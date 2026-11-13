La devaluación en Brasil alerta a Caputo y reaparece el fantasma del atraso cambiario

Desde las elecciones, el dólar subió casi 14% en Brasil. En Argentina, apenas 6% en lo que va de 2026, contra una inflación acumulada del 26,3%

Aunque Caputo lo niega por el superávit, crece el riesgo de que el público perciba el dólar como barato, aumentando su demanda.

El peso se aprecia en términos reales por inflación, mientras que el dólar estable revive el fantasma del atraso cambiario.

La devaluación del real brasileño afecta la competitividad argentina y profundiza el deterioro de su balanza comercial.

No llegan buenas noticias desde el Brasil de Lula. La devaluación del real se profundizó en los últimos días y encendió nuevas señales de alarma para la economía argentina.

Ayer, el dólar escaló otro 1,5% y llegó a los 5,65 reales, un salto que contrasta con la estabilidad cambiaria que mantiene la administración Milei. En los últimos 35 días, el dólar ya subió 13,7% en el país vecino, el principal socio comercial de la Argentina.

La preocupación no se limita a la industria nacional, que pierde competitividad. También reaparece una discusión que el equipo económico de Luis Caputo considera superada: la posibilidad de que el peso esté demasiado apreciado y vuelva a instalarse el fantasma del atraso cambiario.

El movimiento de Brasil coincide con la aceleración inflacionaria, que agrega presión sobre la competitividad argentina: la inflación de octubre alcanzó el 2,2%, por encima de las previsiones del mercado.

Los precios acumulan un aumento del 26,3% en los primeros diez meses del año, frente a una suba de apenas 6% en la cotización del dólar.

La combinación de ambos factores es delicada. Mientras los precios argentinos siguen aumentando, el dólar permanece prácticamente inmóvil y Brasil abarata su producción en relación con la Argentina.

El dólar mayorista cerró ayer en $1.544 y en los bancos se vendió a $1.570.

Brasil profundiza la pérdida de competitividad argentina

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) confirma el deterioro de la posición cambiaria de la Argentina frente a Brasil.

Según la consultora, el tipo de cambio real bilateral con el país vecino cayó 3,3% en las últimas ruedas y alcanzó su menor nivel desde mayo de 2025.

El impacto es especialmente relevante porque Brasil representa el 27,2% del índice de tipo de cambio real multilateral argentino.

Hay un dato todavía más poderoso: según los registros del BCRA, el índice de tipo de cambio real multilateral se encuentra actualmente un 2% por debajo del promedio de noviembre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia.

La comparación resulta significativa porque entonces existía un amplio consenso sobre el atraso cambiario que había dejado la administración anterior.

Por supuesto, las condiciones macroeconómicas actuales son diferentes. Pero el dato alcanza para volver a instalar una discusión sobre la competitividad de la producción argentina.

La inflación agrega combustible a la discusión por el dólar

La aceleración inflacionaria conocida recalienta el debate.

El IPC dio 2,2% en octubre tras el 1,9% de septiembre. El resultado superó las previsiones privadas y confirmó las dificultades para sostener el proceso de desinflación, a pesar de la debilidad de la actividad económica y de la estabilidad del dólar.

El problema es que una inflación que se mantiene por encima del ritmo de aumento del dólar provoca una apreciación real del peso.

Y cuando a esa dinámica se agrega la depreciación de la moneda del principal socio comercial, el deterioro de la competitividad se profundiza.

La presión se suma a la competencia de los productos chinos, que ya representan un desafío importante para numerosas ramas industriales.

Pero también existe otro sector que puede sentir rápidamente las consecuencias: el turismo.

Con el real depreciándose y el peso argentino en el sentido contrario, las playas brasileñas ganan atractivo frente a los destinos nacionales, en la previa de las vacaciones de verano.

Superávit comercial: el argumento de Caputo para negar el atraso cambiario

El Gobierno rechaza que exista atraso cambiario y tiene un argumento poderoso: el elevado superávit comercial que registra la Argentina.

Según el último REM del Banco Central, los analistas proyectan un superávit comercial de u$s27.761 millones, una cifra que contrasta con los desequilibrios externos de otros períodos de apreciación cambiaria.

Para 2027 también existen perspectivas de un resultado positivo elevado. Una proyección del propio BCRA estima un saldo favorable de u$s29.242 millones para el año que viene.

El argumento del oficialismo es que una economía que genera semejante excedente de dólares por su comercio exterior difícilmente pueda tener un tipo de cambio artificialmente barato.

Sin embargo, esa interpretación tiene un punto discutible: un superávit comercial elevado no garantiza que todos los sectores productivos sean competitivos con la paridad cambiaria vigente.

La fortaleza exportadora de Vaca Muerta, el agro y la minería puede convivir con dificultades crecientes para las industrias que compiten con Brasil y China.

También existe otro interrogante: hasta qué punto el superávit comercial está influido por la debilidad de la actividad económica, que limita la demanda de importaciones.

El otro riesgo: que los argentinos perciban al dólar como barato

La discusión sobre el atraso cambiario no se limita a la producción y al comercio exterior. También tiene una dimensión financiera que preocupa al mercado.

La experiencia argentina muestra que cuando el dólar comienza a ser percibido como barato, aumenta la inclinación de los ahorristas a comprar divisas, aun cuando no existan señales inmediatas de una crisis.

Y esa demanda ya se encuentra en niveles históricamente elevados.

Las compras de dólares a través de los bancos alcanzan los u$s2.500 millones mensuales.

Lo llamativo es que ese volumen dejó de ser exclusivo de los momentos de tensión financiera. Se convirtió en una demanda estructural, incluso durante períodos de tranquilidad cambiaria.

Crece la cobertura cambiaria

Una señal de esa preocupación apareció también en el mercado de cobertura cambiaria.

Según estimaciones de PPI, el Banco Central vendió instrumentos dólar linked por unos u$s311 millones durante las primeras dos ruedas de noviembre. Esas intervenciones permitieron atender la demanda de cobertura de inversores interesados en protegerse frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

No significa que el mercado esté anticipando una devaluación inminente, pero sí refleja que una parte de los inversores busca reducir su exposición al peso.

El desafío para Caputo es evitar que la estabilidad del dólar termine alimentando una percepción creciente de atraso cambiario y, como consecuencia, una mayor demanda de divisas.