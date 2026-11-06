Aumentos de nafta en Buenos Aires: qué dice el proyecto de ley que impulsa el oficialismo

La Legislatura bonaerense podría tratar en las próximas semanas una ley para terminar con las subas sorpresivas en los surtidores de la provincia

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, busca marcar diferencias con la política energética nacional e impulsar mayores regulaciones sobre la comercialización de combustibles. En ese marco, la Legislatura bonaerense se prepara para avanzar con el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley que tiene como objetivo principal poner fin a los aumentos sorpresivos en las estaciones de servicio de todo el territorio provincial.

La iniciativa, presentada originalmente por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, ya cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Servicios Públicos y de Legislación General. Según confirmó el diputado oficialista de Fuerza Patria, Carlos Puglielli, en diálogo con el medio especializado Surtidores, el próximo jueves 12 de noviembre la Comisión de Presupuesto e Impuestos retomará el debate del expediente con la expectativa de emitir el dictamen definitivo que permita su tratamiento en el recinto.

Ley ante los aumentos de nafta: plazos de aviso previo y transparencia en los surtidores de Buenos Aires

La propuesta legislativa centra su eje en la previsibilidad para los consumidores ante la frecuente variación de precios. "No se trata de una medida en contra de los expendedores, sino de un derecho a que los consumidores puedan conocer con anticipación cuánto costará cargar combustible, especialmente cuando los incrementos se producen de manera frecuente y sin anuncios previos", aclaró Puglielli respecto al espíritu de la norma.

Entre los puntos más destacados del texto parlamentario se contemplan los siguientes aspectos:

Notificación de las petroleras: Las empresas refinadoras y distribuidoras deberán comunicar cualquier variación de precios a la autoridad de aplicación provincial con un aviso previo mínimo de 72 horas corridas.

Las empresas refinadoras y distribuidoras deberán comunicar cualquier variación de precios a la autoridad de aplicación provincial con un aviso previo mínimo de 72 horas corridas. Exhibición al público: Las estaciones de servicio quedarán obligadas a exhibir las nuevas tarifas a los usuarios al menos 48 horas antes de que entren efectivamente en vigencia.

Las estaciones de servicio quedarán obligadas a exhibir las nuevas tarifas a los usuarios al menos 48 horas antes de que entren efectivamente en vigencia. Alcance total: La obligación alcanzará tanto a las subas como a las eventuales bajas de precios, abarcando de igual modo a los combustibles líquidos (naftas y gasoil) y al Gas Natural Comprimido (GNC).

Sin congelamientos ni techos a los precios

Desde el bloque oficialista aclararon que el proyecto no busca establecer precios máximos, aplicar congelamientos de tarifas ni intervenir fijando límites porcentuales a las subas que determinen las empresas petroleras. La regulación se limita exclusivamente a fijar plazos e instancias de comunicación transparente hacia los automovilistas.

El tratamiento del expediente en la Comisión de Presupuesto debió posponerse temporalmente por problemas técnicos en la plataforma de transmisión remota de la Cámara de Diputados durante la última jornada previa a los feriados instituidos por la visita del Papa León XIV. De avanzar el dictamen el próximo 12 de noviembre, el proyecto quedará en condiciones de ser votado y girado al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación.