El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en octubre y dejó nuevos valores de referencia para medir los ingresos que necesita un hogar para cubrir sus gastos mensuales. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), una familia integrada por una pareja de 35 años y dos hijos de 9 y 6 años necesitó $1.724.966 mensuales para no ser considerada pobre.

Sin embargo, ese monto tiene una particularidad: el cálculo corresponde a una familia propietaria de su vivienda, por lo que no contempla el pago de un alquiler. Para superar también la categoría de "no pobres vulnerables" y alcanzar el primer escalón del sector medio, ese mismo hogar necesitó ingresos de al menos $2.192.165 por mes.

Los datos corresponden a octubre de 2026 y muestran nuevos incrementos frente al mes anterior y al mismo período del año pasado. En comparación con septiembre, la línea de pobreza para este hogar aumentó 2,2%, mientras que la canasta total de consumo subió 2,6%.

Cuánto necesita ganar una familia para no ser pobre en CABA

El IDECBA toma como referencia distintas composiciones familiares para calcular las líneas de indigencia y pobreza. En el caso de una pareja de 35 años, con ambos integrantes económicamente activos y dos hijos de 9 y 6 años, los valores de octubre fueron los siguientes:

Indigencia: $949.701 . Es el ingreso mínimo necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria

. Es el ingreso mínimo necesario para cubrir la Canasta Básica Alimentaria Pobreza: $1.724.966 . Es el ingreso mínimo para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales

. Es el ingreso mínimo para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales No pobres vulnerables: desde $1.724.966 hasta $2.192.165

Sector medio frágil: desde $2.192.165 hasta $2.740.206

Clase media: desde $2.740.206 hasta $8.768.660

Sectores acomodados: ingresos familiares desde $8.768.660 mensuales

Estos montos corresponden a un hogar propietario de su vivienda. Por lo tanto, no deben interpretarse como el ingreso que necesita cualquier familia porteña para afrontar todos sus gastos, especialmente si debe destinar una parte de sus ingresos al alquiler.

La diferencia entre los distintos estratos también es importante: superar la línea de pobreza no significa necesariamente que un hogar tenga ingresos suficientes para cubrir el conjunto de consumos que el organismo estadístico considera necesarios para alcanzar un nivel de vida compatible con los estándares de la Ciudad.

Por eso, una familia que gana $1,8 millones mensuales puede dejar de ser considerada pobre, pero todavía queda dentro del segmento de no pobres vulnerables.

Cuánto cuesta la canasta de consumo en Buenos Aires

El informe también presenta los valores de las canastas alimentaria y total del Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad, que permiten observar cuánto cuesta cubrir un conjunto más amplio de necesidades.

Para el hogar integrado por dos adultos y dos chicos, la canasta alimentaria llegó a $1.050.735 en octubre, mientras que la canasta total de consumo alcanzó los $2.192.165.

La primera contempla los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales del hogar. La segunda incorpora otros bienes y servicios y funciona como referencia para establecer los distintos estratos socioeconómicos.

En septiembre, la canasta total había costado $2.135.852. De esta manera, registró un incremento mensual de $56.313. En octubre de 2025, su valor era de $1.628.925, lo que representa una suba interanual de aproximadamente 34,6%.

En el caso de la canasta alimentaria, el aumento fue de $34.645 respecto de septiembre, cuando había alcanzado los $1.016.090. Frente a octubre del año pasado, cuando costaba $763.763, la suba llegó al 37,6%.

Cuánto necesita una persona que vive sola para no ser pobre

El relevamiento también contempla hogares unipersonales. Para un hombre de 25 años, económicamente activo y propietario de su vivienda, la línea de indigencia se ubicó en $311.377 y la de pobreza en $630.549 mensuales.

En este caso, la canasta total de consumo llegó a $797.794. Ese es el ingreso mínimo necesario para superar la categoría de no pobre vulnerable y pasar al primer escalón del sector medio.

El organismo también calculó los valores para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de su vivienda. Para ese hogar, la línea de pobreza fue de $867.520 y la canasta total alcanzó $1.145.165.

Por su parte, una pareja de 25 años, con ambos integrantes económicamente activos, necesitó $1.017.388 para no ser pobre si es propietaria de su vivienda. Si no tiene vivienda propia, el umbral sube a $1.196.940.

Cuánto cambia el costo de vida si hay que pagar alquiler

La condición habitacional modifica los ingresos de referencia. Aunque el informe no presenta un cálculo específico de la línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes inquilina, sí permite observar la diferencia en el caso de una pareja joven sin hijos.

Para ese hogar, integrado por dos adultos de 25 años económicamente activos, la línea de pobreza se ubicó en $1.017.388 si son propietarios y en $1.196.940 si no tienen vivienda propia. La diferencia es de $179.552 mensuales.

La distancia también aparece al comparar las canastas totales de consumo. Para la pareja propietaria, el valor fue de $1.294.808, mientras que para quienes no tienen vivienda propia llegó a $1.623.903. En este último caso, la diferencia asciende a $329.095.

De esta manera, los valores de referencia para una familia con hijos que debe alquilar pueden ser superiores a los publicados para el hogar propietario. Sin embargo, el informe no permite establecer un umbral exacto de pobreza o de ingreso necesario para alcanzar la clase media para una familia de cuatro integrantes que alquila.

Cómo se mide quién es pobre y quién pertenece a la clase media

El IDECBA utiliza dos sistemas de medición para clasificar a los hogares porteños según sus ingresos.

Por un lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) establece la línea de indigencia: un hogar queda debajo de ese umbral cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Por otro, la Canasta Básica Total (CBT) determina la línea de pobreza. Incluye los alimentos y otros bienes y servicios esenciales. Los hogares que no llegan a cubrirla son considerados pobres, aunque tengan ingresos suficientes para alimentarse.

A partir de ese piso, el sistema de canastas de consumo de la Ciudad permite identificar otros segmentos. Los hogares que cubren la canasta básica total pero no alcanzan el valor de la Canasta Total (CT) son clasificados como no pobres vulnerables.

El sector medio frágil comprende a quienes perciben entre una y 1,25 veces el valor de esa canasta. La clase media comienza en 1,25 veces la CT y se extiende hasta cuatro veces su valor. Por encima de ese último límite se ubican los sectores acomodados.

Los valores se actualizan mensualmente a partir de los precios relevados en la Ciudad de Buenos Aires. El informe de octubre fue publicado el 6 de noviembre de 2026 por el Instituto de Estadística y Censos porteño.