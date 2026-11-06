Nevadas históricas en la cordillera obligaron a la autoridad minera a prorrogar el inicio de tareas clave de exploración hasta el 1 de febrero.

El impacto persistente del fenómeno climático El Niño sobre la cordillera de los Andes obligó a las autoridades provinciales a modificar el calendario de exploración del sector. El Consejo Minero de San Juan prorrogó formalmente hasta el 1° de febrero el inicio de las tareas mineras en la denominada "Zona de Temporada", una medida adoptada en respuesta al pedido elevado por la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) frente a un escenario de nevadas extraordinarias sin antecedentes en el último cuarto de siglo.

Los registros acumulados durante el invierno dejaron mantos níveos de hasta siete metros de espesor y una densa compactación en los pasos cordilleranos. Esta situación generó una masiva obstrucción de los caminos de acceso y huellas mineras, imposibilitando las tareas de prospección superficial, la instalación de equipos y campamentos, y demorando los cronogramas logísticos de la mayor parte de los proyectos metalíferos radicados en territorio sanjuanino.

La provincia cuenta actualmente con unos 35 proyectos metalíferos distribuidos en diferentes etapas de exploración avanzada, prefactibilidad y prospección, los cuales son operados tanto por compañías majors como por juniors internacionales.

La magnitud de los temporales no sólo frenó la circulación vehicular, sino que incrementó de manera crítica los factores de riesgo por posibles desprendimientos de rocas, aludes y flujos de detritos en las quebradas de altura, priorizando la seguridad del personal por sobre cualquier meta operativa inmediata.

La temporada de exploración minera en alta cordillera resulta determinante porque sintetiza en una ventana estival acotada -típicamente entre octubre y abril- la totalidad del trabajo de campo indispensable para validar la factibilidad técnica y económica de un yacimiento.

Durante estos meses de clima benévolo, las compañías movilizan intensivamente personal, maquinarias de perforación y campamentos a miles de metros sobre el nivel del mar para extraer muestras de suelo (testigos de roca), delimitar la extensión de los recursos metalíferos y actualizar los informes de reservas exigidos por los mercados financieros internacionales.

Ajuste de metas y freno en contrataciones

Como correlato directo de esta postergación, las empresas perforistas advirtieron sobre la necesidad de recalcular las metas previstas para la campaña estival. Los metros de perforación estimados inicialmente sufrieron un recorte sustancial, descendiendo de 65.000 a 55.000 metros proyectados para este ciclo, tal como informó semanas atrás el Diario de Cuyo.

Este reacomodo forzoso repercutió de inmediato en la estructura financiera de los proveedores locales y en la dinámica de contratación de personal temporario, generando un freno temporal en la incorporación de recursos humanos especializados que tradicionalmente movilizan los campamentos cordilleranos durante el inicio de la primavera.

Ante este panorama adverso, la intervención del Consejo Minero de San Juan -tribunal administrativo que desde 1956 actúa como autoridad minera provincial en materia de concesiones, resolución de conflictos y caducidad de derechos- aportó un marco de certidumbre jurídica indispensable para las operadoras.

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución administrativa, la conclusión oficial de la temporada quedó fijada para el 30 de abril de 2027. Si bien el período operativo útil sufrirá un acortamiento evidente, el reconocimiento oficial por parte del tribunal minero eximirá a las compañías de incurrir en infracciones o incumplimientos respecto de los planes de inversión comprometidos para la obtención de sus permisos y cateos vigentes.

Un fenómeno climático que afecta la actividad energética

El embate de El Niño no restringió sus secuelas a la prospección metalífera en la alta montaña. El severo patrón climático extendió sus efectos hacia otros nodos estratégicos de la infraestructura energética y minera en la Argentina, alterando calendarios de obra, maniobras de transporte marítimo y la operatividad diaria en yacimientos clave.

El incremento en la frecuencia e intensidad de las tormentas y las marejadas sobre el litoral atlántico de Río Negro generó complicaciones severas en los trabajos marítimos del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Las ventanas operativas en mar abierto se redujeron en Punta Colorada, dilatando el cronograma de tendido de los oleoductos submarinos y el fondeo de las dos monoboyas de maniobra.

La infraestructura, clave para la evacuación del crudo de la cuenca neuquina hacia el Atlántico, demanda condiciones hidrometeorológicas más estables para las maniobras de alta precisión, y la fuerza del oleaje no propio de esta época sumaba dificultades adicionales.

La traza del oleoducto Duplicar Norte también sintió el rigor del patrón climático extremo. Las precipitaciones inusuales y la presencia de terreno saturado en sectores clave ralentizaron el despliegue de las columnas de bajada y soldadura de tuberías. El zanjado y el movimiento de suelos sufrieron demoras en distintos tramos e impidieron el avance continuo de la maquinaria pesada y forzaron un esquema operativo intermitente para preservar las condiciones de seguridad en las tareas de perforación horizontal dirigida.

En el segmento del transporte de gas, las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno atravesaron contingencias similares a lo largo de su tendido. Los vientos intensos, las lluvias frecuentes y hasta el anegamiento transitorio de algún acceso logístico siempre condicionan el montaje de cualquier obra y la llegada oportuna de insumos clave.

En el corazón productivo del shale, las plataformas de perforación y fractura (pad) en Vaca Muerta experimentaron suspensiones temporales debido a las severas precipitaciones registradas en el norte neuquino y zonas aledañas. Las tormentas provocaron la acumulación de barro e intransitabilidad en las rutas provinciales y caminos internos de yacimiento, ralentizando las operaciones.