaña presidencial de 2023.

En aquella oportunidad, Melconian había quedado asociado a la propuesta económica del espacio que encabezaba la entonces candidata de Juntos por el Cambio. Ahora, en cambio, anunció que buscará encabezar un proyecto propio, aunque todavía no definió públicamente sus características organizativas ni electorales.

La decisión abre una nueva etapa en su trayectoria pública, con el objetivo de trasladar sus planteos económicos a una propuesta de gobierno.

Por el momento, el economista no precisó si competirá por la Presidencia ni qué dirigentes podrían integrar su espacio. Tampoco presentó un programa económico detallado ni un cronograma para avanzar con la construcción política.

Lo que sí dejó establecido es que pretende participar de la próxima etapa de la discusión política argentina con una propuesta centrada en el crecimiento.

Su diagnóstico combina cuestionamientos al modelo económico de Milei, críticas al funcionamiento del Estado de etapas anteriores y una lectura sobre el desgaste de la polarización. En ese escenario, Melconian busca instalar la recuperación de la actividad, el empleo, los salarios y el crédito como los ejes de una alternativa política.