CyberMonday 2026: qué descuentos, reintegros y cuotas sin interés ofrecen los bancos

Las propuestas varían según el banco, el comercio y el medio de pago elegido. Hay descuentos, reintegros y financiación de hasta 30 cuotas sin interés

El CyberMonday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4, con miles de ofertas y promociones para comprar productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, muebles, artículos para el hogar y otros rubros. En esta edición, los bancos también se sumaron con beneficios especiales para sus clientes, que incluyen descuentos, reintegros y planes de financiación de hasta 30 cuotas sin interés.

Las propuestas varían según el banco, el comercio y el medio de pago elegido. Algunas entidades concentran sus promociones en sus propias tiendas online, mientras que otras ofrecen financiación en cadenas de electrodomésticos, locales de tecnología y plataformas de comercio electrónico.

Entre las alternativas más destacadas aparecen las 24 cuotas sin interés de Banco Provincia y Banco Ciudad, las 30 cuotas de Banco Nación para determinados productos y los reintegros de ICBC y BBVA. También hay beneficios para quienes quieran organizar viajes o adelantar compras de fin de año.

A continuación, un repaso por las principales promociones bancarias para aprovechar el CyberMonday 2026.

Banco Provincia ofrece hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras

Banco Provincia se sumó al CyberMonday con una propuesta de financiación especial en su marketplace Provincia Compras. Hasta el miércoles 4 de noviembre, los clientes pueden acceder a hasta 24 cuotas sin interés en todos los productos de la plataforma.

El beneficio está disponible para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad bonaerense. Abarca categorías como electrodomésticos, tecnología, artículos para el hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías.

La promoción también puede resultar una alternativa para adelantar las compras navideñas o renovar equipamiento con financiación. Para aprovecharla, es necesario contar con una tarjeta de crédito del banco y tener una cuenta de usuario en Provincia Compras.

La plataforma permite pagar también con tarjeta de débito, aunque esa modalidad no incluye las cuotas sin interés.

Banco Ciudad suma hasta 24 cuotas sin interés en comercios adheridos

El Banco Ciudad lanzó una promoción que contempla hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en una selección de comercios y productos.

El beneficio está vigente desde el 2 hasta el 9 de noviembre inclusive y alcanza rubros como electrodomésticos, tecnología, turismo, movilidad sustentable, hogar y decoración.

Entre las tiendas participantes figuran Samsung, On City, Casa del Audio, Personal, Frávega, Prestigio y Almundo, entre otras.

Además, los clientes pueden aprovechar la financiación en Tienda Ciudad, el marketplace de la entidad financiera, donde hay productos de tecnología, electro, hogar y movilidad sustentable que se pueden pagar en hasta 24 cuotas sin interés.

Banco Nación ofrece hasta 30 cuotas sin interés y descuentos del 25%

Banco Nación también participa del CyberMonday con una batería de beneficios en Tienda BNA+ y BNA Viajes. La propuesta incluye descuentos en productos seleccionados y planes de financiación extendidos en distintas categorías.

Una de las promociones más destacadas es la posibilidad de comprar muebles, artículos de decoración y productos para el hogar en hasta 24 cuotas sin interés.

En tanto, para quienes buscan equipar la casa con artículos de menor consumo energético, la financiación llega a 30 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética.

A estos beneficios se suma un descuento del 25% en miles de artículos seleccionados de Tienda BNA+, que reúne ofertas de tecnología, electrodomésticos, herramientas, productos para automotores y artículos para mascotas, entre otros rubros.

El banco también incorporó promociones en comercios como On City, Frávega, Bidcom, Samsung, Sony, Whirlpool y Xiaomi Store.

La propuesta de Banco Nación incluye beneficios para quienes estén pensando en organizar sus próximas vacaciones.

A través de BNA Viajes, los clientes pueden acceder a hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles y paquetes turísticos, además de cupones de descuento para determinados alojamientos y pasajes seleccionados.

Por otra parte, fuera de las promociones específicas de sus plataformas, el banco ofrece hasta 18 cuotas sin interés en comercios de comercio electrónico adheridos, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad. Las condiciones y los locales participantes se pueden consultar en Semana Nación.

ICBC combina descuentos de hasta 40% y reintegros con MODO

ICBC también presentó beneficios para sus clientes durante el CyberMonday. A través de ICBC Mall, ofrece hasta 40% de descuento en categorías seleccionadas y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, mediante MODO.

La financiación está sujeta a las condiciones de cada producto y requiere que el cliente se encuentre al día con sus obligaciones bancarias.

Además, el banco tiene una promoción adicional de 30% de reintegro entre el 2 y el 8 de noviembre, con un tope de $50.000 por transacción y hasta cinco reintegros por cliente.

Para acceder, es necesario pagar mediante MODO con una tarjeta de crédito ICBC y tener una caja de ahorro activa de la entidad vinculada a la billetera. La promoción permite abonar en hasta tres cuotas sin interés y excluye turismo y tarjetas de regalo.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compra.

BBVA ofrece 30% de reintegro en Stock Center

Entre los beneficios de BBVA aparece una promoción especial en Stock Center, vigente del 2 al 4 de noviembre.

Los clientes pueden obtener 30% de reintegro, con un tope de $50.000 por usuario durante toda la promoción, al pagar con tarjeta de crédito Mastercard BBVA desde la aplicación del banco, mediante QR MODO.

La propuesta permite financiar las compras en hasta seis cuotas sin interés. Para consumos superiores a $250.000, los términos de la promoción contemplan nueve cuotas.

Para recibir el reintegro, es necesario contar con una caja de ahorro BBVA vinculada a la aplicación. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores al consumo y el beneficio no alcanza a pagos realizados desde otras billeteras o plataformas.

Banco Galicia suma hasta 18 cuotas sin interés con MODO

Banco Galicia también se incorporó a las promociones del CyberMonday con financiación especial para compras online.

A través de MODO, los clientes pueden acceder a hasta 18 cuotas sin interés entre el 2 y el 9 de noviembre, pagando con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express emitidas por la entidad y escaneando el QR correspondiente en comercios adheridos.

La promoción contempla distintos planes de financiación, de tres a 18 cuotas, según el comercio y las condiciones de cada compra.

Además, los clientes Eminent cuentan con una propuesta específica de hasta 15 cuotas sin interés entre el 2 y el 4 de noviembre en comercios adheridos y productos seleccionados.

En su tienda online, Galicia también reúne cientos de artículos de tecnología, electrodomésticos y hogar con descuentos y alternativas de financiación. Las condiciones varían según el producto y la modalidad de pago.