El campo está sentado sobre u$s13.500 millones y Caputo busca que sea su bazuca de dólares

El agro guarda casi 50 millones de toneladas y el ministro espera que las cerealeras aceleren la liquidación de divisas para reforzar reservas

La baja en cotizaciones internacionales frena las ventas y genera incertidumbre cambiaria.

La soja actúa como reserva de valor, mientras el Gobierno busca divisas urgentes.

Productores del agro retienen granos por u$s13.500 millones a la espera de mejores precios.

En los campos se guardan una verdadera montaña de dólares. Son casi u$s13.500 millones en soja, maíz y girasol que los productores tienen sin vender. Una cifra extraordinaria para una economía que necesita acumular reservas y donde cada dólar adicional puede convertirse en un alivio para Luis Caputo.

El tema es que esa producción no está disponible automáticamente. Sus dueños tienen otros planes: esperar una recuperación de los precios internacionales -y en menor medida un movimiento del tipo de cambio- antes de desprenderse de la mercadería.

El último relevamiento de GEIT, la consultora especializada en el negocio agropecuario que dirige Germán Iturriza, permite dimensionar el fenómeno: "Hay 49,7 millones de toneladas de granos ya cosechados que todavía no tienen precio definitivo", por un valor estimado de u$s13.459 millones.

Es una auténtica "bazuca" potencial para la oferta de divisas. Aunque con una particularidad que seguramente no pasa inadvertida para Economía: la decisión de cuándo activarla está en manos de miles de productores agropecuarios.

Y las señales que llegan desde los mercados internacionales todavía no parecen suficientemente atractivas como para acelerar las operaciones.

La soja esconde la mayor parte de los dólares

El informe de GEIT, elaborado con información oficial sobre la comercialización de granos, muestra que la soja concentra el grueso de la mercadería pendiente de fijación de precio.

En total, existen 24,6 millones de toneladas de soja sin precio definitivo, equivalentes a unos u$s8.406 millones. De ese volumen, 18,7 millones de toneladas todavía no fueron vendidas y otras 5,9 millones ya se comercializaron, pero bajo contratos que permiten fijar el precio posteriormente.

La distinción es importante: no todo ese dinero representa futuras ventas nuevas ni necesariamente nuevos dólares para el Banco Central.

Sin embargo, la magnitud del volumen pendiente permite comprender por qué las decisiones comerciales del sector agropecuario pueden tener tanta influencia sobre el mercado cambiario.

Según la consultora, los productores comercializaron hasta ahora el 63% de la cosecha de soja 2025/26, estimada en 50,1 millones de toneladas.

"El ritmo de comercialización se encuentra 14 puntos porcentuales por debajo del registrado a esta misma altura del año pasado", estimó Iturriza.

Esa diferencia muestra que los productores vienen administrando sus existencias con mayor cautela. Y que, a diferencia de lo que sucede con otros cultivos, la soja continúa funcionando como una reserva de valor para los chacareros.

Para Caputo, en cambio, el desafío consiste en que esa mercadería termine convirtiéndose en operaciones de exportación y, eventualmente, en una mayor oferta de divisas.

Pero hay un obstáculo: el precio.

Los precios internacionales complican los planes

El valor de la soja acumula cuatro semanas consecutivas de ajustes en los mercados internacionales. La cotización en Chicago se encuentra en torno de los u$s439 por tonelada.

El precio llegó a tocar sus niveles más bajos desde mediados de agosto.

La presión bajista tiene una explicación concreta: Estados Unidos prácticamente terminó su cosecha de soja, con el 88% de la superficie levantada, y las perspectivas de producción sudamericana anticipan una oferta abundante.

Además, Brasil puede convertirse en un factor decisivo para los precios durante los próximos meses.

Las proyecciones que manejan especialistas del mercado contemplan una cosecha brasileña que podría alcanzar los 186 millones de toneladas. Bajo ese escenario, y siempre que las condiciones climáticas acompañen, la soja argentina para mayo podría retroceder desde los actuales u$s340-345 hasta una zona de u$s325-330 por tonelada.

Por el contrario, eventuales problemas climáticos en Brasil podrían impulsar una recuperación de las cotizaciones.

Diciembre aparece, entonces, como un mes clave para empezar a despejar las dudas sobre el tamaño de la cosecha brasileña.

Esperar una recuperación puede resultar conveniente si los precios encuentran un piso. Pero también existe el riesgo de que una nueva caída internacional reduzca el valor de la mercadería almacenada.

El maíz ofrece otra señal: los productores ya adelantaron ventas

El comportamiento del maíz muestra una estrategia comercial diferente.

De acuerdo con GEIT, los productores argentinos ya comercializaron el 73% de la campaña 2025/26, estimada en 64 millones de toneladas.

Ese porcentaje se encuentra 12 puntos por encima del registrado a esta misma altura del año pasado.

De todos modos, todavía quedan 23 millones de toneladas sin precio definitivo, valuadas en u$s4.028 millones.

De ese total, 17 millones de toneladas permanecen sin vender y otros 6 millones corresponden a operaciones con precio pendiente de fijación.

La mayor velocidad de comercialización del maíz contrasta con la cautela que muestran los productores de soja.

En Chicago, el cereal terminó la última semana alrededor de los u$s175 por tonelada, después de tocar mínimos de cuatro meses. La caída semanal fue del 0,6%.

La cosecha estadounidense, que ya alcanzó el 74% de la superficie, contribuyó a incrementar la oferta disponible y presionar sobre las cotizaciones.

Sin embargo, entre los especialistas existe la expectativa de que el maíz pueda estar aproximándose a un piso de precios.

El girasol completa la fotografía de los granos ya cosechados. GEIT calcula que todavía quedan 2 millones de toneladas sin precio definitivo, por un valor de u$s1.025 millones.

En este caso, el 76% de la producción ya fue comercializado.

Casi u$s4.000 millones en trigo

Al volumen pendiente de soja, maíz y girasol se agrega otro factor que puede resultar relevante para la oferta de divisas: la nueva campaña de trigo.

GEIT calcula que existen 19,3 millones de toneladas de trigo 2026/27 sin precio definitivo, equivalentes a unos u$s3.890 millones.

Hay una diferencia fundamental respecto de los otros cultivos: se trata de una campaña que recién está comenzando a cosecharse, por lo que ese monto no puede sumarse directamente a los u$s13.459 millones de granos ya recolectados.

La cosecha de trigo avanzó sobre el 8,5% del área apta, con buenos rindes iniciales en el norte del país.

La verdadera bazuca del campo existe. Está almacenada en granos y tiene un valor potencial formidable para la economía argentina.

La incógnita es en qué momento los productores encontrarán el incentivo necesario para vender. Y si esa decisión llegará en los tiempos que necesita el Gobierno para reforzar la oferta de divisas y avanzar con la acumulación de reservas.