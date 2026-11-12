La Canasta Básica Total creció 3,5%. Se trata de la mayor suba desde enero de este año. Qué refleja el dato que mide la indigencia

Se anticipa que la presión inflacionaria persistirá debido a factores estacionales y mayores costos energéticos.

La inflación de octubre fue del 2.2%, impulsada principalmente por aumentos en vivienda, recreación y alimentos.

Las canastas básicas subieron fuertemente en octubre, superando la inflación y elevando los umbrales de pobreza e indigencia.

El costo de las canastas básicas registró en octubre su mayor incremento en varios meses y volvió a superar a la inflación general. Según informó el INDEC, la Canasta Básica Total (CBT), que establece la línea de pobreza, aumentó un 3,5%, su variación más alta desde enero.

Así, una familia tipo, integrada por dos adultos jóvenes y dos niños en edad escolar, necesitó ingresos de al menos $1.690.000 mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, avanzó un 3,1% y registró su mayor suba desde febrero. Con este incremento, una familia con las mismas características necesitó $761.261 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas durante octubre. Ambos indicadores mostraron una aceleración respecto de los meses previos y reflejaron una mayor presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El INDEC publicó hoy los nuevos datos de CBT y CBA.

La inflación subió en octubre, según el INDEC

Vale aclarar que el organismo también difundió este jueves el dato de inflación correspondiente a octubre (2,2%). El indicador superó las estimaciones previstas por consultoras que preveían el IPC en una línea de hasta el 2%.

Qué rubros impulsaron el aumento del IPC

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

Los rubros que más aumentaron en octubre, según INDEC.

Qué pasará con la inflación en los próximos meses, según la City

Las perspectivas de las consultoras para los próximos no anticipaban un cambio sustancial. Sin embargo, luego de conocerse el dato oficial, es posible que muchos analistas ajusten sus previsiones al alza.

De acuerdo a la Fundación Capital, para este mes se proyecta una inflación del 1,8%, seguida por una aceleración al 2,1% en diciembre, impulsada especialmente por los aumentos estacionales.

En tanto, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la inflación de noviembre se ubicará en 1,7%, mientras que para diciembre se estima en 1,8%. Para enero del 2027, se volvería a dar un 1,7% y cedería al 1,6% en febrero.

Según señalan analistas, el turismo y la recreación comenzarían a ejercer mayor presión sobre los precios a medida que se acerquen las vacaciones de verano.

También habrá que prestar atención a la carne, que suele registrar sus mayores aumentos entre noviembre y marzo.

A eso se suman los ajustes de servicios públicos y privados. Este mes corren incrementos de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de aumentos previstos del 3,6% en electricidad y del 2,3% en gas y agua.

Existe, además, una presión menos visible. El costo de la electricidad para comercios e industrias aumentó un 35% en apenas tres meses y acumuló una suba interanual del 86% hasta septiembre. Parte de esos mayores costos termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.