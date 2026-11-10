Brasil, dividido por un drástico plan para bajar tasas que tiene un raro aroma argentino

El padre del Plan Real propuso un corte de tasas de interés, y generó el rechazo del mercado financiero, que teme devaluación y rebrote inflacionario

Las elecciones en Brasil pasaron, pero el debate por la economía recién empieza: economistas, empresarios y banqueros de todos los sectores están disputando una intensa pulseada por imponer su receta en el cuarto mandato de Lula Da Silva.

El presidente acaba de dar pistas sobre lo que viene, con una carta publicada el fin de semana en la prensa, en la que aborda el tema más controversial sobre la política económica: las altísimas tasas de interés reales. Y, en un gesto para el sector ortodoxo y el centro financiero paulista, afirmó su "compromiso con la responsabilidad fiscal" y dijo que su gobierno "va a crear las condiciones para reducir la tasa de interés".

Aunque la frase pueda parecer, a primera vista, una definición obvia, lo cierto es que la cuestión fiscal había estado en foco durante la campaña debido a que el propio Lula, en un acto de campaña electoral, había dicho: "hay que terminar con esa bobada de querer tener siempre superávit primario".

Si esa situación ya era de por sí inquietante, la situación se puso más caldeada cuando uno de los economistas más influyentes de Brasil propuso un plan para reducir drásticamente la tasa de interés, con el argumento de que en este momento lo que está frenando el crecimiento económico no es tanto el gasto público, sino el pago de intereses de la deuda.

Un plan controversial

Se trata de André Lara Resende, más conocido como "el padre del Plan Real". Fue este economista heterodoxo quien, en 1994, había propuesto un plan para terminar con la inflación crónica. Su diagnóstico era que lo que complicaba a Brasil era la inercia inflacionaria producida por los mecanismos de indexación. Y argumenta que, mientras no se resolviera ese problema, los planes de estabilización con ajuste fiscal y monetario sólo conseguirían recesión, sin resolver el problema inflacionario.

En aquel momento, hubo advertencias de que el plan fracasaría. Sin embargo, la moneda se estabilizó, y la inflación brasileña es actualmente menor a 5%. Con ese antecedente en su favor, Lara Resende volvió con una propuesta que está generando intenso debate: hacer algo similar a lo del Plan Real, pero ahora focalizando en la tasa de interés.

La propuesta -explicitada en un artículo provocativamente titulado "Yo acuso"- es llevar en un lapso de un año la tasa de interés Selic desde su actual nivel de 13% hasta un 7,5%. En paralelo, se creará un consejo para coordinar la política monetaria y la fiscal. Además, el Banco Central vendería dólares de sus reservas para contener las presiones devaluatorias.

Lara Resende sostiene que la ortodoxia brasileña -que lo critica ácidamente- se basa en teorías "anacrónicas" que plantean la relación inversa entre la inflación y la tasa de interés, algo que no se está verificando en la práctica. Su acusación es que, en realidad, la elevada tasa no estabiliza la economía, sino que resulta un negocio rentístico para el sector financiero.

Y afirma que, dado que la deuda crece a mayor velocidad que la economía, el problema es una bomba de tiempo: los intereses por la deuda pública ya representan un 10% del PBI. El economista plantea que con su propuesta se lograría un recorte de cuatro puntos, algo que ningún ajuste fiscal podría sin generar una recesión.

¿Riesgo de hiperinflación?

La sola propuesta del plan provocó volatilidad financiera, porque en la avenida Faria Lima, de Sao Paulo, donde está el epicentro de la actividad bancaria y bursátil, cundió la desconfianza, sobre todo porque circuló la versión de que el presidente Lula estaba considerando la aplicación del nuevo plan.

De hecho, circulan en la prensa advertencias sobre el riesgo de una devaluación abrupta e incluso de "hiperinflación".

Hay economistas que afirman que la propuesta de Lara Resende se parece al fallido plan aplicado por Turquía hace cinco años. En un período de tres meses, se recortaron las tasas del 19% al 15%, pero el resultado fue opuesto al esperado: la moneda se devaluó y la inflación se disparó.

De hecho, hay analistas que afirman que no es necesario ir tan lejos para ver lo que ocurriría con un recorte abrupto de los intereses de la deuda pública: afirman que algo parecido fue lo que se aplicó durante la gestión de Dilma Rousseff, que convivió con un alza inflacionaria después de recortar la tasa de referencia Selic, que entonces rondaba el 7,25% anual. Finalmente, el plan hizo agua y se volvió a dejar subir la tasa, que en 2014 alcanzó el 14,25%. El Banco Central, en su intento por evitar una devaluación, había tenido un costo equivalente a unos u$s28.000 millones en la venta de dólar futuro.

El extraño parecido con Argentina

Lo cierto es que el debate económico del país vecino enfrentó a dos bandos irreconciliables: los que apoyan a Lara Resende versus el bando de la Avenida Faria Lima. Ambos se acusan de mutuamente de terraplanismo financiero.

Pero, visto desde Argentina, hay un punto de la propuesta de Lara Resende que puede sonar familiar: más de la mitad de la deuda pública está en letras financieras del Tesoro, que pagan una renta fija indexada a la tasa Selic. Por este motivo, si la tasa de referencia cayera drásticamente, estos títulos sufrirían una licuación inflacionaria. Eso generaría el fin del negocio del carry trade, al menos para esa parte de la deuda.

No sería un efecto secundario, sino algo buscado deliberadamente, para producir un ahorro fiscal de 4% del PBI. Si suena familiar, es porque en Argentina también ocurrió en el pasado reciente.

La última vez fue en 2024, cuando recién iniciada la gestión Milei, se puso en marcha una estrategia que el sector ortodoxo de los economistas rechazó con vigor: una baja en las tasas que pagaban las Leliqs emitidas por el BCRA. Contra la opinión de los bancos, que preveían un cimbronazo del sistema financiero, incluyendo una fuga masiva de ahorristas, Toto Caputo y Santiago Bausili redujeron drásticamente la tasa, lo cual permitió una reducción de la liquidez.

Como las Leliqs inyectaban unos $2 billones por mes sólo en intereses, al cortar la tasa se licuó el déficit cuasifiscal -es decir, el del BCRA- y además se trasladó crédito desde los títulos públicos hacia el sector privado.

Esto es lo que llevó a analistas argentinos a ver, paradójicamente, similitudes entre los economistas cercanos a Lula y el equipo económico de Milei.

Lula, ante la desconfianza

Todavía no está claro cuánto de la propuesta de Lara Resende será adoptada por Lula. Pero, en todo caso, el presidente no quiso que se agravara la desconfianza del mercado, por lo que destacó que no dejará de lado la búsqueda de un superávit fiscal primario, en un giro de 180 grados respecto de su prédica de campaña.

Esa afirmación fue interpretada como un intento de reconciliación con el mercado financiero, que ha respondido con inequívocos gestos de desconfianza hacia lo que supone que será un escenario de inestabilidad.

La moneda brasileña no ha parado de devaluarse desde la reelección de Lula, y ya se ubica en 5,6 reales por dólar. Es el reflejo de que buena parte del mercado teme que haya un plan que busque una inyección de crédito por el método de un recorte brusco de tasas de la deuda, y que el resultado sea parecido al de Turquía. O, quién sabe, parecido a la situación argentina.