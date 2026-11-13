El salto en los precios pone en jaque a operadores y expertos que empiezan a buscar nuevas alternativas frente a un contexto incierto y desafiante

La inflación no da tregua: tuvo otro rebote en octubre. El 2,2% que informó el INDEC este jueves para la medición del mes pasado fue superior a lo esperado por el mercado y al 1,9% de septiembre. En parte, impulsado por regulados y estacionales. Con este avance, la inflación acumulada desde la asunción de Javier Milei supera 350%. La expectativa a corto y mediano plazo no es muy alentadora: se espera que el indicador se planche cerca del 2% mensual. Los inversores renuevan estrategias para ganarle al avance de los precios.

A estos niveles, cuesta mucho más lograr una baja contundente de la inflación. La inercia se impone. Hay que recordar que venimos de niveles demenciales, cercanos al 300% anual tras la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Luego del bajón del primer y segundo año de Milei, el ritmo es mucho más lento, con idas y venidas.

Los bancos y consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el BCRA estiman que entre noviembre y abril el IPC se moverá entre 1,6% y 1,8% mensual, según la mediana de la última encuesta. Más de lo mismo para los próximos meses. Este año terminaría con poco más del 30% y el próximo cedería a la zona del 22%.

No hay que perder de vista que el próximo año es electoral: no sería extraño que las tensiones financieras, que probablemente habrá, recalienten a la inflación, aunque sea de manera transitoria. Un escenario de gran incertidumbre o nerviosismo por las posibles chances de un triunfo del kirchnerismo pegaría fuerte en la moneda y se reflejaría en el IPC. Los pronósticos de las consultoras parten de escenarios base, sin desvíos ni grandes tensiones durante la previa electoral. Por lo tanto, la variación de 2027 podría ser mayor a la esperada.

Qué pasará con la inflación de noviembre, diciembre y próximo año

Los analistas de EcoGo, consultora cuya medición de octubre se acercó mucho a la del INDEC (2,1% vs. 2,2%), estiman que en lo que resta del año el índice de precios se moverá en torno al 2%, similar a la variación de los últimos meses. Para 2027, lo consideran una "quimera": prefieren evitar pronósticos para un año electoral. Eventuales presiones cambiarias, producto de la incertidumbre política, podrían afectar la dinámica inflacionaria.

"Lo que estamos viendo es que noviembre arrancó bastante tranquilo: por un lado, bajaron las frutas y verduras, que habían subido mucho en octubre; por otro lado, estuvo el Cyber Monday, que después se estiró a Cyber Week, y este evento provocó una baja de precios en la primera semana del mes. Vamos a ver cómo sigue el resto del mes, pero por ahora viene así. Noviembre suele ser un mes tranquilo en materia de inflación", anticipa Camilo Tiscornia, director de C&T.

Diciembre, de acuerdo con el economista, suele registrar una inflación un poco más alta, por lo que espera algún rebote respecto al mes previo, impulsado por la estacionalidad vinculada a las fiestas de fin de año y la previa de las vacaciones de verano. De hecho, la mediana del REM del BCRA prevé 1,7% para noviembre y 1,8% para diciembre.

"Calculo que este año va a cerrar un poco por encima de 30%. El próximo año debería estar más cerca del 20%. Obviamente, estos pronósticos siempre son muy complicados en Argentina en años de elecciones, pero en principio me parece que podría converger a cerca del 20%. Es similar a lo que está previsto en el Presupuesto y no parece disparatado. También va a depender un poco de lo que pase en el mundo con el precio del petróleo. Ahora aflojó un poco y eso podría ayudar algo. Este año, el tema de la suba del petróleo y los commodities afectó bastante en materia de inflación", agrega Tiscornia.

La City renueva estrategias para cubrirse o ganarle a la inflación

AdCap sugiere a sus clientes alejarse de las Lecap: por el escenario que se viene en 2027, el bróker de bolsa prefiere mantenerse conservador con títulos de deuda del Tesoro que ajustan por CER (siguen a la inflación) o tipo de cambio. Ahora, su instrumento preferido es el TMVE8, bono dual que vence en enero de 2028, tras el cambio de gobierno, y paga según la opción que más convenga al inversor entre dólar linked y tasa Tamar.

Por vencimiento, entre las alternativas en pesos AdCap sugiere:

Tramo corto: TZXD6 , bono que ajusta por CER y vence a mediados de diciembre de 2026

, bono que ajusta por CER y vence a mediados de diciembre de 2026 Tramo medio: TML27 , bono que ajusta por tasa Tamar + 5,4% anual y vence en julio del próximo año

, bono que ajusta por tasa Tamar + 5,4% anual y vence en julio del próximo año Tramo largo: TMVE8, su bono de preferencia, que vence en enero de 2028 y paga el mayor rendimiento entre dólar linked y tasa Tamar

En este contexto, el equipo de research de PPI mantiene su preferencia por el tramo corto de la curva CER, con el TZXM7 como favorito, ante la posibilidad de que la inflación vuelva a sorprender al alza respecto a las expectativas del mercado.

"Priorizamos los instrumentos a tasa fija para afrontar el cierre del año. En un análisis anterior, planteábamos a la Lecer X29E7 como alternativa defensiva ante un escenario de inflación por encima del 2% mensual, lo que permitió cubrirse ante el sorpresivo IPC de octubre, que fue de 2,2%." "En esta ocasión, preferimos su par a tasa fija con igual vencimiento, bajo nuestras proyecciones. La Lecap S29E7, con un plazo remanente de 77 días, permite fijar una Tasa Nominal Anual (TNA) de 24,6%, que implica 2% de efectiva mensual", agregan los analistas de IOL.