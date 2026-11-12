Con la economía fría, Caputo afronta un dilema sensible: ni el débil consumo ni la calma cambiaria alcanzan para quebrar la inercia de los precios

El Gobierno enfrenta el dilema de bajar precios antes de 2027.

Persisten la inercia, la indexación y los ajustes en tarifas.

La inflación argentina se estancó en torno al 2% mensual.

Cuando esta tarde el Indec anuncie el IPC de octubre, otra vez quedará demostrado que, en la Argentina, la batalla contra la inflación es cosa seria. Y que ni el dólar estable ni una actividad económica floja son capaces de enfriar la dinámica de los precios.

Esa paradoja económica es cada vez más difícil de resolver.

En Argentina nunca parecen darse las condiciones para bajar el índice de precios. Contra eso lidia la administración Milei, que se propuso tener una inflación lo más cercana a ceo posible, rumbo a las elecciones 2027.

Las estimaciones privadas apuntan a que el IPC de octubre dio en un rango de entre 1,8% y el 2,1%, un registro que confirmaría que el proceso de desinflación lleva seis meses estancado.

De confirmarse las proyecciones, la inflación de 2026 se encamina a cerrar alrededor del 31%, prácticamente igual al 31,5% registrado del año pasado. Un resultado incómodo para un Gobierno que convirtió la lucha contra la inflación en su principal bandera económica.

Por qué la inflación no baja, pese al dólar estable

La explicación aparece en una combinación de factores que el Gobierno todavía no consigue desactivar: la inercia inflacionaria, los mecanismos de indexación, las expectativas de aumentos futuros y la recomposición de tarifas que sigue pendiente.

Durante los primeros cuatro meses del año, la inflación promedió el 2,9% mensual. A partir de mayo descendió hasta ubicarse alrededor del 1,9%, pero desde entonces no logró dar otro salto hacia abajo.

Incluso la inflación núcleo, que excluye a los precios regulados y estacionales, muestra dificultades para seguir descendiendo. Para octubre se estima un incremento de entre 1,7% y 1,8%.

Según la consultora EconViews (MIguel Kiguel), en las últimas cuatro semanas se acumuló una inflación del 2,0%.

¿Nuevo piso inflacionario?

Una de las razones para explicar la resistencia inflacionaria es que numerosos precios continúan ajustándose en función de la inflación pasada, independientemente de lo que suceda con el dólar o con el nivel de actividad.

Por ejemplo, las tarifas de agua incorporan ajustes vinculados con la evolución de precios y salarios. Algo similar sucede con las tarifas de luz y gas. Los colectivos de la CABA aumentan según una fórmula que contempla la inflación más dos puntos porcentuales. Y determinados contratos de alquiler siguen mecanismos de actualización que reflejan aumentos anteriores.

A eso se suma otro problema: las expectativas tampoco ayudan. Según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos doce meses alcanza el 30%, por encima del 25% que se proyectaba en diciembre pasado.

Es decir, empresas y consumidores siguen esperando aumentos elevados, lo que dificulta quebrar la dinámica de remarcaciones.

El problema de Caputo: las tarifas siguen empujando al IPC

Los servicios públicos constituyen un obstáculo para la estrategia oficial.

De acuerdo a un informe de la Fundación Capital, entre mayo y septiembre últimos, los precios regulados aumentaron un promedio del 2,3% mensual, por encima de la inflación general. En octubre habrían vuelto a superar el 2%, aportando aproximadamente medio punto porcentual al índice.

Los aumentos incluyeron subas del 2,2% en agua y gas, 1,6% en electricidad, 2,9% en colectivos del AMBA y 3,7% en el subte.

También se registraron incrementos del 2,5% en medicina prepaga y servicios de telecomunicaciones.

El caso de los combustibles resulta ilustrativo de la compleja estrategia oficial. Caputo postergó por tercer mes consecutivo la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, con el objetivo de demorar un impacto en los bolsillos. Un costo a pagar más adelante.

El incremento impositivo acumulado pendiente llega al 64%. Si se aplicara completamente, provocaría un aumento del 11% en el precio de las naftas y agregaría aproximadamente 0,4 puntos porcentuales a la inflación.

El dólar quieto también tiene un costo

La estabilidad cambiaria constituye una de las principales herramientas de Caputo para intentar mantener controlada la inflación.

La estrategia de mantener el dólar (casi) quieto encierra una contradicción: cuanto más esfuerzo realiza el Gobierno para mantener estable la cotización, menor puede resultar su capacidad de acumular reservas internacionales.

Es un dilema especialmente sensible de cara a 2027, cuando la Argentina deberá afrontar compromisos financieros y atravesar un nuevo proceso electoral.

La estabilidad cambiaria ayuda a contener las expectativas, pero no alcanza por sí sola para resolver los mecanismos que siguen alimentando la inflación.

La amenaza que viene: carne, turismo y nuevos aumentos

Las perspectivas para los próximos meses tampoco anticipan un cambio sustancial.

De acuerdo a la FC, para este mes se proyecta una inflación del 1,8%, seguida por una aceleración al 2,1% en diciembre, impulsada especialmente por los aumentos estacionales.

El turismo y la recreación comenzarían a ejercer mayor presión sobre los precios a medida que se acerquen las vacaciones de verano.

También habrá que prestar atención a la carne, que suele registrar sus mayores aumentos entre noviembre y marzo.

A eso se suman los ajustes de servicios públicos y privados. Este mes corren incrementos de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de aumentos previstos del 3,6% en electricidad y del 2,3% en gas y agua.

Existe, además, una presión menos visible. El costo de la electricidad para comercios e industrias aumentó un 35% en apenas tres meses y acumuló una suba interanual del 86% hasta septiembre. Parte de esos mayores costos termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

La inflación: ¿un problema para 2027?

La dificultad de Milei y Caputo es que la economía podría ingresar al año electoral con una inflación mensual cercana al 2%, sin señales contundentes de una nueva desaceleración.

La experiencia internacional tampoco invita a esperar soluciones inmediatas.

Un estudio del FMI sobre 35 episodios de inflación moderada encontró que, en 21 casos, reducirla hasta una tasa anual de un dígito demandó al menos siete años.

La Argentina enfrenta, además, una complicación propia: todavía necesita corregir precios relativos, especialmente tarifas, sin provocar una nueva aceleración inflacionaria.

El desafío se vuelve más delicado porque esas decisiones deberán tomarse en un contexto electoral. ¿Se arriesgará Milei o -como se hizo en 2025- en algún momento se congelarán las tarifas?