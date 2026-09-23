Revelan un fuerte potencial en Peñas Negras, un yacimiento enclavado en Distrito Vicuña

La compañía canadiense Sendero Resources Corp completó una profunda revisión metodológica y el recálculo sistemático de los equivalentes metálicos de las campañas de exploración pasadas en su proyecto emblemático Peñas Negras, situado en el noroeste de la provincia de La Rioja.

El equipo técnico de la empresa llevó adelante la reconstrucción completa de la base de datos geológica a partir del procesamiento digitalizado de 77 pozos de perforación y 6.433 muestras de ensayo. Estos registros fueron heredados de programas ejecutados en el pasado por destacados propietarios y operadores internacionales que evaluaron el yacimiento en distintas etapas, pero cuyas muestras habían sido analizadas de forma fragmentada o bajo parámetros financieros que hoy resultan obsoletos.

Al aplicar de forma homogénea el indicador de Cobre Equivalente (CuEq) a la totalidad del historial del proyecto, la compañía logró unificar por primera vez la interpretación del modelo geológico. Esta nueva lectura integradora aporta una perspectiva global sobre el verdadero volumen de la mineralización en Peñas Negras y permite dimensionar con mayor precisión el valor patrimonial del activo de cara a los mercados internacionales.

El salto de escala que genera la nueva metodología de cálculo

Uno de los giros estratégicos clave de esta revisión reside en el cambio de la métrica de referencia. Históricamente, las exploraciones en el área de Peñas Negras solían reportar los valores de los hallazgos en Oro Equivalente (AuEq). Sin embargo, el procesamiento multielemento actual demostró que el cobre presenta una distribución espacial más amplia y constante a lo largo de toda la estructura del proyecto.

La metodología de Equivalentes Metálicos permite simplificar la lectura de las concentraciones al cruzar los análisis geoquímicos del núcleo de perforación con las leyes de los metales primarios, el valor comercial relativo y las tasas teóricas de recuperación metalúrgica. Dado el fuerte incremento registrado en las cotizaciones internacionales de las materias primas desde que Sendero Resources adquirió la propiedad en 2021, el recálculo bajo leyes de cobre equivalente actualiza el valor económico real de los datos históricos.

Los resultados reevaluados confirmaron que la mineralización de cobre y oro en el yacimiento riojano posee un marcado desarrollo vertical que se inicia muy cerca de la superficie y se extiende de manera continua hacia profundidades superiores a los 350 metros. Entre los tramos recuperados resalta el pozo histórico PNDH-06, que arrojó una interceptación destacada de 24 metros continuos con una ley promedio del 1,53% de Cobre Equivalente, una cifra de alta calidad para sistemas de pórfidos andinos.

El factor Vicuña y la proximidad con los gigantes de la región

El interés de los inversores internacionales por el proyecto Peñas Negras no es casualidad y responde al valor de su ubicación geográfica. El bloque de concesiones se encuentra enclavado dentro del célebre Distrito Vicuña, la franja metalogénica de la cordillera de los Andes que en los últimos años se ha consolidado como una de las fronteras de descubrimiento de cobre, oro y plata más codiciadas a nivel global.

En esa misma estructura geológica conviven proyectos de envergadura mundial como Filo del Sol y Josemaría (operados por BHP y Lundin Mining), la mina Caserones y el descubrimiento Lunahuasi. Las investigaciones realizadas por la compañía confirman que Peñas Negras comparte la misma "huella digital" o ADN geológico que estos gigantes vecinos: un sistema de alteración hidrotermal extenso, presencia de intrusivos fértiles y corredores estructurales óptimos para la concentración de fluidos mineralizados.

Desde la conducción ejecutiva de la firma destacaron que la reestructuración de la base de datos permite consolidar décadas de inversión previa e integrarlas a las fases operativas más recientes. Al disponer de un modelo unificado, el equipo de geólogos puede optimizar el diseño de las nuevas campañas, reducir los riesgos de exploración y enfocar los esfuerzos de perforación en los blancos de mayor potencial del yacimiento.

La publicación del recálculo histórico constituye el preámbulo de una etapa de alta actividad en la propiedad riojana. Sendero Resources cuenta con la ventaja estratégica de disponer de un programa de perforación totalmente financiado, diseñado para testear de manera directa los objetivos de pórfido y sistemas epitermales identificados en las diferentes zonas del proyecto.

Las tareas técnicas avanzarán sobre estructuras clave como La Peña, Tamberías, La Ollita y Cerro Verde Sur. En estos sectores, los estudios de magnetometría terrestre y geoquímica previa señalan la presencia de cuerpos intrusivos con altas posibilidades de albergar concentraciones económicas de cobre y metales preciosos.