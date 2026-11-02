El comercio electrónico marca un récord con el salto de operaciones y nuevas preferencias de pago, mientras crece la demanda en tiendas online

Las redes sociales concentraron la mitad de las ventas. El uso de inteligencia artificial en atención al cliente subió significativamente.

El uso de cuotas largas aumentó para artículos de hogar, que crecieron un 42%. Indumentaria sigue liderando.

El Cyber Monday 2026 inició con 34.000 órdenes y ventas estables. Los usuarios priorizan comparar precios antes de decidir su compra.

El Cyber Monday 2026 comenzó con más de 34.000 órdenes de compra y una facturación superior a los $4.400 millones en las tiendas online que operan con Tiendanube. Durante las primeras seis horas del evento, los consumidores compraron cerca de 120.000 productos, en un movimiento que permite observar cómo se comporta el comercio electrónico en el inicio de la temporada de descuentos de fin de año.

Los datos corresponden al período comprendido entre el lanzamiento de la iniciativa y las 6 de la mañana del lunes 2 de noviembre. Según el relevamiento de la plataforma, la facturación registró un crecimiento nominal ubicado en el piso del rango de aumento de precios, por lo que el nivel de ventas se mantuvo en valores similares a los de la edición 2025 si se considera la evolución de la inflación.

El comienzo del evento también dejó algunas señales sobre los hábitos de consumo: una parte importante de los compradores concretó sus operaciones durante la primera hora, mientras que otros usuarios ingresaron a las tiendas, compararon alternativas y demoraron la decisión de compra.

En paralelo, aumentó el tráfico hacia los comercios digitales y se modificó la participación de los distintos medios de pago. Las compras en un solo pago continuaron representando la mayoría de las operaciones, aunque las cuotas de seis o más meses ganaron participación. También se registró un crecimiento de las ventas de productos para el hogar, mientras que indumentaria se mantuvo como la categoría con mayor cantidad de órdenes.

Cyber Monday 2026: más de 34.000 órdenes en las primeras horas

Durante la primera hora del Cyber Monday se registraron aproximadamente 8.460 órdenes de compra. Esa cifra representa casi una de cada cuatro operaciones contabilizadas durante las primeras seis horas del evento.

El comportamiento muestra que una parte de los consumidores llegó al inicio de la promoción con decisiones de compra previamente evaluadas. En lugar de comenzar a buscar productos después del lanzamiento, muchos usuarios ya conocían qué artículos querían adquirir y esperaron la habilitación de las ofertas para completar las operaciones.

El movimiento también se reflejó en las visitas a las tiendas online. Las sesiones crecieron un 34% interanual y alcanzaron casi 4,9 millones durante el período analizado. Los carritos iniciados, por su parte, aumentaron un 9% respecto de la edición anterior.

Sin embargo, el incremento del tráfico no se trasladó en la misma proporción a las operaciones concretadas. La diferencia entre las sesiones y las órdenes permite observar que una parte de los usuarios ingresó a los comercios para consultar precios, revisar promociones y comparar productos antes de decidir si realizaba una compra.

El ticket promedio se ubicó cerca de los $128.700, lo que representa un incremento nominal del 35% frente a 2025. Al considerar la evolución de los precios durante el último año, esa variación resulta compatible con un valor real prácticamente estable.

Otro dato que surge del relevamiento es la cantidad de artículos incluidos en cada operación. En promedio, las órdenes reunieron 3,5 productos, frente a los 3,7 registrados durante el Cyber Monday del año pasado.

De esta manera, aunque el gasto promedio por operación aumentó en términos nominales, los consumidores compraron menos unidades por pedido.

Las cuotas de seis y 12 meses ganan participación

La financiación fue uno de los aspectos que mostró cambios durante las primeras horas del Cyber Monday 2026. Las operaciones realizadas en un solo pago representaron el 53% del total y continuaron siendo la modalidad más utilizada.

Sin embargo, su participación cayó casi seis puntos porcentuales respecto de la edición anterior. En paralelo, aumentó el uso de alternativas de financiación más extensas.

Más de una de cada cuatro órdenes se concretó en seis cuotas o más, cuando un año atrás esa modalidad representaba menos de una de cada cinco operaciones.

El crecimiento también se observa en las compras realizadas en 12 cuotas, cuyo volumen más que se duplicó en comparación con el mismo período de 2025.

En este último segmento, el ticket promedio se ubicó cerca de los $368.000. La diferencia respecto del promedio general muestra que las cuotas más extensas tienen una presencia mayor en operaciones de valor elevado.

El comportamiento aparece asociado, entre otros rubros, a las compras de productos para el hogar, que suelen implicar desembolsos superiores a los de otras categorías.

Los datos permiten identificar una modificación en la forma de utilizar la financiación durante las jornadas de descuentos. Aunque el pago en una sola cuota sigue concentrando la mayor cantidad de operaciones, las alternativas de seis y 12 meses ganaron espacio entre quienes realizan compras de mayor importe.

Descuentos y envíos gratis: qué promociones eligieron los consumidores

Las promociones también tuvieron una participación importante durante el comienzo del evento. Según Tiendanube, el 65% de las órdenes incluyó algún tipo de beneficio, una proporción levemente superior a la registrada durante el Cyber Monday 2025.

Dentro de las distintas modalidades, las compras con precio promocional crecieron un 21%. Se trata de operaciones en las que el descuento se refleja directamente en el precio publicado del producto.

El envío gratis, en cambio, mantuvo una participación estable y estuvo presente en cerca del 47% de las órdenes.

Estos datos muestran que los beneficios asociados al precio y a la entrega continúan formando parte de las condiciones que los consumidores consideran al momento de concretar una compra online.

La posibilidad de identificar el descuento directamente en el valor del artículo también permite comparar distintas alternativas antes de avanzar con el pedido.

Hogar y Decoración creció un 42% y gana participación

Indumentaria se mantuvo como la principal categoría del Cyber Monday 2026. Durante las primeras seis horas concentró el 58% de las órdenes registradas en las tiendas que operan con Tiendanube.

Sin embargo, el rubro mostró una evolución diferente en cantidad de operaciones y facturación. Los pedidos disminuyeron un 8% interanual, mientras que la facturación aumentó un 13% nominal, una variación inferior a la evolución de los precios.

Hogar y Decoración, por su parte, registró el mayor crecimiento entre las categorías relevadas. Sus órdenes aumentaron un 42% respecto del mismo período de 2025 y ya representan casi el 12% del total.

El ticket promedio del rubro se ubicó cerca de los $209.000. Ese importe supera en más de un 60% al promedio general de las operaciones, que rondó los $128.700.

La diferencia también permite explicar por qué las compras de esta categoría tienen una participación destacada entre las operaciones financiadas en seis o más cuotas. Los productos para el hogar suelen representar gastos más elevados y, en ese contexto, las alternativas de pago extendido adquieren mayor presencia.

Qué productos de indumentaria aumentaron sus ventas

Dentro del rubro de moda, el comportamiento varió según el tipo de producto. Algunas prendas y artículos registraron incrementos en unidades vendidas, mientras que otros experimentaron retrocesos.

Los zapatos encabezaron los aumentos, con una suba del 47% en cantidad de unidades. Las camperas crecieron un 34% y los pantalones registraron un incremento del 16%.

En sentido contrario, los tops, shorts y vestidos mostraron caídas en las cantidades comercializadas. Los retrocesos se ubicaron entre el 22% y el 34%, de acuerdo con el producto.

Esta diferencia muestra que el desempeño de indumentaria no fue uniforme durante el comienzo del evento. Aunque el rubro concentró más de la mitad de las órdenes, la demanda se distribuyó de manera diferente entre las distintas categorías de prendas.

Los cinco productos más vendidos durante el Cyber Monday

El ranking general de productos más vendidos durante las primeras seis horas del Cyber Monday también ofrece información sobre las preferencias de los compradores.

De acuerdo con los datos de Tiendanube, los cinco rubros de productos que encabezaron las ventas por unidades fueron:

Hilados

Artículos para manualidades

Productos para mascotas

Suplementos dietarios

Ropa interior

La lista está encabezada por artículos de menor valor unitario que suelen adquirirse en cantidades de varias unidades, como los hilados y los materiales para manualidades.

También aparecen productos de consumo frecuente, como los destinados a mascotas y los suplementos dietarios. La ropa interior completa el grupo y es la única categoría de indumentaria presente entre los cinco primeros puestos.

El ranking corresponde a unidades vendidas y no necesariamente a facturación. Por ese motivo, los productos con precios individuales más bajos pueden alcanzar posiciones destacadas cuando los consumidores incorporan varias unidades en una misma orden.

Instagram y las redes sociales concentran la mitad de las órdenes

Otro de los cambios que dejó el comienzo del Cyber Monday está relacionado con los canales utilizados para llegar a las tiendas online.

Las redes sociales concentraron el 50% de las órdenes, ocho puntos porcentuales más que durante la edición 2025. Dentro de ese segmento, Instagram se destacó como una de las principales vías de acceso a los comercios.

En sentido contrario, el tráfico directo perdió diez puntos de participación y las órdenes provenientes de ese canal cayeron un 34% interanual.

Las búsquedas, en tanto, registraron un crecimiento del 9% en cantidad de pedidos.

La distribución muestra que las redes sociales tienen una participación cada vez mayor en el recorrido que realizan los consumidores antes de comprar. Las publicaciones, los contenidos comerciales y los enlaces hacia las tiendas permiten que los usuarios lleguen directamente a los productos promocionados.

Para los comercios, este comportamiento implica que la actividad previa al evento también tiene incidencia en los resultados. La audiencia que cada marca reúne en sus canales digitales puede convertirse en una fuente de visitas y operaciones cuando comienzan las promociones.

WhatsApp y la inteligencia artificial en la atención al cliente

La atención al público también forma parte de la actividad comercial durante el Cyber Monday. En ese terreno, WhatsApp se consolidó como uno de los canales utilizados para responder consultas y acompañar a los consumidores durante el proceso de compra.

Tiendanube informó además resultados de Chat Nube, su herramienta de inteligencia artificial conversacional para la atención automatizada.

Según el relevamiento, el sistema resolvió sin intervención humana el 95% de las conversaciones que recibió. Además, las órdenes de compra en las que participó se multiplicaron por casi 12 frente al mismo período de 2025.

La utilización de herramientas automatizadas permite responder consultas sobre productos, condiciones de compra y otros aspectos vinculados con las operaciones online.

Durante jornadas de alto movimiento comercial, estos canales también cumplen una función en la atención de usuarios que necesitan información antes de finalizar sus pedidos.

Al analizar los primeros resultados, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, señaló que el evento combina un mayor número de personas recorriendo las tiendas con un proceso de decisión de compra más prolongado.

"Las primeras horas del Cyber Monday dejan una foto con dos caras: más personas recorriendo las tiendas online y un consumidor que se toma más tiempo para cerrar la compra. Quien compró en la primera hora ya sabía qué quería. El resto compara, busca el precio promocional, lleva menos unidades por pedido y usa las cuotas largas para los productos de mayor valor", explicó.

El ejecutivo también vinculó el desempeño comercial con el trabajo previo de las marcas para reunir audiencia y generar interés antes del comienzo de las promociones.

En ese sentido, sostuvo que las condiciones de financiación, los envíos y la presencia en redes sociales forman parte de los factores que pueden incidir en la conversión de las visitas en ventas.

Hasta cuándo dura el Cyber Monday 2026 y cuándo llega Black Friday

El Cyber Monday oficial comenzó el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4. Después continuará la Cyber Week, prevista desde el jueves hasta el domingo siguiente.

El calendario de promociones tendrá otro acontecimiento durante el mismo mes: el Black Friday, que llegará el 27 de noviembre, distribuyendo las jornadas de descuentos a lo largo de varias semanas como parte del período de compras de fin de año.

Los primeros resultados del Cyber Monday 2026 muestran un escenario con mayor circulación de usuarios por las tiendas digitales, cambios en las modalidades de financiación y diferencias en el comportamiento de las categorías comerciales.

Indumentaria continúa concentrando la mayor cantidad de operaciones, mientras que Hogar y Decoración registra el mayor crecimiento interanual. Al mismo tiempo, las redes sociales ganan participación como puerta de entrada a las tiendas y las cuotas largas aparecen con mayor frecuencia en las compras de mayor importe.

Con la continuidad de la Cyber Week y la llegada del Black Friday, el comercio electrónico tendrá nuevas instancias de promociones durante noviembre, en un calendario que anticipa el movimiento comercial de las fiestas de fin de año.