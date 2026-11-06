Una minera canadiense prepara un despliegue récord con ocho perforadoras en San Juan

La firma avanza con una reorganización corporativa y pruebas metalúrgicas que alcanzaron recuperaciones de cobre de hasta el 98% en el distrito Vicuña

La compañía canadiense NGEx Minerals, enfocada de manera prioritaria en el desarrollo del yacimiento Lunahuasi —joya emergente en el codiciado distrito Vicuña, en el norte de la provincia de San Juan—, ratificó su hoja de ruta con la mira puesta en una ambiciosa expansión operativa que incluye la movilización de hasta ocho equipos de perforación simultáneos y una reorganización corporativa clave orientada a optimizar el valor para sus accionistas.

El informe trimestral presentado por la minera refleja una pérdida neta de 17,8 millones de dólares en el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre. Este número responde a la dinámica habitual de las etapas de exploración intensiva y maduración técnica de proyectos mineros de escala mundial, donde el despliegue contínuo de capital resulta indispensable para delimitar la huella del recurso.

Lejos de desacelerar el ritmo de trabajo, la atención del mercado y de los analistas especializados se centró en la solidez financiera de la empresa y en los hitos operativos que la minera desplegará en la alta cordillera sanjuanina.

Entre los puntos nodales destaca la inminente materialización de la escisión de su filial Valiente, un plan estructural aprobado por la amplia mayoría de los accionistas. La maniobra corporativa busca escindir activos secundarios en una nueva compañía de exploración independiente, permitiendo que NGEx Minerals concentre la totalidad de sus recursos financieros y técnicos en el desarrollo acelerado de Lunahuasi, al tiempo que dota de flexibilidad y agilidad de mercado a sus otras propiedades mineras.

Lunahuasi y la centralidad estratégica del distrito Vicuña

Ubicado estratégicamente en el sector argentino del distrito Vicuña —el clúster cuprífero y aurífero transfronterizo de clase mundial que comparte protagonismo con depósitos de la talla de Josemaría, Filo del Sol y Los Helados—, Lunahuasi se ha consolidado rápidamente como uno de los descubrimientos más disruptivos de la minería sudamericana reciente.

A diferencia de los clásicos pórfidos de baja ley y gran tonelaje característicos de la zona, este yacimiento sorprende a la industria por presentar vetas de alta sulfuración con extraordinarias concentraciones de cobre, oro y plata, alcanzando en tramos específicos leyes minerales que desafían ampliamente los promedios históricos de la región andina.

La ubicación del proyecto en la cordillera sanjuanina exige una logística sofisticada para operar a gran altitud, pero las dimensiones del sistema geológico descubierto justifican el esfuerzo. El distrito Vicuña ha atraído la atención de los gigantes mundiales de la minería, consolidándose como la gran frontera de desarrollo minero de América del Sur. En este escenario, la posición de Lunahuasi no solo refuerza el atractivo del clúster sanjuanino, sino que amplía las fronteras de exploración hacia estructuras mineralizadas no detectadas previamente.

Pruebas metalúrgicas récord e infraestructura subterránea

El dinamismo técnico de la iniciativa no se limita a la perforación de superficie. Recientemente, la compañía dio a conocer resultados de pruebas metalúrgicas preliminares sumamente alentadores, demostrando recuperaciones de cobre excepcionales que alcanzan hasta un 98% mediante procesos combinados de flotación. Estos datos resultan vitales para el diseño conceptual de la planta de procesamiento y confirman que el mineral extraído de Lunahuasi responde eficientemente a los tratamientos estándar de la industria extractiva global.

Al mismo tiempo, la gerencia avanza en la tramitación de los permisos ambientales y sectoriales requeridos para la construcción de una galería de exploración subterránea. Esta infraestructura de ingeniería avanzada permitirá acceder directamente al cuerpo mineralizado desde las profundidades del macizo rocoso. El túnel no solo facilitará la realización de perforaciones mucho más precisas y de menor longitud, sino que aportará valiosa información sobre la estabilidad de la roca y la continuidad geométrica de las vetas de alta ley de cara a los futuros estudios de factibilidad económica.

En el plano local, San Juan se afianza como el motor y epicentro indiscutido de la minería metalífera en la Argentina. Las políticas públicas provinciales de promoción de la actividad, sumadas a los marcos normativos nacionales orientados a incentivar las grandes inversiones a largo plazo, brindan previsibilidad jurídica a los desembolsos de capital intensivo. La decisión de NGEx de desplegar hasta ocho perforadoras en la próxima temporada estacional reafirma la confianza de los inversores en la provincia y anticipa meses de intensa actividad operativa en la alta cordillera.