El Senado convirtió en ley la reforma. Patagonia, Puna y Malargüe mantienen el beneficio, mientras otras zonas deberán cumplir nuevos requisitos

El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, que modifica el alcance del subsidio al gas para millones de hogares y cambia la forma en que se determina la asistencia.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo había recibido media sanción de Diputados y fue aprobado por la Cámara alta el jueves 24 de septiembre, con 38 votos a favor y 8 en contra. Ahora deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.

La nueva norma mantiene un tratamiento diferencial para los usuarios de la Región Patagónica, el departamento de Malargüe y la región de la Puna, pero modifica el esquema que había extendido el beneficio a otras localidades en 2021.

En esas zonas incorporadas por la ampliación, el acceso a una bonificación adicional quedará vinculado al cumplimiento de los criterios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Qué cambia con la nueva ley de Zona Fría

El régimen de Zona Fría fue creado para establecer tarifas diferenciales de gas en regiones con bajas temperaturas. En 2021, la Ley 27.637 amplió el beneficio a localidades de nuevas provincias y extendió el descuento a millones de usuarios.

La reforma sancionada ahora modifica ese esquema y concentra el beneficio territorial en las regiones históricamente alcanzadas, mientras establece un mecanismo focalizado para parte de las zonas incorporadas posteriormente.

Para las zonas incorporadas en 2021, la nueva regla exige que el hogar cumpla los criterios establecidos para acceder al esquema focalizado. El SEF excluye a los hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2.

La Secretaría de Energía también puede utilizar determinados indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago. En la práctica, los usuarios de las localidades incorporadas en 2021 que no cumplan las condiciones del nuevo esquema dejarán de contar con el beneficio que recibían automáticamente por su ubicación.

En cambio, aquellos que logren ingresar al SEF, continuará una asistencia focalizada bajo las nuevas reglas. Con este cambio, se elimina el subsidios utomático en 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta cifra se extiende a 3,35 millones a nivel nacional.

Cuáles son los municipios de la Provincia de Buenos Aires que pierden el beneficio

En la provincia de Buenos Aires, el único municipio que mantiene el subsidio, por el hecho de ser parte formalmente de la Patagonia, es Patagones. De esta forma, los 94 distritos restantes quedaron excluidos del régimen general:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredon (Mar del Plata)

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Cómo se calculará el subsidio

Otro cambio importante está en la base sobre la que se aplica la asistencia. El nuevo esquema modifica la forma de determinar la bonificación y la vincula con el componente correspondiente al precio del gas, en lugar de considerar el conjunto de conceptos que integran la factura final.

El Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) representa el precio del gas antes de los componentes vinculados con el transporte y la distribución. El hecho de modificar la base sobre la que se calcula la asistencia puede cambiar el impacto que tiene el subsidio sobre el monto final de la factura, incluso para hogares que sigan dentro del esquema.

El cambio también se produce sobre el mecanismo de financiamiento. El régimen mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y establece un recargo sobre el precio del gas en el PIST, con un límite de 7,5%.

Qué pasará con las tarifas

El impacto será diferente según la zona y la situación de cada hogar. Quienes queden fuera del beneficio asociado con la ampliación de 2021 dejarán de contar con esa reducción, mientras que quienes cumplan los criterios del SEF podrán conservar una asistencia focalizada.

Un ejemplo permite dimensionar la diferencia. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea estimó que un hogar de Bahía Blanca con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890 si pierde el beneficio, lo que representa una suba del 100%.

En cambio, para los usuarios de esa misma ciudad que sí califiquen para el subsidio focalizado, el aumento estimado sería del 22%.

Qué zonas mantienen el beneficio

La Patagonia, Malargüe y la Puna permanecen dentro del núcleo territorial del régimen de Zona Fría. La reforma, sin embargo, modifica las reglas con las que se determina la bonificación y su financiamiento.

Para las localidades incorporadas en 2021, en cambio, el beneficio adicional deja de depender exclusivamente de la ubicación geográfica. El acceso pasa a estar condicionado por los criterios establecidos en el régimen de subsidios focalizados y por las condiciones particulares previstas en la nueva ley.

El cambio afecta especialmente a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias que habían sido incorporadas mediante la ampliación de 2021. En esos lugares, el beneficio que antes se otorgaba por pertenecer al área geográfica alcanzada por Zona Fría queda sujeto a las nuevas condiciones.

Cuándo empieza a regir el nuevo esquema

La reforma quedó sancionada por el Congreso y deberá ser promulgada y publicada para comenzar a regir. Luego, el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Energía deberán instrumentar las modificaciones necesarias para aplicar el nuevo esquema sobre los usuarios alcanzados.

El régimen de Zona Fría continuará vigente, pero con una estructura diferente a la establecida por la ampliación de 2021. El cambio central es que la ubicación geográfica dejará de ser el único criterio para acceder al beneficio en las zonas incorporadas en aquella ampliación, que ahora deberán combinarse con las condiciones establecidas por el sistema de subsidios focalizados.