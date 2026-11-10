Papelera del Sur: trabajadores iniciaron un acampe para reclamar por los 160 despidos

Buscan ser recibidos en el Ministerio de Trabajo bonaerense tras el cierre de la empresa y la incertidumbre por la continuidad laboral

Los trabajadores de Papelera del Sur iniciaron un acampe frente a la fábrica de Tornquist, luego del cierre de la planta que dejó a 160 personas sin empleo. Organizados en turnos de seis horas, mantienen una presencia permanente en el establecimiento para reclamar la reapertura y solicitar una instancia de negociación directa con el directorio de la compañía.

La medida fue resuelta en una asamblea y se desarrolla de manera pacífica, sin cortes de ruta ni interrupciones del tránsito. Así lo explicó Ricardo Schwindt, secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist, en declaraciones a Mundo Gremial.

"La gente decidió hacer un acampe pacífico, sin corte de ruta, nada, es un acampe que lo hacemos en la puerta de la fábrica", señaló el dirigente.

Los trabajadores esperan una nueva audiencia el jueves 12 de noviembre en el Ministerio de Trabajo bonaerense, en Bahía Blanca. El sindicato solicitó que participe el directorio de Papelera del Sur para presentar propuestas que permitan sostener la actividad, con la intervención del Municipio y la Provincia.

Qué alternativas proponen los trabajadores para reabrir Papelera del Sur

El gremio busca que la próxima reunión permita establecer un diálogo directo con los responsables de la empresa. La intención es presentar opciones para mantener la fábrica en funcionamiento y evitar que se concrete el cierre definitivo.

"Queríamos hablar directamente con los apoderados de la fábrica, con los que la están manejando, con el directorio. Queremos hablar con ellos para poder ofrecerle o tirar un par de opciones que a ellos les puedan servir para poder mantener la fábrica abierta", explicó Schwindt.

En la reunión anterior, la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, había ofrecido una reducción de impuestos y tasas municipales para contribuir a la continuidad de la producción. Sin embargo, la empresa mantiene su decisión de cerrar la planta.

El Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, intervino de oficio después de conocerse la situación y convocó a representantes de la compañía y del sindicato. La primera audiencia se realizó la semana pasada y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Por su parte, representantes del Grupo HZ comunicaron que avanzarán con el pago de las indemnizaciones y las liquidaciones correspondientes. Según lo expresado en el primer encuentro, la intención de la empresa es completar esos pagos antes de finalizar noviembre.

Suspensiones y reducción salarial: cómo se llegó al cierre de la fábrica

La decisión de cerrar Papelera del Sur se produjo después de un período de dificultades productivas que se extendió durante aproximadamente dos años y medio. Según fuentes de la compañía, la actividad dejó de ser rentable por los costos de producción y la competencia de cartulina importada.

Durante ese período, la planta redujo sus jornadas de trabajo y aplicó suspensiones. Schwindt explicó que los operarios llevaban alrededor de un año y medio bajo un esquema de una semana de suspensión por mes, con el pago del 75% del salario.

"Arrancamos hace un año y medio con suspensiones todos los meses. Una suspensión que teníamos de una semana por mes, pagando el sueldo un 75%. Y hace seis meses habíamos empezado a trabajar todo el mes completo, todos los meses", recordó.

A comienzos de noviembre, los trabajadores habían acordado nuevas suspensiones en una asamblea, con el objetivo de evitar el cierre. También habían planteado aceptar una reducción de sus ingresos como alternativa para que la empresa pudiera reorganizar sus costos.

"Nosotros hasta les ofrecimos bajarnos el sueldo para que puedan acomodarse y después más adelante nos volveremos a hablar", agregó el dirigente.

La compañía también había reducido su plantel en un 20%, cuando contaba con unos 200 empleados. Con el cierre definitivo, quedaron afectados 160 trabajadores: 110 empleados registrados bajo convenio colectivo y otros 50 que se desempeñaban fuera de ese régimen.

Las máquinas permanecen dentro de la fábrica mientras continúa el acampe

La planta permanece sin actividad desde que se interrumpió la producción, pero las instalaciones y las maquinarias continúan en su interior. Según Schwindt, los únicos trabajadores que permanecen en el establecimiento son quienes realizan tareas de guardia para cuidar las instalaciones.

"Toda la fábrica, así como paró, así que no se tocó nada, no hay gente, solamente hay guardias que están cuidando la fábrica, pero después la fábrica no se tocó, toda la maquinaria adentro, todo", describió.

Papelera del Sur pertenece al Grupo HZ y tenía alrededor de 50 años de actividad en Tornquist. La fábrica se dedicaba a producir cartulina reciclada, destinada principalmente a la elaboración de envases, y llegó a procesar unas 59.000 toneladas de materiales posconsumo.

La actividad también estaba vinculada con la cadena de recuperación de papel y cartón, que incluye cooperativas y trabajadores dedicados al reciclaje en distintos puntos del país.

El cierre afecta a 160 familias de Tornquist, una localidad bonaerense de aproximadamente 7.500 habitantes. La intendenta Bordoni intervino en las negociaciones y cuestionó la decisión de la empresa. Desde el Municipio señalaron que la interrupción de la actividad repercute sobre el empleo y el movimiento económico del distrito.

Mientras esperan la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores mantienen el acampe frente a la fábrica y reclaman que el directorio participe de las conversaciones para evaluar alternativas que permitan retomar la producción.

"Nosotros como sindicato vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance para poder revertir esta situación, para que la empresa pueda abrir nuevamente sus puertas", concluyó Schwindt.