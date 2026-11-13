Marcha de gastronómicos por falta de homologación de las tres últimas paritarias

El gremio que lidera Barrionuevo se movilizará el lunes a la secretaría de Trabajo. Tenso cruce con Pettovello. Disputa judicial con Dante Camaño

El consejo directivo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) dispuso una movilización a la secretaría de Trabajo para el día 16 de este mes, bajo la consigna "El salario no puede esperar", denunciando que "los últimos tres acuerdos con la cámara empresarial no fueron homologados por el ministerio de Capital Humano".

La organización gremial recordó además que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al ministerio de Capital Humano, que reconozca a las autoridades electas en los comicios del gremio, que tuvo un enfrentamiento entre el titular de la seccional porteña de los gastronómicos, Dante Camaño, y el líder a nivel nacional, Luis Barrionuevo, cuya conducción fue ratificada por la justicia.

Duro cruce entre Pettovello y Barrionuevo

Según apuntan desde la UTHGRA, la contienda entre los sindicalistas es el argumento que tienen desde la cartera laboral para no avalar los últimos incrementos salariales de gastronómicos. Los voceros gremiales son más sutiles y sostienen que hay ciertos acuerdos entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con Camaño, quien adhiere a las políticas libertarias y fue un acompañante de la gestión macrista.

La tensión entre Pettovello y Barrionuevo tuvo un pico de tensión durante la presentación de León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde asistieron representantes de las tres centrales obreras (CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) y de las cámaras empresariales. Testigos presenciales hablan de un cruce entre la ministra y el gastronómico, que fue creciendo y terminó a los gritos.

Barrionuevo le recriminó que no se homologaron los acuerdos salariales, por lo cual muchas empresas pueden desconocer los incrementos. Acto seguido, le anunció que iba a movilizar a la cartera laboral. Pettovello le marcó que existía una disputa que debía resolver la justicia y le retrucó: "A mí no me amenaces".

La cosa no pasó a mayores, pero un sindicalista que pasó por la zona recordó que, en el final de la campaña electoral, el gastronómico apoyó la candidatura de Javier Milei, pero la alianza duró un puñado de semanas.

Si no hay homologación, hay empresas que desconocen el acuerdo

Desde la organización gremial aclararon que "los aumentos salariales ya fueron negociados y acordados", con los representantes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), en el marco del convenio colectivo de trabajo 389/04, señalando que "no se está reclamando algo que todavía no se discutió".

Asimismo, manifestaron que "exigimos que se respeten los acuerdos firmados hace ocho meses. Mientras el gobierno demora una firma, hay familias que no pueden pagar el alquiler, que se endeudan para comprar comida y que tienen que elegir qué cuenta dejan de pagar".

La protesta a nivel nacional incluye además el reclamo por el cumplimiento de una resolución judicial vinculada con el reconocimiento de las autoridades de UTHGRA, antes citada. La conducción nacional que encabeza Barrionuevo fue elegida con el voto de 121.334 trabajadores y tiene mandato hasta 2029. Desde la organización denuncian que la falta de esa certificación se usa como argumento para demorar la homologación de los acuerdos salariales.

Ya comenzaron las negociaciones por un nuevo incremento

Por otra parte, UTHGRA ya negocia una nueva etapa paritaria para el período octubre de 2026 a marzo de 2027, detallando que, una vez homologados los acuerdos pendientes, los empleadores que no hayan liquidado los aumentos van a tener que pagar las diferencias retroactivas que correspondan.

Los gastronómicos sostienen que "no queremos que nos regalen absolutamente nada. Queremos que se respete el trabajo, que se respeten los acuerdos salariales y que nuestros compañeros puedan vivir dignamente de su sueldo. Los trabajadores hoteleros y gastronómicos merecen salarios dignos y no pueden seguir siendo rehenes de decisiones políticas"

Por último, avisaron que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros se empobrecen trabajando. El gobierno tiene que entender que detrás de cada recibo de sueldo hay una familia que necesita comer, pagar sus cuentas y vivir con dignidad. Vamos a marchar defendiendo lo que legítimamente les corresponde a nuestros trabajadores".