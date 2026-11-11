BGH busca reducir 250 puestos y la UOM intenta frenar el ajuste en Tierra del Fuego

BGH busca reducir su plantel en Río Grande, pero el gremio cuestiona el plan y quiere extender la estabilidad laboral hasta febrero de 2027

La UOM rechaza la cifra, busca estabilidad hasta 2027 y no avala la propuesta.

La crisis laboral en BGH suma un nuevo capítulo en Tierra del Fuego. La empresa presentó un programa de retiros voluntarios para reducir alrededor de 250 puestos en su planta de Río Grande, pero la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtió que la cifra todavía está en discusión y que no considera cerrado el ajuste. El establecimiento cuenta con unos 600 trabajadores.

El secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez, confirmó que la empresa planteó esa reducción durante las últimas reuniones. Sin embargo, aseguró que el sindicato está lejos de aceptar que se trate de una decisión definitiva.

También señaló que el gremio no avaló el esquema de retiros voluntarios, aunque dejó en manos de cada trabajador la evaluación individual de la propuesta.

Qué propone BGH y qué reclama la UOM

El plan de la empresa contempla retiros voluntarios con indemnizaciones distribuidas en cuotas, en un esquema que, según las primeras comunicaciones a los representantes gremiales, podría extenderse de uno a cinco pagos mensuales de acuerdo con la antigüedad de cada empleado.

La propuesta abrió una nueva instancia de negociación sobre las condiciones de salida y el alcance de la reducción. La UOM, por su parte, busca preservar los puestos de trabajo y extender el acuerdo de estabilidad laboral vigente hasta el 31 de diciembre.

La intención del gremio es prolongar esa garantía hasta febrero de 2027, una vez finalizado el período de vacaciones. Martínez advirtió que no descartan medidas gremiales, aunque cualquier decisión deberá pasar por una asamblea de trabajadores.

El dirigente también describió una reducción gradual de la dotación por las desvinculaciones que algunos empleados aceptaron en los últimos meses. Según explicó, hay trabajadores que buscan resolver dificultades económicas o que evalúan irse de la provincia.

En ese escenario, el sindicato teme que el endeudamiento familiar y la pérdida de poder adquisitivo empujen a más operarios a aceptar retiros.

Los cambios en la fabricación de aires acondicionados

La discusión laboral también está vinculada con una modificación del proceso productivo que comenzará a regir el 15 de diciembre. La Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria aprobó una nueva secuencia de operaciones para fabricar acondicionadores de aire en Tierra del Fuego. Las empresas deberán adecuar sus procesos y líneas de producción a las nuevas exigencias.

Martínez advirtió que los cambios tendrán consecuencias sobre distintas tareas que hoy se realizan en la planta de BGH. Mencionó las líneas de placas electrónicas, cajas de control y algunos procesos de soldadura, que podrían quedar limitados por las nuevas características de los equipos.

La preocupación sindical es que la modificación reduzca la cantidad de operaciones locales y, por esa vía, la necesidad de trabajadores en determinados sectores. Esta nueva secuencia fue propuesta por la Unión Industrial Fueguina y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), según los considerandos de la resolución oficial. La norma establece un plazo de adecuación de 180 días desde su entrada en vigencia.

Otro punto de la negociación es la posibilidad de que parte de la producción se derive a la Cooperativa Tierra del Fuego. Martínez señaló que la empresa planteó realizar allí trabajos durante aproximadamente un mes.

Aunque el dirigente consideró positiva la posibilidad de que la cooperativa tenga actividad, reconoció que la propuesta generó reparos entre trabajadores de las plantas. Con el programa de retiros voluntarios en marcha, un acuerdo de estabilidad laboral que vence a fin de año y cambios productivos previstos para diciembre, las próximas semanas serán fundamentales para definir el futuro de los puestos de trabajo en BGH.