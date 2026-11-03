Con récord de visitas, CyberMonday 2026 muestra cómo es el nuevo consumidor online

Las redes sociales se consolidaron como la principal vía de llegada. El 41% de las órdenes provino de ese canal, más de 6 puntos que el año pasado

El CyberMonday 2026 arrancó con $25.000 millones facturados en las tiendas que operan con Tiendanube. La cifra corresponde solo a la primera jornada del evento, que cerró con casi 190.000 órdenes pagas. La facturación creció 42,5% frente al mismo día de 2025, un alza que superó holgadamente la inflación interanual de 33,4% reportada por el INDEC.

Las órdenes aumentaron 9% en la comparación anual. Pero las unidades vendidas se mantuvieron casi sin cambios: crecieron apenas 1,3%. Cada compra incluyó en promedio 3,6 productos, contra 3,9 en 2025. El ticket promedio rondó los $133.000, un 31% más que hace un año, una suba levemente inferior a la inflación.

El dato clave no está en lo que se vendió, sino en cómo se vendió. Las sesiones superaron los 17 millones, un 26% más que en 2025, pero la tasa de conversión cayó de 1,28% a 1,10%: más gente llegó a las tiendas, pero menos compró de inmediato.

El CyberMonday 2026 empezó una semana antes del lanzamiento oficial

La actividad se anticipó al 3 de noviembre. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, las tiendas facturaron $60.949 millones, un 64% más que en la misma semana de 2025. El crecimiento real, descontada la inflación, rondó el 23%. Las órdenes crecieron 34%.

Las marcas salieron antes con descuentos. El consumidor adelantó las compras más chicas: el ticket de esa semana fue de $117.770, 23% mayor al de 2025. En términos reales, cayó cerca de 8%.

El perfil cambió con el inicio oficial del evento. La primera hora reunió unas 8.460 órdenes, casi una de cada cuatro de las registradas hasta las 6 de la mañana. Quien compró en ese tramo llegó con la decisión tomada.

En las primeras seis horas, el ticket promedio rondó los $128.700, un 35% más que en 2025, por encima de la inflación. Las órdenes en 12 cuotas más que se duplicaron. La facturación de ese tramo superó los $4.400 millones, con un crecimiento cercano al 30%, en línea con los precios.

Cómo cambió el comportamiento de compra a lo largo del día

A medida que avanzó la jornada, el evento empezó a ganarle a la inflación. El pico de compras llegó a las 11 de la mañana, con cerca de 11.800 órdenes en una sola hora.

A las 12, la facturación superaba los $10.100 millones, un 38% más que a la misma hora de 2025. A las 15, el crecimiento interanual llegaba a 42%. En paralelo, ganó peso la compra por precio: las órdenes con precio promocional pasaron de crecer 21% en las primeras seis horas a 40% al cierre del día.

Casi 7 de cada 10 órdenes (68,7%) incluyeron alguna promoción, 3,5 puntos porcentuales más que en 2025. El dato refuerza una tendencia: el consumidor llegó, comparó y esperó para definir.

Más visitas, pero decisiones más lentas: el nuevo perfil del comprador online

Las redes sociales se consolidaron como la principal vía de llegada. El 41% de las órdenes provino de ese canal, más de 6 puntos por encima del año pasado. Instagram explicó por sí solo el 36%. El acceso directo a las tiendas, en cambio, perdió 8 puntos de participación.

"Lo que vemos en este primer día es un consumidor que llega, compara y se toma su tiempo: arma el carrito, busca la mejor combinación de precio, envío y cuotas, y define después", señaló Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina.

"A diferencia de lo que pasa en el canal físico, las fechas especiales en el online mueven un consumo que estaba frenado, y este año esa demanda empezó a activarse una semana antes del lanzamiento", agregó.

Cuotas largas para los tickets más altos: cómo financia el consumidor

El pago en una cuota sigue siendo mayoritario, con 6 de cada 10 órdenes. Pero el movimiento aparece en los extremos.

Las compras en 3 cuotas retrocedieron 10% y perdieron casi 4 puntos de participación. Mientras tanto, las órdenes en 12 cuotas crecieron 74%, con un ticket promedio superior a los $425.000. La financiación larga vuelve a aparecer como herramienta para compras de mayor valor, aunque sobre una base todavía acotada.

Pago Nube, la solución de pagos propia de Tiendanube, se mantuvo como el medio más utilizado durante el evento. Procesó cerca del 42% del total de órdenes y sus ventas crecieron 11%, por encima de los otros medios de pago.

Qué categorías lideraron las ventas y dónde creció más el evento

Indumentaria concentró 1 de cada 2 órdenes. Después de arrancar con pedidos en baja en las primeras horas, cerró el día con más de 93.000 compras y un crecimiento cercano al 6%.

Los productos que más traccionaron fueron zapatos (+77% en unidades), camperas (+48%) y pantalones (+23%). Hogar y Decoración fue la categoría con mayor dinamismo: sus órdenes crecieron 25% y su ticket promedio superó los $215.000. Con el 12% de las órdenes, explicó el 20% de la facturación.

En el mapa, CABA y GBA concentraron casi la mitad de las órdenes (46,8%), pero crecieron 6%, por debajo del promedio. Santa Fe (+11%), Córdoba (+10%) y el resto de las provincias (+16%) mostraron mayor dinamismo.

"El día tuvo dos momentos. En las primeras horas llegó quien ya tenía la compra decidida y recurrió a las cuotas largas para los productos de mayor valor; con el correr de las horas ganó peso la compra por precio, y al cierre dos de cada tres órdenes tenían alguna promoción", explicó Radavero.

"También aparece una señal federal: las provincias crecen más rápido que el AMBA, y ahí hay una oportunidad para las marcas en lo que queda del evento", agregó el ejecutivo de Tiendanube.

El CyberMonday oficial se extiende hasta el miércoles 4 de noviembre y continúa con la Cyber Week, de jueves a domingo. El 27 de noviembre llega Black Friday para complementar la temporada de descuentos previo al cierre de año.