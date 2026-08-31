El acuerdo consiste en el pago de sumas no remunerativas fijas, que se liquidarán en forma neta, libre de descuentos y sin cargas ni aportes.

Después de algunas discusiones que postergaron el acuerdo de las negociaciones salariales, la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y los representantes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) pactaron el primer tramo de las paritarias 2026-2027.

El incremento beneficia al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 389/04, impactando en los ingresos de los meses de julio, agosto y septiembre, con el pago de sumas no remunerativas fijas, que se liquidarán de forma neta, libres de descuentos y sin cargas ni aportes.

Si bien desde la organización gremial que lidera Luis Barrionuevo se destacó el aumento para los básicos por categoría y nivel de establecimiento, los voceros de la actividad remarcaron su preocupación por el cierre de bares, cafeterías y restaurantes, "frente a la caída del consumo", indicaron, agregando que "también se ve una marcada merma en el turismo y las consecuencias que genera en la actividad hotelera".

Cuánto cobrarán los trabajadores gastronómicos según categoría de establecimiento

Tras la firma del acta acuerdo, las partes detallaron que los básicos quedaron de la siguiente manera:

Establecimientos de la categoría D: Los básicos van desde los $990.555 (Nivel 1: peones, lavacopas) hasta los $1.292.025 (Nivel 6: cocineros, mozos de salón). La suma no remunerativa mensual para este segmento va de los $68.000 a $88.000 abonados en julio, agosto y septiembre

Los básicos van desde los (Nivel 1: peones, lavacopas) hasta los (Nivel 6: cocineros, mozos de salón). La suma no remunerativa mensual para este segmento va de los abonados en julio, agosto y septiembre Establecimientos de la categoría C: Los ingresos parten de $1.013.346 para la categoría más baja y llegan a $1.337.186 en el Nivel 6. El adicional no remunerativo oscila entre los $69.000 hasta $91.000 mensuales

Los ingresos parten de para la categoría más baja y llegan a en el Nivel 6. El adicional no remunerativo oscila entre los mensuales Establecimientos de la categoría B: Los sueldos comienzan en $1.038.120 (Nivel 1) y llegan a $1.538.297 (Nivel 7: jefes de brigada, maitres principales). El bono mensual exento de aportes se ubica entre $71.000 y $105.000

Los sueldos comienzan en (Nivel 1) y llegan a (Nivel 7: jefes de brigada, maitres principales). El bono mensual exento de aportes se ubica entre Establecimientos de la categoría A: Los haberes iniciales son de $1.074.307 hasta $1.840.959 en el escalafón máximo. Las sumas adicionales no remunerativas van de los $74.000 a $126.000

Los haberes iniciales son de hasta en el escalafón máximo. Las sumas adicionales no remunerativas van de los Establecimientos de la categoría Especial (ESP): Los salarios comienzan en $1.206.779 (Nivel 1) y alcanzan $1.970.475 (Nivel 7). Los complementos no remunerativos se sitúan desde los $83.000 hasta $134.000

El gremio de los gastronómicos informó que las distintas seccionales del país ya tienen a disposición el desglose completo de las planillas salariales, para supervisar la correcta liquidación de los salarios durante el periodo estipulado. Para los meses que no se aplicaron los incrementos, se deben pagar los retroactivos durante las próximas semanas.

Qué actividades desempeñan los trabajadores según el convenio 389/04

Vale detallar que los trabajadores y trabajadoras bajo el convenio colectivo 389/04 realizan las siguientes actividades: