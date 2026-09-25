Las promociones para jubilados alcanzan a más de 12.000 puntos de venta y se activan al pagar con la tarjeta de débito donde cobran sus haberes

El programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de ANSES permite reducir el costo de compras en supermercados y otros comercios mediante descuentos y reintegros. La propuesta alcanza actualmente a más de 12.000 puntos de venta en todo el país.

La iniciativa depende del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y contempla promociones que parten del 10% en supermercados. Para determinados artículos de perfumería y limpieza, el ahorro puede llegar al 20%.

No hace falta realizar una inscripción especial para utilizar las promociones. La condición establecida es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que el beneficiario recibe sus haberes previsionales. Dependiendo de la propuesta vigente en cada establecimiento, el beneficio puede aparecer directamente en el ticket o acreditarse posteriormente como reintegro.

Descuentos para jubilados: qué supermercados ofrecen beneficios y qué días

Los descuentos no están disponibles todos los días en todos los supermercados. Cada cadena establece sus propias jornadas y condiciones:

Chango Más: 10% de descuento en línea de caja todos los días de la semana.

10% de descuento en línea de caja todos los días de la semana. Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento los lunes, martes, miércoles y jueves.

10% de descuento los lunes, martes, miércoles y jueves. Coto : 10% de ahorro de lunes a jueves.

: 10% de ahorro de lunes a jueves. Carrefour : 10% los lunes, martes y miércoles.

: 10% los lunes, martes y miércoles. La Anónima y Almacor: 10% los lunes y martes.

10% los lunes y martes. Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes.

10% de reintegro los lunes. Toledo : 15% de ahorro los jueves.

: 15% de ahorro los jueves. Josimar: 15% de descuento los martes.

En determinados casos, las promociones no tienen un límite de reintegro. Las condiciones dependen de la cadena y de la modalidad utilizada para aplicar el beneficio.

Cuánto se puede sumar con las promociones bancarias

El descuento puede combinarse con beneficios ofrecidos por algunas entidades financieras, aunque en estos casos rigen topes y condiciones particulares.

Con Banco Nación, los usuarios pueden obtener un 5% adicional al pagar con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO en las cadenas seleccionadas. El límite es de $5.000 por semana y $20.000 mensuales.

Banco Provincia agrega otro 5% en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini mediante Cuenta DNI. El máximo establecido es de $5.000 semanales por persona.

En el caso de Banco Galicia, la promoción alcanza hasta un 25% de ahorro e incluye tres cuotas sin interés. El tope mensual asciende a $20.000 en supermercados y a $12.000 en farmacias y ópticas.

Por último, Banco Supervielle ofrece los martes un descuento del 20% en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más mediante tarjeta de débito o QR. A ese beneficio se agregan promociones del 50% en farmacias y del 10% en combustibles.

Cómo reclamar si el beneficio no fue aplicado

Hay dos situaciones diferentes para quienes no reciben el ahorro esperado. Si se trataba de un reintegro bancario y el dinero no aparece en la cuenta, el plazo de espera es de hasta siete días hábiles. Una vez cumplido ese período, el reclamo debe dirigirse a la entidad financiera correspondiente.

Cuando el descuento debía efectuarse directamente al momento de pagar y no fue reconocido por el comercio, el beneficiario puede iniciar el reclamo desde Mi ANSES. La opción se encuentra dentro del apartado "Reclamos, sugerencias, denuncias".

También se puede enviar la documentación respaldatoria por correo electrónico. Para hacerlo, hay que remitir el comprobante de compra y el cupón de pago a beneficiosanses@anses.gob.ar.

El esquema, de esta manera, combina los descuentos propios del programa de Capital Humano con promociones adicionales que dependen del banco utilizado para efectuar el pago.