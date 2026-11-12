Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en octubre, tras conocerse dato de inflación

El dato de inflación de octubre fue del 2,2%, lo que implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a septiembre, que se ubicó en 1,9%

La inflación en octubre se aceleró un 2,2%, según datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata de un número que estuvo por arriba del que esperaba el mercado y presentó el mayor salto desde mayo de este año.

Los rubros que más aumentaron en octubre

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda.

Los rubros que más aumentaron en octubre, según INDEC

La amenaza que viene: carne, turismo y nuevos aumentos

Las perspectivas para los próximos meses tampoco anticipan un cambio sustancial.

De acuerdo a la FC, para este mes se proyecta una inflación del 1,8%, seguida por una aceleración al 2,1% en diciembre, impulsada especialmente por los aumentos estacionales.

El turismo y la recreación comenzarían a ejercer mayor presión sobre los precios a medida que se acerquen las vacaciones de verano.

También habrá que prestar atención a la carne, que suele registrar sus mayores aumentos entre noviembre y marzo.

A eso se suman los ajustes de servicios públicos y privados. Este mes corren incrementos de entre el 2,5% y el 3% en prepagas y telecomunicaciones, además de aumentos previstos del 3,6% en electricidad y del 2,3% en gas y agua.

Existe, además, una presión menos visible. El costo de la electricidad para comercios e industrias aumentó un 35% en apenas tres meses y acumuló una suba interanual del 86% hasta septiembre. Parte de esos mayores costos termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

Qué inflación se espera para noviembre según el REM y las consultoras

Tras una inflación en octubre del 2,2%, las perspectivas para noviembre anticipan que podría mantenerse cerca del 2% mensual, aunque con diferencias entre las proyecciones del Banco Central y las estimaciones privadas más recientes.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, publicado por el BCRA el 5 de noviembre, ubicó en 1,7% la inflación esperada para noviembre. El informe reunió las previsiones de 45 participantes: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. Para diciembre, la mediana de las estimaciones se ubicó en 1,8%.

Las proyecciones privadas relevadas por consultoras muestran, sin embargo, un escenario algo más elevado. Fernando Baer, economista jefe de Quantum, estimó que la inflación de noviembre podría ubicarse en 1,9%, mientras que Sebastián Menescaldi, de Eco Go, proyectó una variación cercana al 2%.

Entre los factores que podrían sostener la presión sobre los precios aparecen los alimentos, especialmente la carne, y los ajustes de tarifas y otros precios regulados. Eco Go calculó que los aumentos regulados ya anunciados aportarían alrededor de 0,42 puntos porcentuales al índice mensual. La consultora también advirtió sobre la incidencia que podría tener la suba de la carne en el período.

De esta manera, el escenario de noviembre combina una expectativa del REM algo inferior al 2% con estimaciones privadas que se acercan a ese nivel. La evolución de los alimentos será una de las variables centrales para determinar si el índice logra desacelerarse o si vuelve a mostrar una resistencia a perforar ese umbral.

La comparación de precios entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 deja una conclusión: aunque la inflación general acumulada fue del 26,3%, la experiencia de compra de los hogares estuvo marcada por aumentos muy diferentes según el producto. Mientras el zapallo, la cebolla y la papa multiplicaron sus precios, algunos cortes de carne, artículos de higiene y productos de almacén tuvieron incrementos más moderados. Y, en un grupo reducido de alimentos, los valores incluso retrocedieron en términos nominales.