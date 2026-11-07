El Gobierno modificó los créditos hipotecarios financiados con fondos de Anses

El Gobierno de Javier Milei modificó uno de los requisitos para acceder a los préstamos a partir de la segunda etapa del programa

Las condiciones para acceder a los créditos hipotecarios financiados por el Anses fueron modificadas por el Gobierno. Los cambios se aplican a partir de la segunda etapa del programa, y establecen que ya no es obligatorio que el préstamo esté destinado exclusivamente a una primera vivienda.

La información se dio a conocer mediante la Comunicación B 13240 del Banco Central, que amplió las condiciones para solicitar financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La medida también contempla a determinadas personas que ya tienen una propiedad a su nombre, siempre que no dispongan de su uso. Los préstamos se gestionan a través de los bancos participantes.

La modificación introducida en octubre de 2026 reemplazó el criterio de primera vivienda por uno más amplio, vinculado con la vivienda única o de ocupación permanente.

Los cambios para acceder a un crédito hipotecario

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Banco Central, el financiamiento puede alcanzar a personas que no sean titulares de otra vivienda y también a quienes, pese a figurar como propietarios, no puedan disponer de ella.

Entre las situaciones que podrían quedar comprendidas se encuentran:

Personas que heredaron una parte de una propiedad, pero no pueden utilizarla como vivienda.

Titulares de inmuebles cuyo usufructo pertenece a otra persona.

Propietarios que cedieron el uso de una vivienda a terceros.

Personas que necesitan cambiar su situación habitacional y pueden acreditar que cumplen las nuevas condiciones.

Estas situaciones no garantizan la aprobación del préstamo. Cada entidad financiera deberá determinar qué documentación acepta para comprobar que el solicitante no dispone del uso de otra vivienda.

Montos y condiciones de los créditos hipotecarios Anses

El programa impulsado por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, establece condiciones para los préstamos que se financien con recursos del FGS.

Entre los principales parámetros se encuentran:

Monto máximo: 150.000 UVA por operación.

Tasa de interés máxima: UVA más 7,5% anual.

Plazo mínimo de devolución: 15 años.

Destinos permitidos: compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Solicitantes: personas físicas que cumplan las condiciones habitacionales y crediticias.

Los créditos están expresados en UVA, unidad que se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Por ese motivo, el valor en pesos de la deuda y de las cuotas varía con la evolución de la inflación, según BAE Negocios.

Créditos en recuperación

El mercado de créditos hipotecarios volvió a mostrar señales de recuperación y octubre marcó un nuevo máximo en el ritmo de expansión. El saldo de los préstamos para vivienda llegó a $9,6 billones, tras sumar $481.677 millones durante el mes. Se trató del mayor incremento mensual de los últimos doce meses y del quinto período consecutivo con una aceleración en el volumen de colocaciones.

Según un informe de First Capital Group, elaborado sobre la base de datos del Banco Central (BCRA), los créditos hipotecarios crecieron 5,3% nominal en octubre y acumularon una suba interanual del 64,3%. Al descontar el efecto de la inflación, el avance fue del 3,3% mensual y del 23,7% en doce meses.

La evolución ubicó a esta línea como la de mayor crecimiento real dentro del sistema financiero. En el mismo período, los préstamos comerciales aumentaron 4,2% real, mientras que los personales retrocedieron 8,3%, los prendarios cayeron 10,4% y las tarjetas de crédito registraron una baja del 12,2%.

"Se mantiene firme la colocación de estas operaciones, superando octubre a los meses a los anteriores. Parece dar resultados la política de fondeo a mediano plazo implementada por el Gobierno Nacional para promover la oferta por parte de los bancos. La suba del valor del dólar y de las propiedades contribuye a marcar un crecimiento más amplio", comentó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

El dato más relevante del informe aparece en la evolución mensual del saldo hipotecario. En octubre se incorporaron $481.677 millones, por encima de los $469.105 millones de septiembre. La secuencia muestra una aceleración sostenida desde junio: aquel mes el incremento había sido de $270.148 millones; en julio llegó a $340.868 millones y en agosto alcanzó los $397.240 millones.

En apenas cinco meses, el monto mensual agregado al stock de préstamos creció de manera consecutiva. La tendencia refleja una mayor actividad en las operaciones hipotecarias (entre CABA y Provincia, en septiembre se hicieron más de 2.200 compraventas con crédito) y una recuperación que se destacó frente al comportamiento de otras líneas de financiación.

El avance también se observa al comparar trimestres. Entre agosto y octubre, el saldo hipotecario aumentó $1,35 billones, un crecimiento nominal del 16,4%. El monto superó en un 72% lo incorporado durante los tres meses anteriores, entre mayo y julio, cuando el incremento había sido de $784.000 millones.

Los hipotecarios también ganaron participación dentro del sistema financiero. Actualmente representan el 8,6% del total de préstamos en pesos, cuyo stock alcanza los $111 billones. Un año atrás explicaban el 6,9% de la cartera.

En octubre, además, concentraron el 22,6% del aumento total del crédito: de los $2,13 billones que creció el stock de préstamos en pesos durante el mes, $481.677 millones correspondieron a financiación hipotecaria.