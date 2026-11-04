ANSES elimina el trámite presencial para cobrar el 20% de la Asignación por Embarazo

Con el nuevo sistema digital, el pago se acreditará automáticamente usando información oficial de salud y sin trámites presenciales adicionales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar automáticamente el 20% acumulado de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir de noviembre de 2026. La medida alcanza a las titulares que hayan cumplido con los controles médicos obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud y apunta a eliminar trámites para acceder a ese dinero.

El cambio se implementará mediante un intercambio directo de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. De esta manera, los datos sobre la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles requeridos serán comunicados al organismo previsional sin que las beneficiarias tengan que presentar documentación ni solicitar el pago.

La modificación quedó establecida mediante la Resolución 297/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre. La norma dispone que el nuevo procedimiento se aplicará a las asignaciones que se pongan al pago desde el 1° de noviembre.

Hasta ahora, las beneficiarias debían acreditar las condiciones correspondientes para acceder al porcentaje que quedaba retenido. Con el nuevo mecanismo, ANSES podrá verificar esa información directamente a partir de los registros sanitarios.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo de ANSES

La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación económica mensual destinada a personas gestantes que se encuentran en determinadas situaciones laborales y sociales.

Entre los grupos contemplados se encuentran las personas desocupadas, las trabajadoras informales cuyos ingresos no superen el salario mínimo, las monotributistas sociales y las trabajadoras de casas particulares registradas, además de quienes participan de determinados programas sociales.

Para acceder al beneficio se deben cumplir una serie de condiciones generales:

Tener un embarazo de al menos 12 semanas de gestación

Ser argentina o naturalizada y contar con DNI. En el caso de las personas extranjeras, se requieren al menos tres años de residencia en el país

Estar inscripta en el Programa Sumar del Ministerio de Salud

Cumplir con los controles médicos establecidos durante el embarazo

Reunir las condiciones laborales y de cobertura de salud previstas para esta prestación

La asignación se solicita a partir de la semana 12 de gestación y se paga hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo, con un máximo de nueve mensualidades.

Cómo funciona el pago del 80% y el 20% de la Asignación por Embarazo

La prestación tiene un esquema de liquidación dividido en dos partes. Durante el embarazo, ANSES abona mensualmente el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante se acumula para cobrarlo una vez finalizada la gestación.

Ese porcentaje pendiente no se pierde: se liquida en un solo pago cuando se acredita la finalización del embarazo y el cumplimiento de los controles médicos exigidos por el Programa Sumar.

Por ejemplo, si una beneficiaria percibe la asignación durante nueve meses, cobra mensualmente el 80% del importe correspondiente a cada período. El porcentaje restante de esas mensualidades queda acumulado y se paga posteriormente, siempre que se hayan cumplido las condiciones sanitarias.

La retención del 20% funciona como un mecanismo de acreditación del seguimiento médico durante el embarazo. Por eso, para recibir el dinero acumulado es necesario que estén registrados los controles obligatorios.

Qué cambia desde noviembre para cobrar el 20% retenido

La principal modificación es que las beneficiarias ya no tendrán que iniciar una gestión ante ANSES para acreditar el cumplimiento de los controles, siempre que el organismo reciba correctamente la información del Ministerio de Salud.

El nuevo circuito contempla el envío mensual de los datos sanitarios necesarios para verificar las condiciones de acceso al porcentaje acumulado. También se deberá acreditar la finalización del embarazo mediante el registro correspondiente, que puede ser una partida o certificado de nacimiento, una partida o certificado de defunción o un certificado médico de interrupción del embarazo, según cada situación.

De esta manera, la acreditación de los requisitos podrá realizarse sin que la titular tenga que concurrir a una oficina para presentar esos comprobantes.

Sin embargo, ANSES aclaró que existe una alternativa para los casos en los que la información no figure en sus registros o sea necesario completar la acreditación. Si la beneficiaria cumplió con las condiciones, pero el organismo no cuenta con los datos correspondientes, podrá presentar la documentación habitual en una oficina de ANSES con turno previo.

Qué es el Programa Sumar y por qué es necesario para cobrar la asignación

El Programa Sumar es una política pública del Ministerio de Salud destinada a ampliar el acceso a los servicios sanitarios y garantizar la atención de personas que no cuentan con cobertura de salud.

La inscripción permite registrar el seguimiento médico y los controles realizados durante el embarazo. Entre las prestaciones contempladas se encuentran los controles prenatales, estudios de laboratorio, ecografías, inmunizaciones y consejería.

Este registro es importante porque constituye una de las condiciones para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social y, posteriormente, cobrar el 20% que ANSES retiene durante la gestación.

La información oficial sobre requisitos, documentación y características de la prestación se encuentra disponible en el sitio de ANSES, en la sección Asignación por Embarazo para Protección Social.