Zona Fría: quiénes podrán mantener los descuentos en las facturas de gas

La reforma modificó el alcance de los descuentos. Algunos hogares conservarán el beneficio territorial y otros accederán a una bonificación extra

La reforma del régimen de Zona Fría modificó la forma en que se aplican los descuentos en las facturas de gas. Mientras algunas regiones conservarán la bonificación territorial del 50%, los hogares de otras zonas podrán acceder a un beneficio adicional del 20%, siempre que cumplan determinadas condiciones.

El cambio es importante porque ya no alcanza con vivir en una localidad incorporada al régimen para recibir el mismo descuento que antes. En muchos casos, el acceso a la bonificación dependerá de la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la ubicación de la vivienda y la situación socioeconómica del hogar.

Qué usuarios conservarán el descuento del 50% en el gas

La normativa mantiene el beneficio territorial para los hogares de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. En esas zonas, los usuarios residenciales alcanzados conservarán una bonificación del 50% sobre el precio del gas.

Sin embargo, a diferencia del esquema anterior, el descuento ya no se calcula sobre el total de la factura, sino sobre el componente correspondiente al precio del gas. Por lo tanto, la bonificación mensual en el importe final de la factura es bastante menor al 50%.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder al descuento adicional del 20%

Los hogares de otras regiones que estén alcanzados por las zonas bioambientales contempladas en la normativa pueden recibir una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas correspondiente al consumo base.

Para acceder, deben estar inscriptos en el SEF, tener el suministro en alguna de las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI y no pertenecer a las regiones que conservan el beneficio territorial del 50%.

Además, el hogar debe cumplir al menos uno de estos criterios:

Tener ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, según el INDEC

Contar con algún integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)

Tener entre sus integrantes a una persona que cobre una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur

Contar con algún integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este caso, la autoridad de aplicación evaluará la necesidad de asistencia económica

La bonificación adicional también se aplica sobre consumo base del gas, por lo que, al igual que en el caso anterior, la bonificación final sobre el total de la factura es menor.

Cómo consultar si una localidad está alcanzada y si corresponde el beneficio

Para comprobar si una vivienda está ubicada en una zona contemplada por el régimen, los usuarios pueden consultar el buscador de localidades de ENARGAS y el mapa de zonas bioambientales.

También pueden revisar su situación dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y consultar el estado de su solicitud a través de los canales oficiales del Gobierno nacional.

Para realizar consultas sobre el subsidio, se debe tener a mano una factura de gas, el número de cliente o servicio y los datos personales de los integrantes del hogar.