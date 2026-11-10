Primer dato oficial e inapelable. Las condiciones climáticas extremas registradas en la alta cordillera durante el invierno de 2026 (El Niño) impactaron con severidad en la marcha operativa y los números financieros de las principales explotaciones mineras del país.

El caso más representativo de este fenómeno se dio en la mina sanjuanina Veladero, operada en partes iguales por la multinacional canadiense Barrick Gold y la firma china Shandong Gold, donde la producción total de oro cayó un 45% interanual en el tercer trimestre del año.

De acuerdo con el informe de resultados globales presentado por la compañía con sede en Toronto, el yacimiento ubicado en el departamento Iglesia acumuló una producción de 54.000 onzas entre julio y septiembre, marcando un fuerte contraste frente a las 98.000 onzas obtenidas en el mismo período de 2025. Al considerar la participación del 50% que le corresponde a Barrick, el volumen atribuible para la empresa descendió a 27.000 onzas, frente a las 49.000 contabilizadas en el ejercicio previo.

El marcado retroceso en los niveles de extracción trajo una consecuencia directa e inmediata sobre la estructura de costos de la operación: un incremento del costo de ventas por onza del 93%, al saltar de u$s1.352 a u$s2.606 en términos interanuales. Por su parte, el costo total de sostenimiento (AISC, por sus siglas en inglés), un indicador clave para la industria minera porque añade a los gastos de producción las inversiones de capital necesarias para mantener el funcionamiento operativo a largo plazo, registró una suba del 19%, pasando de u$s1.498 a u$s1.788 por onza comercializada.

La comparativa respecto del trimestre anterior también reflejó una desaceleración inmediata: la producción de Veladero entre julio y septiembre fue un 25% inferior a la del segundo trimestre de 2026, al tiempo que el costo de ventas creció un 24% respecto de los tres meses previos.

El impacto de El Niño: los datos de la minera canadiense

En el informe de gestión y análisis de mercado (MD&A) que acompaña el balance financiero de Barrick, la conducción de la compañía ofrece una explicación detallada sobre los factores que distorsionaron el rendimiento en la cordillera sanjuanina. Según el documento corporativo, durante el período las severas tormentas invernales provocaron suspensiones temporales de las operaciones en múltiples oportunidades.

Esta menor continuidad operativa derivó en un volumen sustancialmente menor de mineral procesado y en una reducción de las onzas recuperables que fueron colocadas en la pila de lixiviación, el proceso químico clave mediante el cual se riega el material apilado para extraer el metal precioso.

La drástica disparada de los costos por onza no obedeció únicamente a las tareas de emergencia que demandó el invierno. Si bien el despeje de caminos bloqueados por la acumulación de nieve y el mantenimiento de accesos requirieron un despliegue extraordinario de maquinaria y horas hombre, los ejecutivos de Barrick explicaron que el factor determinante fue la menor dilución de los costos fijos.

Al producir y vender un volumen significativamente menor de metal, cada onza obtenida debió absorber una proporción mucho mayor de los gastos estructurales que no varían con el nivel de actividad. A esto se sumaron mayores costos laborales por ajustes salariales y una menor capitalización de las tareas de destape de roca estéril desarrolladas en el yacimiento.

El escenario registrado en Veladero fue el reflejo de un invierno excepcionalmente duro para toda la franja cordillerana. Informes de la Cámara Minera de San Juan señalaron que la temporada invernal de 2026 dejó los acumulados de nieve más intensos de los últimos 22 años, lo que obligó a paralizar campañas de perforación y activar planes de contingencia prolongados en emprendimientos de exploración avanzada y prefactibilidad como Vicuña (Josemaría y Filo del Sol), Altar y Los Azules.

En varios de estos casos, las empresas debieron extender el denominado "Plan Invierno" hasta fines de octubre, abocando sus equipos a la apertura de huellas mineras y al manejo preventivo del agua ante la inminencia del deshielo primaveral.

Barrick Gold mostró una caída interanual

A nivel corporativo global, Barrick reportó una modesta caída interanual del 2% en su producción consolidada de oro, atribuida "en gran parte" a los temporales que frenaron a Veladero y a los retrasos en el acceso a fases de mayor ley en la mina North Mara, en Tanzania. La división Barrick International —que agrupa los activos de Sudamérica, África, Medio Oriente y Asia Pacífico— aportó 319.000 onzas de oro en el trimestre. A pesar de los escollos climáticos en el Cono Sur, la compañía ratificó su guía de producción para todo el ejercicio 2026, manteniendo la meta global entre 2,90 y 3,25 millones de onzas de oro y proyectando una recuperación de los volúmenes de extracción hacia el cuarto trimestre del año.