Durante noviembre los adultos mayores pueden acceder a rebajas importantes en supermercados pagando con tarjetas asociadas a bancos seleccionados

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pueden acceder durante noviembre de 2026 a diferentes descuentos y reintegros en supermercados y comercios de artículos de primera necesidad. Las promociones combinan los beneficios comerciales de ANSES con las propuestas de los bancos que acreditan los haberes previsionales.

El esquema incluye rebajas de hasta el 20% en determinadas categorías de productos, descuentos generales del 10% y reintegros bancarios que pueden alcanzar el 35%. También hay promociones con topes mensuales de devolución y alternativas de financiación en cuotas sin interés.

Para aprovechar estos beneficios, los titulares no necesitan realizar una inscripción previa ni completar un trámite ante ANSES. En términos generales, deben utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en la que cobran la jubilación o pensión. Algunas entidades también permiten operar mediante sus aplicaciones y billeteras digitales.

Sin embargo, las condiciones cambian según el supermercado, el banco y el medio de pago. Por eso, antes de realizar una compra conviene revisar los porcentajes de descuento, los límites de devolución y los días en los que se encuentran vigentes las promociones.

Cuáles son los descuentos de ANSES en supermercados durante noviembre

El programa Beneficios ANSES reúne acuerdos con distintas cadenas comerciales para ofrecer descuentos a jubilados y pensionados. Las promociones alcanzan supermercados con presencia en diferentes puntos del país y contemplan condiciones particulares según cada establecimiento.

Entre las cadenas que participan del esquema se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Chango Más y Día.

Estos son los descuentos informados para noviembre:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento general sobre las compras y una rebaja del 20% en los sectores de perfumería y limpieza . No establecen un tope de reintegro.

ofrecen un sobre las compras y una rebaja del . No establecen un tope de reintegro. Coto: aplica un 10% de descuento general sin límite de devolución. El beneficio corresponde a las compras presenciales y está sujeto a las exclusiones comerciales de la cadena.

aplica un 10% de descuento general sin límite de devolución. El beneficio corresponde a las compras presenciales y está sujeto a las exclusiones comerciales de la cadena. La Anónima: ofrece un 10% de descuento general sin tope de reintegro, con las condiciones y exclusiones previstas por el establecimiento.

ofrece un 10% de descuento general sin tope de reintegro, con las condiciones y exclusiones previstas por el establecimiento. Josimar: dispone de una rebaja del 15% sobre las compras , sin tope de devolución, de acuerdo con las bases y condiciones comerciales.

dispone de una rebaja del , sin tope de devolución, de acuerdo con las bases y condiciones comerciales. Carrefour: aplica un 10% de descuento, con un reintegro máximo de $35.000 .

aplica un 10% de descuento, con un reintegro máximo de . Chango Más: ofrece una rebaja del 10% en compras generales, con un límite de devolución de $15.000 .

ofrece una rebaja del 10% en compras generales, con un límite de devolución de . Día: brinda un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $2.000 por transacción.

La diferencia entre las promociones está dada principalmente por los límites de devolución. Mientras algunas cadenas no establecen un monto máximo de reintegro, otras fijan un tope que determina cuánto dinero puede recuperar el cliente.

También hay diferencias en los productos alcanzados. En el caso de Disco, Jumbo y Vea, por ejemplo, el porcentaje de descuento aumenta al 20% cuando se trata de artículos de perfumería y limpieza.

En todos los casos, los consumidores deben consultar las condiciones particulares de cada comercio para identificar los productos excluidos y confirmar si la promoción se encuentra disponible en la sucursal elegida.

Qué bancos ofrecen descuentos adicionales a jubilados y pensionados

Además de los acuerdos comerciales de ANSES, distintas entidades financieras implementan promociones para quienes cobran sus haberes previsionales en sus cuentas.

Estas iniciativas funcionan como beneficios adicionales y pueden representar una alternativa para reducir el gasto en alimentos y productos de uso cotidiano. Los porcentajes, los topes y los medios de pago admitidos dependen de cada banco.

Banco Patagonia: descuentos de hasta el 35%

El Banco Patagonia ofrece descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos para sus clientes jubilados y pensionados.

La promoción contempla un tope mensual acumulado de reintegro de hasta $40.000. El porcentaje de ahorro y las condiciones para acceder al beneficio dependen del día de compra y del canal de pago utilizado.

Por ese motivo, los titulares deben verificar qué establecimientos participan y cuáles son las modalidades habilitadas antes de realizar la operación.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes

El Banco Supervielle ofrece un 20% de descuento los días martes en las cadenas Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

La entidad establece diferentes límites de devolución según el medio de pago:

Tarjeta de débito: tope de reintegro de $25.000.

tope de reintegro de $25.000. Código QR: tope de reintegro de $15.000.

La promoción está destinada a los clientes que cobran sus haberes previsionales a través del banco y permite obtener una devolución sobre las compras realizadas en los establecimientos adheridos.

La diferencia entre los topes hace que sea necesario prestar atención al canal de pago. Utilizar la tarjeta de débito o abonar mediante código QR puede modificar el monto máximo que se recupera.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés

Los clientes del Banco Galicia que cobran sus jubilaciones o pensiones en la entidad pueden acceder a promociones de hasta el 25% de descuento en supermercados.

El beneficio tiene un tope mensual de reintegro de $20.000. Además, contempla la posibilidad de financiar determinadas compras en tres cuotas sin interés.

Esta alternativa combina el ahorro inmediato con una opción de financiación. No obstante, las condiciones pueden variar según el comercio, el producto y el instrumento de pago utilizado.

Banco Nación: 5% de ahorro adicional

El Banco Nación incorpora un 5% de ahorro adicional sobre las promociones vigentes en comercios adheridos.

El beneficio establece un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de devolución de $20.000.

Para acceder, los clientes pueden pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

En este caso, el descuento se suma a las rebajas disponibles en los establecimientos participantes, por lo que puede complementar otros beneficios comerciales.

Cómo acceder a los descuentos para jubilados en supermercados

Para utilizar las promociones durante noviembre, los jubilados y pensionados deben prestar atención a los medios de pago admitidos y a las condiciones de cada establecimiento.

En términos generales, el procedimiento no requiere una gestión previa ante ANSES. Sin embargo, hay algunas pautas que conviene tener en cuenta:

1. Utilizar la tarjeta de débito de la cuenta previsional

El medio de pago habitual para acceder a los beneficios de ANSES es la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que se acreditan los haberes previsionales.

Cuando la promoción corresponde a un banco, también pueden estar habilitadas sus aplicaciones o billeteras digitales. Es necesario comprobar que la cuenta utilizada sea la correspondiente al cobro de la jubilación o pensión cuando así lo exijan las condiciones.

2. Consultar si existe un tope de reintegro

No todos los supermercados aplican las mismas condiciones. Algunas cadenas ofrecen descuentos sin límite de devolución, mientras que otras establecen montos máximos por compra o por período.

Por ejemplo, Carrefour fija un tope de $35.000, Chango Más establece uno de $15.000 y Día limita la devolución a $2.000 por transacción.

En las promociones bancarias también hay diferencias entre los límites semanales y mensuales. Conocer estos valores permite calcular cuánto puede recuperarse después de realizar las compras.

3. Verificar los días de vigencia

Algunas promociones no están disponibles durante toda la semana. El caso del Banco Supervielle es un ejemplo: el descuento del 20% en las cadenas adheridas se aplica los martes.

Por lo tanto, quienes quieran combinar las promociones de ANSES con los beneficios bancarios deben comprobar previamente si coinciden los días de vigencia y los medios de pago habilitados.

4. Revisar las condiciones de cada supermercado

Los establecimientos pueden establecer exclusiones sobre determinados productos, modalidades de compra o sucursales.

También pueden solicitar documentación para acreditar la condición de beneficiario. Por eso, es conveniente consultar las bases y condiciones antes de pasar por la línea de cajas.

Cuándo se acreditan los reintegros de las compras

La forma de aplicación del descuento depende de la promoción. En algunos casos, la rebaja se realiza directamente al momento de pagar, mientras que en otros el consumidor debe esperar a que el banco acredite el reintegro en su cuenta.

Los plazos de devolución también pueden variar según la entidad financiera y las condiciones comerciales vigentes.

Por esta razón, es recomendable conservar los comprobantes de compra y controlar los movimientos de la cuenta bancaria después de utilizar una promoción. Si el reintegro no aparece dentro del plazo establecido, el titular puede consultar con el banco o el supermercado correspondiente.

Qué tener en cuenta antes de aprovechar las promociones de noviembre

Los descuentos de ANSES y las promociones bancarias ofrecen distintas alternativas para los jubilados y pensionados que buscan reducir sus gastos en supermercados durante noviembre de 2026.

La posibilidad de combinar beneficios depende de las condiciones de cada acuerdo. No debe darse por sentado que todos los descuentos son acumulables: es necesario verificar si el supermercado y la entidad financiera permiten aplicar ambas promociones sobre una misma operación.

También hay que distinguir entre el porcentaje anunciado y el dinero que efectivamente puede recuperarse. Un descuento del 20% con un tope determinado no representa necesariamente el mismo ahorro que una rebaja sin límite de devolución.

En consecuencia, antes de comprar conviene comparar las promociones disponibles, revisar los topes y elegir el medio de pago correspondiente. De esta manera, los beneficiarios pueden identificar qué alternativa les permite obtener el mayor reintegro dentro de las condiciones vigentes.