CyberMonday: la verdad detrás de los descuentos y las ofertas que fueron un engaño

Un estudio independiente revela que las rebajas ofrecidas en el evento online no siempre coincidieron con la expectativa de los consumidores

El CyberMonday tuvo descuentos. PxQ reveló que muchos no fueron nuevos.

¿Valió la pena comprar durante el CyberMonday? ¿Los descuentos fueron reales o se trató de una nueva estrategia comercial para tentar a los consumidores con rebajas que, en realidad, ya estaban disponibles antes del evento?

Un relevamiento realizado por la consultora PxQ, sobre 135.000 registros diarios de precios en ocho grandes cadenas de comercio electrónico, permite separar las verdaderas oportunidades de las promociones que tuvieron mucho de marketing y poco de ahorro adicional.

La principal conclusión es que los descuentos existieron, pero no necesariamente fueron tan extraordinarios como sugerían las publicidades.

La verdad de los descuentos

Durante el CyberMonday, los productos en promoción tuvieron una rebaja promedio del 28,8%.

Sin embargo, al comparar los precios efectivamente ofrecidos durante el evento con los valores promocionales que ya estaban vigentes en los días anteriores, las diferencias resultaron bastante más modestas.

En algunos rubros, el ahorro adicional fue inferior al 1%.

Dónde estuvieron los descuentos reales

El informe de PxQ muestra que las mejores oportunidades se concentraron en los artículos para el hogar, bazar y tiempo libre.

En ese segmento, los descuentos anunciados promediaron el 36,9%, pero lo verdaderamente interesante fue que los consumidores pudieron conseguir un ahorro adicional del 6,1% respecto de las ofertas anteriores.

Fue el rubro más conveniente del CyberMonday.

El segundo lugar correspondió a Electro y Tecnología. Aunque sus descuentos promocionales estuvieron entre los más bajos del evento, alrededor del 25%, los precios finales representaron un ahorro adicional del 4,4%.

Esto significa que, para quienes estaban esperando una oportunidad para comprar productos tecnológicos, el CyberMonday ofreció una mejora concreta respecto de los valores promocionales previos.

También hubo oportunidades en Limpieza y Cuidado Personal, con un ahorro adicional del 4,3%, y en Juguetes y Mascotas, donde la mejora alcanzó el 4%.

Las ofertas "engañapichanga": descuentos grandes, ahorro pequeño

La contracara apareció en dos rubros de consumo masivo.

"Indumentaria y Accesorios" exhibió descuentos promedio superiores al 35%, pero el ahorro adicional respecto de las promociones previas fue de apenas 0,9%.

En otras palabras, quien compró ropa durante el CyberMonday encontró precios promocionales, pero prácticamente los mismos beneficios que podía haber conseguido antes del evento.

Algo parecido sucedió con "Alimentos y Bebidas".

En ese caso, las rebajas anunciadas rondaron el 30%, mientras que el ahorro adicional efectivo fue de apenas 1,4%.

Estos resultados permiten entender por qué una promoción aparentemente irresistible no siempre representa una oportunidad extraordinaria. Una cosa es el porcentaje de descuento que aparece destacado en una publicación comercial y otra, bastante diferente, cuánto más barato resulta comprar ese mismo producto respecto de los precios que ya se ofrecían anteriormente.

¿Los comercios aumentaron los precios antes del CyberMonday?

El informe también permite despejar una de las sospechas habituales de los consumidores: que los comercios aumentan los precios antes de una campaña comercial para después anunciar descuentos artificiales.

En esta oportunidad, PxQ no encontró evidencia de una estrategia generalizada de ese tipo.

Durante los 30 días anteriores al CyberMonday, los precios sin descuento se mantuvieron relativamente estables, sin incrementos significativos que permitieran identificar una maniobra extendida de aumentos anticipados.

Esto no significa que todas las ofertas hayan sido igualmente convenientes. Pero sí que, en términos generales, los descuentos no surgieron de una suba artificial previa de los precios de lista.

Otro dato llamativo fue la cantidad de artículos incluidos en promociones.

El 65,2% de los productos relevados tuvo algún tipo de descuento durante el CyberMonday 2026, el porcentaje más elevado de las últimas cinco ediciones.

Además, la distribución de las modalidades promocionales fue la siguiente:

El 85% correspondió a rebajas directas de precios

El 13% consistió en ofertas por cantidad, como llevar tres productos y pagar dos

El 2% restante correspondió a otras modalidades

El verdadero balance: ¿convenía esperar al CyberMonday?

La conclusión es que el evento efectivamente ofreció oportunidades de ahorro, aunque con diferencias importantes según el producto elegido.

Quienes esperaron para comprar artículos del hogar o determinados productos tecnológicos encontraron mejores condiciones que en los días anteriores.

En cambio, quienes se entusiasmaron con las grandes rebajas publicitadas en indumentaria o alimentos pudieron comprobar que buena parte de esos descuentos ya existía antes del CyberMonday.