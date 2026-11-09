Cuánto valían el dólar y la carne la última vez que un Papa visitó Argentina

En las últimas décadas, el costo de elementos básicos y viviendas en Argentina creció muy por encima de lo que aumentó el salario mínimo

Antes de la llegada de León XIV a la Argentina, la última visita de un Papa fue hace casi 40 años, desde el 6 al 12 de abril de 1987. Fue la segunda visita de Juan Pablo II a Argentina y vino invitado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín en plena democracia.

En ese entonces regía el Plan Austral y la moneda nacional era el Austral. Lo novedoso es que desde que Juan Pablo II llegó el 6 de abril hasta que se fue el 12 de abril, el valor del dólar pasó de 1,9 a 2 australes, registrando una suba del 5% en ese lapso. Luego, a fines de ese año, el dólar valía 3,50 australes para llegar a los 200 australes en mayo del 89 cuando comenzó la primera hiperinflación y el déficit fiscal trepaba a más de 10 puntos del PBI. Una gran diferencia frente a la estabilidad de precios, monetaria y cambiaria que vive nuestro país desde la llegada del Gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre de 2.023 y con un superávit fiscal que llega a los 2,5 puntos del PBI.

En abril del 87, el Plan Austral ya se estaba resquebrajando y el valor del dólar, la inflación comenzaban a subir y el gobierno de Raúl Alfonsín congeló precios, tarifas y salarios en febrero de ese año.

Si bien desde el punto de vista económico es complejo hacer una comparación nominal de los precios esa época y la actualidad porque a la moneda se le sacaron 4 ceros a partir del 1 de abril de 1.991 con el Plan la Convertibilidad y se pasó de 10.000 australes a 1 peso, hay algunas comparaciones que sí podemos hacer considerando los precios de la canasta básica de precios al consumidor que publica el INDEC mensualmente.

Dólar, carne, sueldo mínimo y auto 0km: cuánto valían en 1987

También podemos explicar que en dólares un salario mínimo de unos 331 pesos de abril del 87 equivalía a unos 150 dólares, mientras que ahora ese salario mínimo llega a unos $398.000, un valor de 250 dólares a un precio de $1.550 por dólar.

Esa comparación entre abril de 1.987 y noviembre 2.026 para distintos productos como un kilo de asado, un auto y un departamento muestra que:

Carne: En 1987 con un salario mínimo se compraban 70 kilos de carne mientras que hoy solo 25 kilos. En 1987 el asado era el corte barato, casi un commodity, pero luego de tantos años de constantes devaluaciones y subas de precios, hoy está un 50% por encima de su promedio histórico .

En 1987 con un salario mínimo se compraban 70 kilos de carne mientras que hoy solo 25 kilos. En 1987 el asado era el corte barato, casi un commodity, pero luego de tantos años de constantes devaluaciones y subas de precios, . Auto: En 1987 el auto económico argentino era el Fiat Brío. El proyecto AEA de 1986 lo fijaba en 3.500 a 4.000 australes, unos u$s4.600 de la época. Tenía asientos de caño tipo 2CV, motor 1.100, sin nada. Pero con 32 sueldos mínimos te lo comprabas . Hoy el auto más barato, un Fiat Mobi / Renault Kwid, está en $26 millones que son unos 19.000 dólares y se necesitan unos 70 salarios mínimos , el doble que en 1987.

En 1987 el auto económico argentino era el Fiat Brío. El proyecto AEA de 1986 lo fijaba en 3.500 a 4.000 australes, unos u$s4.600 de la época. Tenía asientos de caño tipo 2CV, motor 1.100, sin nada. Pero con . Hoy el auto más barato, un Fiat Mobi / Renault Kwid, está en $26 millones que son unos , el doble que en 1987. Departamento: En 1987 un departamento de 2 ambientes en Caballito / Almagro rondaba los 25.000 - 30.000 y con 180 salarios mínimos se necesitaban 15 años de salarios para comprarlo. En la actualidad ese mismo 2 ambientes está en entre u$s90.000 y 110.000 y hoy se necesitan 350 sueldos mínimos y casi 30 años de trabajo para comprarlo.

La radiografía del deterioro: cuánto aumentaron los precios en dólares

En resumen, el kilo de asado a valores constantes pasó de 2,20 a 11 dólares y aumentó un 400% en dólares.

Un auto 0Km chico pasó de 5.000 a 19.000 dólares, un aumento del 300%.

Un departamento de 2 ambientes en CABA pasó de unos 30.000 a 90.000 dólares, una suba del 240%.

Mientras que el valor del salario mínimo en dólares llega a unos u$s250 y aumentó solo un 65%. Lo concreto es que hoy se gana más en dólares, pero el asado, el auto, un departamento cuestan en dólares mucho más que en 1987.