El uso de la capacidad instalada de la industria superó el 60% por primera vez en el año

Se trató del mejor dato desde octubre del año pasado, aunque en la comparación interanual el indicador volvió a retroceder. Qué pasó rubro por rubro

La industria argentina logró perforar el techo del 60% de capacidad instalada por primera vez en lo que va del año. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este viernes que el indicador alcanzó 60,1% en septiembre.

Se trata de la marca más alta de 2026 y la mejor desde octubre del año pasado, cuando había llegado al 60,9%. El registro implicó una mejora de un punto porcentual frente al 59,1% de agosto, aunque quedó 1,3 puntos por debajo del 61,4% anotado en septiembre de 2025.

El dato cobra relevancia porque la actividad fabril venía moviéndose dentro de una franja estrecha. Entre marzo y agosto, el indicador osciló entre 58,2% y 59,9%, sin poder romper esa meseta.

Qué sectores lideraron la capacidad instalada en septiembre

La refinación del petróleo encabezó el ranking con el 82,9% de sus instalaciones en uso. El sector cayó seis puntos frente al 88,9% de un año atrás, afectado por un menor procesamiento de crudo.

Detrás se ubicó papel y cartón, con el 70,7%. Este rubro creció desde el 65,0% de septiembre de 2025, apuntalado por un alza interanual de 5,4% en el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero.

El podio lo completaron productos alimenticios y bebidas (69,5% contra 69,2%), industrias metálicas básicas (69,2% frente a 70,4%) y productos minerales no metálicos (61,4% contra 58,6%).

Justo en la línea del promedio apareció sustancias y productos químicos, con el 60,0%. El sector cayó desde el 63,7% del año previo, golpeado por un derrumbe interanual del 21,8% en la fabricación de materias primas plásticas y caucho sintético.

Edición e impresión subió al 59,8%, desde el 56,2% de 2025, con un incremento de 6,2% en el IPI. Productos del tabaco alcanzó el 50,2%, levemente arriba del 48,7% anterior, manteniéndose como uno de los sectores que todavía opera a la mitad de su capacidad potencial.

Automotriz y metalmecánica, los sectores más golpeados

La parte baja de la tabla concentró los desempeños más débiles del mes. La industria automotriz retrocedió 7,6 puntos interanuales hasta el 49,5%, desde el 57,1% de septiembre de 2025.

La caída se explica por una menor producción de unidades en las terminales. El sector quedó por debajo del 50% de uso de sus plantas, una señal clara de la debilidad que atraviesa.

Metalmecánica excepto automotores cerró última con apenas el 40,5%, frente al 44,2% previo. El rubro fue golpeado por derrumbes interanuales del 45,4% en maquinaria agropecuaria y del 23,6% en aparatos de uso doméstico.

En ese mismo pelotón rezagado, productos de caucho y plástico (44,8% contra 44,1%) y productos textiles (44,1% contra 39,6%) lograron mejorar sus registros frente al año pasado, aunque siguen operando con menos de la mitad de su capacidad.

Cómo evolucionó la capacidad instalada durante todo el año

La serie mensual del INDEC muestra que la actividad fabril arrancó el año en niveles muy deprimidos. Enero marcó el piso con 53,9%, seguido por febrero con 54,6%.

A partir de marzo, el indicador comenzó a recuperarse y se movió dentro de una franja estrecha de entre 58,2% y 59,9% durante seis meses consecutivos. Esa meseta se extendió hasta agosto, cuando registró 59,1%.

Septiembre rompió ese estancamiento al perforar hacia arriba el umbral del 60% por primera vez en diez meses, lo que marca un punto de inflexión en la dinámica de la producción industrial después de atravesar un año de oscilaciones acotadas.

El registro del 60,1% representa la marca más alta de 2026. Sin embargo, todavía queda por debajo del nivel alcanzado en octubre del año pasado, cuando había llegado al 60,9%.