La situación de Consultora Agropecuaria Surco Nuevo, de Tandil, se suma a otros episodios recientes que golpearon al negocio agropecuario

Se trata de un patrón recurrente de riesgo en el sector agro.

La cadena comercial del agro argentino suma un nuevo foco de preocupación. Una empresa con fuerte presencia en el negocio de insumos, acopio y comercialización de granos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires comenzó a mostrar señales de deterioro financiero que ya generan inquietud entre proveedores y productores de la región.

Se trata de Consultora Agropecuaria Surco Nuevo S.A., una firma con sede en Tandil que registra 58 cheques rechazados por un total de $2.226.843.346,50 y obligaciones con entidades financieras que superan los $4.277 millones, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El cuadro expone una situación financiera delicada para una compañía que durante más de 15 años construyó un modelo de negocios diversificado alrededor de la actividad agropecuaria. Su operatoria no se limita a la comercialización de granos, sino que también comprende la venta de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria agrícola y repuestos, además de servicios de asesoramiento técnico y financiamiento para productores.

La preocupación excede, por lo tanto, el balance de la propia compañía. En el negocio agropecuario, las empresas que proveen insumos y reciben granos suelen ocupar un lugar central en la cadena de pagos en cada zona. Financian parte de las campañas, abastecen a los establecimientos y funcionan como intermediarias entre los productores, los proveedores y los compradores de mercadería.

Fuentes de la región señalaron que las dificultades de Surco Nuevo ya comenzaron a repercutir sobre otros actores comerciales que mantenían operaciones con la firma. La situación pone bajo la lupa el alcance que puede tener una crisis de liquidez cuando afecta a una empresa que participa de distintos eslabones de la actividad agrícola.

Agropecuaria Surco Nuevo: deuda millonaria y deterioro financiero

Los registros del Banco Central permiten reconstruir parte del cuadro que enfrenta la compañía. El dato más visible es el de los cheques rechazados, que ascienden a 58 documentos por $2.226,8 millones. Se trata de compromisos de pago que no pudieron ser atendidos y que representan una señal de alerta sobre la disponibilidad de fondos de la empresa.

Parte de los registros financieros de Consultora Agropecuaria Surco Nuevo S.A.

A ese indicador se suma el endeudamiento con entidades financieras, que alcanza los $4.277 millones. Sin embargo, no todas las obligaciones presentan el mismo nivel de riesgo.

El segmento más comprometido corresponde a los préstamos clasificados en situación 3, una categoría que el BCRA identifica como deudores con problemas. Allí aparecen compromisos por aproximadamente $2.280 millones, con el Banco Nación, el Banco Provincia, Credicoop y Supervielle entre los principales acreedores.

La clasificación implica que las entidades financieras ya identifican dificultades en la capacidad de pago de la compañía. No se trata simplemente de una deuda bajo seguimiento preventivo, sino de obligaciones cuyo cumplimiento presenta problemas.

Además, Surco Nuevo registra otros $1.552 millones en situación 2, correspondiente a compromisos bajo seguimiento especial. En este segmento aparecen entidades bancarias privadas y distintas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), instrumentos que permiten a las empresas obtener garantías para acceder al crédito.

Por último, los registros muestran otros $444,9 millones en situación 1, considerada normal dentro del esquema de calificación crediticia.

La suma de las obligaciones bancarias permite dimensionar el volumen de exposición financiera de la compañía. Los cheques rechazados constituyen otro indicador relevante, aunque ambos registros no deben sumarse automáticamente como si fueran deudas independientes, ya que pueden existir superposiciones entre los compromisos informados.

Un modelo de negocios que abarca toda la campaña agrícola

Surco Nuevo no es una empresa dedicada exclusivamente al acopio de granos. Su estructura comercial fue creciendo desde su nacimiento, en 2010, hasta abarcar distintas actividades que forman parte del funcionamiento cotidiano de los establecimientos agropecuarios.

En su presentación institucional, la firma informa que comercializa más de 40.000 toneladas de cereales y oleaginosas por campaña, mediante una planta propia de acopio y acuerdos con otras instalaciones de almacenamiento. También ofrece servicios de acondicionamiento y logística directa hacia los puertos.

En paralelo, desarrolló un negocio de provisión de insumos agrícolas. La oferta comprende semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios, acompañados por asesoramiento agronómico y seguimiento de los cultivos.

La compañía también avanzó sobre el segmento de maquinaria agrícola y repuestos, con representaciones comerciales de distintas marcas. Según los datos difundidos por la propia empresa, su estructura llegaba a entregar más de 30 unidades por año.

Huergo Cereales y Boagro, otros antecedentes que encendieron las alarmas

El caso de Surco Nuevo se conoce después de otros episodios que también pusieron en evidencia las dificultades financieras de empresas vinculadas con la comercialización agropecuaria.

Uno de los antecedentes más notorios es el de Huergo Cereales, un acopio de Chivilcoy que terminó envuelto en un conflicto con más de 70 productores de distintas localidades bonaerenses. Los agricultores habían entregado sus granos y denunciaron que no recibieron los pagos correspondientes.

En abril de 2026, ante la falta de propuestas concretas para recuperar el dinero, un grupo de productores resolvió avanzar por la vía judicial. Para entonces, la firma acumulaba 481 cheques rechazados por casi $3.000 millones, según los registros del Banco Central.

El episodio dejó al descubierto el nivel de exposición que puede enfrentar un productor cuando entrega su cosecha a un intermediario que atraviesa problemas de liquidez. En esos casos, el riesgo comercial no termina en el incumplimiento de un cheque, ya que también puede comprometer el capital de trabajo necesario para encarar la siguiente campaña.

Otro antecedente se registró en Santa Fe. Se trata de Boagro Agronegocios S.A., una empresa dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos, con sede en Colonia Bossi, departamento San Cristóbal.

En ese caso, la situación avanzó hasta el terreno judicial. En agosto de 2026 se dispuso la apertura de su concurso preventivo, una instancia destinada a que la compañía pueda negociar con sus acreedores y evitar la quiebra.

Boagro llegó a esa instancia con más de $3.000 millones en obligaciones con bancos y sociedades de garantía recíproca, además de 206 cheques rechazados por aproximadamente $2.936 millones.

La compañía también había quedado expuesta a las dificultades de otros jugadores del mercado de insumos, entre ellos Surcos, cuya crisis generó un efecto dominó entre distintos integrantes de la cadena comercial.

Aunque se trata de empresas de diferente escala y con situaciones particulares, los tres episodios tienen un punto en común: muestran cómo las dificultades financieras de un actor del negocio agropecuario pueden trasladarse a una red mucho más amplia de empresas y productores.

En el caso de Surco Nuevo, por ahora, los indicadores disponibles permiten advertir un deterioro financiero significativo, pero no implican que la firma haya ingresado en un concurso preventivo ni que exista una declaración judicial sobre su situación.